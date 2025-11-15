＜大相撲十一月場所＞◇六日目◇14日◇福岡・福岡国際センター

【映像】「エア塩撒き」“ほっこり”珍事 実際の様子

前頭六枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）が前頭八枚目・一山本（放駒）を寄り切って5勝目を挙げた一番。取組直前、手にした塩を撒こうとした熱海富士の手に“塩がなく”空振った本人が自らの手を見つめて「えっ！？」という驚きリアクション。予想外の出来事に「塩無くなっちゃった」「スカる塩」「初めて見た」などツッコミの声が、一方、熱海富士の何とも言えないリアクションに「可愛すぎる」「ピュアたん」「マジ天使」などの反響も相次いだ。

それは立ち合い直前の仕切り動作で起こった。時間いっぱいで両力士が塩を手にした。その際、解説を務めた元前頭の大岩戸は「突き押し相撲に対する対策は、最終的に迷わず思い切りいくこと。思い切り来られる人が、一山本関みたいな相撲の人は一番嫌なんです。迷っていて腰が引けている立ち合いの方がやり易い。お株を奪うような出足で熱海富士が前に出ればいいんですけど」と述べると「（熱海富士は）迷いそうですね」と心配そうに続けた。

その話の間、ルーティンを終えて最後の塩を撒いた…はずの熱海富士だったが、土俵に撒く前に左、右、前と自身の体に向けて小さく振った手には塩が残っておらず、肝心の土俵には“エア塩撒き”状態に。思わぬ事態に本人も「あれ？」と驚いた様子で自らの右手に視線を落とすと、何とも言えない表情を浮かべた。

これに着目した大岩戸は「迷いすぎて、いま、塩を撒こうとしたら、手に塩が無かったですね（笑）。落ちちゃったですね。塩無くなっちゃった」と思わずツッコミ。

注目の立ち合い、先に腰を下ろして手をついた一山本に対して、なかなか腰を下ろせない熱海富士。その様子に大岩戸は「これ迷ってますね。危ないですね」とポツリ。しかし、頭をつけるように低く当たった熱海富士はすぐさま右を差して一気に前へ。一山本の反撃を許さずに寄り切った。敗れた一山本は3敗目を喫した。

無事、白星を挙げた熱海富士だったが、ファンの注目は“エア塩撒き”に。「塩無くなっちゃった」「スカる塩」「初めて見た」などツッコミの声に加えて「可愛すぎる」「ピュアたん」「マジ天使」といった反響が寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）