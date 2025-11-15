〈《衆院選289選挙区完全予測》参政党が議席6倍増！ 超激戦区に殴り込む「期日前不倫」議員、元民主党代表に挑む“神谷ガールズ”の明暗は…〉から続く

高市早苗首相（64）の人気を追い風に、来年1月の解散説が急浮上している永田町。全国289選挙区の中でも、自民が威信をかけて奪還を目指しているのが北海道11区（帯広市など）だ。

「もともとこの地域は、自民党内でも保守派の論客として知られた故・中川昭一氏の選挙区。中川家にとっては昭一氏の父・一郎氏の代からの地盤で、かつては『中川王国』とも称されました」（政治部記者）



保守層から今なお人気のある中川昭一 ©時事通信社

昭一氏が2009年に急逝した後は、妻の中川郁子氏が地盤を引き継ぎ3期を務めたが、昨年の衆院選で落選。比例復活も果たせず、郁子氏は次の衆院選への不出馬を表明した。そこへ名乗りを上げたのが、昭一氏の甥・紘一氏（35）だ。

「紘一氏はオランダ生まれ、東京育ち。損保会社社員で、海外での勤務経験があるのがウリです」（同前）

そんな紘一氏に立ちはだかるのが、現職の立憲・石川香織氏（41）だ。陸山会事件での有罪判決を受けて議員辞職した夫・知裕氏（今年9月に死去）に代わり出馬し、当選3期を数える。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）