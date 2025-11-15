「倭の五王」はどこにいて、誰だったのか？…「最大規模前方後円墳＝倭王墓」とは言えない「ある理由」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

「倭の五王」は、どこにいるのか？

「倭の五王」として使いを送った少なくとも5人の有力者は、中国王朝から「倭国王」として除正（じょせい）（厳密には、前官を除いて新官を任じることであるが、要するに、地位を公的に認定すること）されたわけであるから、かれらは「倭王」と認められた存在だったということになる。この5人の「倭王」たちは、誰だったのだろうか。考古学的に、その存在を突きとめることはできるだろうか。

七支刀が来た372年ごろをきっかけとして、カハチの門閥氏族がほかをしだいに圧倒し、いわゆる「倭の五王」を輩出するほどの地位を確立していったらしきことは重要だろう。つまり、百済が介在したとはいえ、中国南朝の東晋の息がかかった七支刀にいう「倭王」の地位をえたカハチの門閥氏族が高句麗との軍事衝突の不首尾をきっかけに、東晋の後継王朝である宋への直接アプローチを試みた延長で、あらためて公式に「倭王」に任ぜられたと理解できるからである。

さらに整理すれば、「宋-倭」の外交軸に沿って、朝鮮半島に対しては、あらためて「親・百済」「反・高句麗」の基本的外交路線で臨む。そのようにして、鉄素材および先進的文物と技術の、有利な立場での導入を図る。このことが、「倭の五王」を輩出するカハチの2大門閥氏族の政権課題となったと考えられる。したがって、考古学的には、「倭の五王」は、カハチの2大門閥氏族が営んだ古市と百舌鳥の両古墳群に含まれる古墳の主たちの中にいる可能性がもっとも高いだろう。

古代文献史では、5人の「倭王」すなわち讃・珍・済・興・武を、『古事記』『日本書紀』の履中（りちゅう）・反正（はんぜい）・允恭（いんぎょう）・安康（あんこう）・雄略（ゆうりゃく）の5人の「天皇」に比定するのが、もっとも有力な説である。かたや考古学、とくに現在の古墳研究では、各世代で最大規模の前方後円墳を「大王墓」とみなす。細かくは諸説あるが、425年ごろに築かれた先述の誉田御廟山に引き続いては、大仙陵（大阪府堺市、墳丘長525メートル）、市ノ山（大阪府藤井寺市、227メートル）、土師ニサンザイ（堺市、290メートル）、岡ミサンザイ（藤井寺市、245メートル）の4基を、「倭の五王」が最後に遣使した478年ごろまでの歴代「大王墓」とするのが、もっとも順当とされる。そのうえで、「倭の五王」が、『古事記』や『日本書紀』に伝えられたどの「天皇」に当たり、どの古墳に葬られているかについて、議論はきわめて盛んである。

「最大規模前方後円墳＝倭王墓」は正しいか？

ただし、このような議論の学問的合理性は、あまり高くないと筆者は踏んでいる。まず、この本で一貫して述べてきたように、古墳群は、氏族の造営物である。氏族に属する個人が、そこへの帰属を再確認し、アイデンティティを強化するためのメディアであり、氏族の中での格付けや地位（通常は血統や出自）を墳丘の規模や形に託して並べることによって、その関係性を内外に向けて象徴し、記憶をとどめるためのモニュメントが古墳群であった。それは、2世紀にさかのぼる弥生時代の東日本で産声をあげてのち、3世紀になってヤマトの門閥氏族のもとで充実し、4世紀に各地に広まり、5世紀の古市と百舌鳥で規模と階層性がピークに達して、各地に「ミニ古市」「ミニ百舌鳥」が展開するまでになっても、その本質が変わった形跡はない。

古墳群は、大小を問わず、日本列島の津三浦々に展開した氏族のモニュメントであり、全体的な規模はその氏族の勢威を、属する個々の古墳の規模は、その主の氏族内での格付けや地位を示す。したがって、古墳群のなかで最大規模の古墳は、それを築いた氏族の中でもっとも高い格付けをもつ地位者、すなわち氏族長のものである。「倭王」ではない。

そもそも、5世紀の五王を含む「倭王」は、日本列島の社会の中から戦争や征服をへて生み出された地位ではなく、魏・東晋・宋といった中国王朝から与えられた、いわばお仕着せの地位だったし、継承されるべき「倭王」という地位が安定してあったわけでもない。3世紀の中ごろから後半にかけて「倭王」に認められた卑弥呼と、おそらく臺与のあと、中国王朝から認められる「倭王」の地位は、しばらく中断する。その後、七支刀に記された370年ごろの「倭王」をはさんで、次は425〜475年ごろの5人の「倭王」すなわち「倭の五王」となるが、その後はまた断絶する。つまり、「倭王」の地位は、一貫して継続的にあったものではない。

これにくらべて前方後円墳は、卑弥呼が「倭王」の地位を受ける前から、「倭の五王」を最後に「倭王」の地位がなくなったあとまで、連綿と続く。今の古墳時代研究者が「倭王」に擬する世代ごとに最大の前方後円墳も、奈良盆地南東部の纏向→萱生→柳本、北部の佐紀、そして大阪平野の古市と百舌鳥、のように母体となる古墳群を変えながら、それをたどることができる。「倭王」の地位とは別に、最大の前方後円墳に示される地位は、継続して存在するのである。そしてそれは、これまでにくわしく検討してきたように、歴代の最大規模の前方後円墳は、そのときにもっとも強い勢力をもった門閥氏族の氏族長の地位を示すとみるべきである。

もちろん、最強の門閥氏族長こそが「倭王」で、中国王朝から承認されたか否かにかかわらず、3世紀から6世紀まで一貫して存在した、と考えている人は少なくない。「倭王」を「大王」とよび変え、『古事記』『日本書紀』に記された歴代の「天皇」と同一視してその連続性を肯定する、いわば天皇「万世1系」論の現代版である。こうした考えのもとでは、巨大前方後円墳こそが、倭に現れて発展した固有の「王権」の象徴とみなされることになる。

はたしてそうだろうか。そもそも「王権」イコール墓（古墳）ではない。政治的統合、軍事的統帥、経済的中枢、社会的卓越、宗教的象徴、それらのすべてが、墓だけではなく、都城、王宮、儀礼場、軍隊、モニュメントなどに、多様かつ顕著な、しかも他の追随を許さない痕跡を残すはずである。現に、王権が発達した世界各地の古代文明においては、みなそうである。ところが、日本列島においては、巨大な前方後円墳とそれにまつわる諸要素が目立ちはするが、右に並べたような「王権」の痕跡はないか、きわめて微弱である。

しかも、「倭王」の墓とされる長さ300〜500メートル級の前方後円墳は、そのすぐ下位の200メートル級の前方後円墳と、長持形石棺や鉄製武具などの要素を共有していて、わずかな規模の差以外は、追随を許しているというほかない。なおかつ、「倭王墓」とみなされている各時期最大規模の前方後円墳として、規模が劣る長さ200メートル級のものを挙げざるをえない時期もあるが、この規模のものならば近畿中央部の各地のほか、岡山や群馬にも例がある。岡山には、300メートル級の例（先述の造山古墳）もある。

以上のように、5世紀に規模のピークに達した巨大前方後円墳それ自体は、これまでにいわれてきたような、「王権」の体現者としての倭王の地位など、示してはいないと理解できるのである。それは、たがいに競合し、牽制しながら、政治・社会・経済さまざまな面での権益や地位を争っていた門閥氏族の長たちのために築かれたものであって、「倭王」のそれとして「王権」の発達とともに巨大化したようなものではない。事実、それらは、5世紀の半ばにピークに達したあと、すぐに縮小のプロセスに向かうのである。実は、このプロセスの背後にこそ、倭固有の「王権」の生成と発達のようすがうかがえるのであるが、そのことについては章をあらためて述べることにしよう。

本章では、370年前後、百済との通交の確立を契機として力を伸ばした門閥氏族の一派が、カハチを本拠として力を強め、古市・百舌鳥の両古墳群を営んだ2大門閥氏族に分かれて支配的地位を競うようになったようすをみてきた。おそらくは、婚姻などを通じたかれらの介入や主導によって、九州から関東までの各地に「ミニ古市」「ミニ百舌鳥」ともいうべき大型古墳群を築く男系大氏族が新たに形成されたこともみた。これらの男系大氏族が、カハチの2大門閥氏族を両軸に、そこからもたらされた多量の鉄製武器・武具を用いた埋葬儀礼とその世界観を共有して連合し、東アジアの緊張した国際関係に立ち向かう体制を確立したようすを明らかにして、それを「応神新体制」と呼んだ。「応神新体制」の軸となったカハチの2大門閥氏族のメンバーは、覇権を握った機会に中国の南朝に使いを送って「倭王」の地位を承認された。しかしそれはまだお仕着せの称号、アウトソーシングの位階であって、考古資料にあとを残すような倭固有の王権は、いまだ確立していなかったと考えた。

