¡ÚÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Û¡ÖÅ¨À¶ä¹Ô¡×ÀÜ¼ý¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤â¤¢¤Ã¤¿¼Â¾ð
¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
Ì¤Á½Í¤ÎÀïÁè¤Î¡ÖÉñÂæÎ¢¡×¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô°÷¡Ê¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ë¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¾®Ìî·½»Ê¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÀÜ¼ý¤È±Ä¶ÈºÆ³«¡§Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë
ÂÐÊÆ±ÑÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï»ÙÇÛ²¼¤ÎËÌµþ¡¢Å·ÄÅ¡¢ÀÄÅç¡¢¾å³¤¤Ê¤É¤Ç¡ÖÅ¨À¶ä¹Ô¡×¤òÀÜ¼ý¤·¤¿¡£ÊÆ±Ñ·Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Õ²ðÀÐ¤Î½Å·ÄÀ¯ÉÜ·Ï¤Î¶ä¹Ô¤âÂÐ¾Ý¤À¡£
·³¤Ï¶âÍ»¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÜ¼ý¤Î¼ÂÌ³¤ÏÀµ¶â¶ä¹Ô¡¢Âæ¶ä¡¢Á¯¶ä¡¢Ëþ½§Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¶ä¹Ô¤ä¡¢½»Í§¡¢»°°æ¡¢»°É©¤Ê¤É¤ÎºâÈ¶·Ï¶ä¹Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÊÆ·Ï¥Á¥§¡¼¥¹¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¶ä¹Ô¾å³¤»ÙÅ¹¤ÎÀÜ¼ý¤Ç¤Ï½»Í§¶ä¹Ô¾å³¤»ÙÅ¹¤¬¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·úÊª¤Ï¾¼ÏÂ18Ç¯1·î¤«¤éÁ¯¶ä¤¬¾å³¤»ÙÅ¹¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀÜ¼ý¤·¤¿¸½¶â¤Ï¡¢·³¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÊª»ñ¹ØÆþ»ñ¶â¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àµ¶â¶ä¹Ô¤Î¸½ÃÏ»ÙÅ¹¤Ê¤É¤ËÍÂÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
µÕ¤Ë¹á¹Á¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢³«Àï¤ÈÆ±»þ¤ËÆü·Ï¶ä¹Ô¤¬ÀÜ¼ý¤µ¤ì¡¢¹Ô°÷¤ò´Þ¤àÆüËÜ¿Í¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ·³¤¬¿Ê·³¤·¤ÆÍè¤ë¤ÈÆüËÜ¿Í¤âÍÞÎ±¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢1·î24Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç¤ÏÀµ¶â¶ä¹Ô¡¦Âæ¶ä¤Î»ÙÅ¹¶ÈÌ³¤âºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Ù¥¤¡Ê¸½¡§¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ë¤ä¥«¥ë¥«¥Ã¥¿¡Ê¸½¡§¥³¥ë¥«¥¿¡Ë·ÐÍ³¤Ç¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¹Ù³°¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ó¥ë¥Þ¡Ê¸½¡§¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤ä¥¤¥ó¥É¥·¥ÊÈ¾Åç¤ÇÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤é¤Ï¸ò´¹Á¥¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£Âæ¶ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»ÙÅ¹¤Î¹Ô°÷¤¿¤Á¤â¡¢¾¼ÏÂ17Ç¯6·î¤Ë±Ñ¹ñÁ¥¤Ç¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜÍ¹Á¥¤¬ÇÉ¸¯¤·¤¿¸ò´¹Á¥¡ÖÎ¶ÅÄ´Ý¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¡¢¾¼Æî¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ9·î¤Ë²£ÉÍ¤ËÃå¤¤¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤â2·î15Æü¤ËÆüËÜ·³¤¬ÀêÎÎ¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÀïÁèËÖÈ¯Á°¤Ë¤¤¤¿Æü·Ï¶ä¹Ô¤Î¹Ô°÷¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¶â¶ä¹Ô¤äÂæ¶ä¤Ç¤Ï±Ä¶ÈºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô°÷¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÁ÷¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤¬ÀÜ¼ý¤·¤¿¹á¹Á¾å³¤¶ä¹Ô¤Ç¤ÏÀµ¶â¶ä¹Ô¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀËÇ°×²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿·úÊª¤ò»È¤Ã¤ÆÂæ¶ä¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ÙÅ¹¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬ÆüËÜ·³À¯²¼¤Ç¡Ö¾¼Æî¡×¤È²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆ³«¤µ¤ì¤¿»ÙÅ¹Ì¾¤â¡Ö¾¼Æî»ÙÅ¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×
