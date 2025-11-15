「元気玉集めていたかも？」愛猫が立ち上がり両腕を大きく広げてポーズ“祈りをささげた姿”に予想相次ぐ
ペットの猫が、立ち上がって祈りをささげた姿がXに投稿され、表示回数175万件超え、13万「いいね！」が付く話題となっている（14日午後５時時点）。
【写真】「元気玉集めていたかも？」むぎくんの不思議な姿
投稿したのは、2匹の猫を飼っている「亀ぽま」さん（@himaritomugi）。「今日は北西に向けて祈りを捧げてた」とむぎくん（オス・5歳）が立ち上がって両手を開き、まるで大空に向かって何かを祈っているかのようなショットとなっていた。
写真を見たユーザーからの「我が家に幸あれ！の祈りですね」とのコメントに亀ぽまさんは、「そんなみんなのこと考えてるかな……」とツッコミをしている。
また「元気玉作ってるのかと思いました」「僕も子供の頃こうやって元気玉作ろうとしてたなw」「元気玉集めていたかも？」などと、『ドラゴンボール』の主人公・孫悟空の必殺技を思い出す人も多くいた。
そのほか「何を一生懸命に祈ってくれているのでしょう？世界平和？美味しいおやつ？祈ってくれてありがとう」「猫神さま〜！」「壮大な祈りの儀式ですね」などさまざまな反応が集まっている。
