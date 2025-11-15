おニャン子クラブから乃木坂46まで…女性アイドル文化を変えた「卒業システム」はどこから始まったのか？

“卒業”という文化はどこから始まったのか？

乃木坂46の久保史緒里がグループを卒業する。「風のような、9年間でした」と題した長文のブログでは、

「6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました。（略）乃木坂46を好きすぎる私が、私自身を客観的に見た時に、卒業するタイミングは今だって。そんな声が聞こえました。乃木坂46のことが好きすぎるが故に、今、この選択をしました」

と、胸中を明かし、ネットではその感慨をファンも共有するという美しい光景が見られた。

とはいえ、久保や乃木坂、さらにはアイドルというものに興味がない人にとって、この「感慨」はピンと来ないものだろう。アイドルファンのなかにも、自分の推し以外の卒業には特に思い入れがない人もいるかもしれない。

実際、女性アイドルにおいてはもはや卒業はありふれたものとなり、インパクトは薄れつつある。それでもなお、卒業のニュースに心を動かされ、人生のドラマを感じる人は少なくないのではないか。

また、このシステムが定着したことによって、アイドル、特に女性アイドルグループにもたらされた影響は計り知れない。そんなわけで、アイドルの卒業について改めて考えてみよう、というのがこの文章の目的だ。

卒業システムの原点は「おニャン子クラブ」

まず、アイドルの卒業が最初に大きく注目されたのは1986年、おニャン子クラブでのこと。前年、結成されたこの大人数グループは快進撃中だったが、フロントボーカルのひとりでもあった中島美春が高校卒業を機に歯科衛生士を目指すため引退することとなった。

スタッフは、これを学校的なコンセプトもあったおニャン子クラブからの卒業でもあるとして、卒業ソングの『じゃあね』を制作。彼女がメインで歌ったこの曲はサードシングルとしてリリースされ、グループ最大のヒットを記録する。

同じタイミングで、前年9月にソロデビューしていた河合その子も、ソロ活動に専念することとなり、グループから卒業。彼女たちのホームグラウンドでもある『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系）と、ツアーの最終公演で、ふたりのための卒業式が行われた。このかたちがその後、恒例化することとなる。

注目すべきは、これがアイドルからの降り方を明るく自由なイメージに変えたことだ。たとえば、70年代に活躍したキャンディーズは「普通の女の子に戻りたい」と宣言して、解散した。

これはアイドル＝普通ではない存在という特殊な苛酷さを強調することにもつながり、その解散劇にはどこか悲壮感も漂うことに。そのくせ、三人がわりと早期にソロ活動を始めたことで、やや肩透かしな後味も残った。

一方、中島と河合の卒業劇は、それぞれの違った選択も含め、明るく自由なものに映った。こうなった背景には、おニャン子クラブの特異性がある。女子高生のクラブ活動みたいなノリで、それこそ「普通の女の子」がそのまま、放課後にアイドルごっこをやっているという見せ方だったからだ。

また、生みの親というべきフジテレビも「楽しくなければテレビじゃない」をモットーに、イケイケ状態だった。『じゃあね』を作詞した秋元康は「悲しい別れではなく、楽しくポップな別れをイメージしました」と語っているが、それもごく自然な方向性だったのだろう。

ただ、番組ありきの企画モノでもあったおニャン子クラブにはそれゆえの脆弱さがあり、約二年半の寿命しかなかった。『夕ニャン』最終回の日にソロデビューした工藤静香をはじめ、最後まで在籍していたメンバーは解散とともに卒業したともいえる。この結果、アイドルの卒業というシステムが定着するには第二波を待たなければいけなかった。

モーニング娘。が示した新しい形

それが高校時代、おニャン子クラブのファンクラブにも入っていたというつんく♂が手がけたモーニング娘。の登場だ。97年に5人組としてスタートしたこのグループは、翌年、8人体制になってブレイク。しかし、99年に福田明日香が学業優先を理由に芸能界を離れることになり、これがモー娘。における卒業の第一号となった。

当時は「脱退」という言葉も使われたが、シングルのカップリング曲として卒業ソングも作られ、福田が歌唱。歌番組でも、卒業を祝う演出が行われ、やがてオフィシャルブックにも「卒業」と記録されるようになる。

もっとも、例外的に「脱退」扱いとなったメンバーもいて、矢口真里や藤本美貴がそうだ。どちらも異性問題が影響しており、素行の良し悪しが「卒業」を左右するという意味では、現実の学校とも通じるところがある。

なお、モー娘。はメンバーの入れ替えを繰り返しながら、30年近くにわたって存続している。これは「番組ありき」ではなく「事務所ありき」だったことが大きいが、音楽評論家の福田一郎がつんく♂に対し、海外のグループでの事例を紹介したことが参考になった、ともされる。

ただ、何よりの決め手はモー娘。きっかけで生まれたハロー！プロジェクトが、モー娘。以外にもめざましい成果を生んでいったことだろう。そこに入りたい人がいて、それを支えたいファンがいなければ、グループは存続していかない。

そして「番組」でも「事務所」でもなく「劇場ありき」で出発したのが、AKB48だった。プロデューサーの秋元康は、おニャン子クラブが番組と共倒れになったことを反面教師にして、自前の活動場所を確保することから始めた。

【つづきを読む】『なぜ女性アイドルだけが「卒業」し、男性アイドルは解散するのか？Perfume「コールドスリープ」が画期的だったワケ』

