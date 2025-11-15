吉原（1890年代、提供：MeijiShowa／アフロ）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第43回「裏切りの恋歌」では、喜多川歌麿が自分以外のパートナーと仕事をしようとしていることを蔦重が知る。一方、老中首座の松平定信は大老の座を狙うが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

花魁の身請けに上限額を決めた松平定信

老中首座の松平定信による「寛政の改革」によって、吉原などの遊郭はすっかりにぎわいをなくしてしまったようだ。

今回の放送は、喜多川歌麿が吉原の花魁（おいらん）の絵を描くところからのスタートとなったが、その様子を見ながら蔦重が「花魁……どことなく地味になりましたね」と漏らすと、遊廓のオーナーである楼主たちからも、羽振りのよい客がいなくなったと嘆く声が相次いだ。

「もう昔みたいにどんどん着物を作ってくれるようなお大尽なんていやしねえのさ」



「今は身請けの上限も500両って決められているし、しけたもんさ」

実際に松平定信は「寛政の改革」で、高騰する花魁の身請け金を問題視して、セリフにあるように500両（現在の貨幣価値で推計5000万円程度）の上限を設けている。

確かに、五代目瀬川の身請けに1400両（推計1億4000万円程度）を支払った鳥山検校のような者が現れれば、ちまちまと倹約をするのもバカらしくなってきそうである。

定信の財政再建への意欲はわかるが、とはいえ、富ある者までお金を使わなくなると、景気は冷え込むばかりだろう。

最下級の遊女屋「切見世」の“お値段”

ドラマでは、絵を描き終わった歌麿が蔦重から「どうだった？」と聞かれて「花魁たちが暇だって言ってたよ」と答えて、こう続けた。

「今、流行るのは河岸ばかりだって。河岸見世、切見世、鉄砲見世」

河岸見世とは吉原の区画内でありながら、格安の遊女屋のことだ。その中でもさらに安い、最下級の遊女屋が「切見世（きりみせ）」である。

幅1メートルもない細い裏道の両側に並ぶ長屋の部屋を、間口4尺5寸（約1.4メートル）、奥行き6尺（約1.8メートル）に割って部屋をつくり、そこで客をとった。

窮屈なその部屋のことを「局（つぼね）」と呼んだことから「局見世」と呼ばれることもあれば、歌麿のセリフにあったように「鉄砲見世」という呼び名もあった。部屋が長細いため、「撃ったら」（売ったら）、もうそれっきりというニュアンスで、そんなふうにも呼ばれたようだ。

切見世では、揚代が100文（推計2000〜3000円程度）と格安だが、その分時間は「一ト切（ひときり）」つまり、10〜15分と短く、いわゆる「ちょんの間」である。大抵は時間オーバーしがちで、実際には100文の数倍を取られることが多かったようだ。

きらびやかでぜいたくな吉原の敷居の高さはどこへやら。吉原を盛り上げようとしてきた蔦重が「俺がやってきたことは一体なんだったんだろうなあ」と、無力感に襲われるのも無理はないだろう。

非公認の遊郭「岡場所」の栄枯盛衰

吉原の苦境については、安達祐実が演じる吉原の女郎屋「大黒屋」の女将・りつもこんなことを言っている。

「何もかも倹約倹約。遊びもなく事を済ますのが一番。ホントにただの岡場所になっちまったってことさ」

幕府から公認されている吉原以外にも、非公認の遊郭があり、それを「岡場所」と呼ぶ。元和3（1617）年に日本橋葺屋町（現在の日本橋人形町）への遊郭の建設が江戸幕府から許可されると、翌年に吉原が開業。以降、吉原の遊女が公娼とされ、それ以外の私娼を置くことは禁じられた。

だが、その後も江戸市中には私娼は依然として存在し、ひそかに風呂屋に遊女を送り込む湯女も人気だったようだ。しばらくは黙認されていたが、明暦2（1656）年10月に吉原が浅草寺北側の日本堤（現在の台東区千束）に移転が決まり、翌年の明暦の大火後に新吉原に移ることになると、事態は変わる。

移転して吉原が江戸から遠くなってしまえば、客はますます私娼の方へと流れてしまう。そんな危惧から、吉原を保護するために、江戸市中に200軒あまりもあった風呂屋は取り壊すことが決定する。

風呂屋が取り払われたことで、行き場がなくなった湯女たちを抱えたのが、茶店だった。江戸近郊に茶屋町ができ、幾度となく幕府から取り締まりを受けながらも、「岡場所」として発展していくことになる。

やがて、敷居が高い吉原よりも気軽に通いやすいと、多くの庶民が岡場所に殺到した。田沼意次が老中だった頃には、緩和政策によって岡場所は80を超えるなど最盛期を迎えることになる。

そんな時代背景を受けて、『べらぼう』の第1回では、蔦重が岡場所を取り締まるように老中の田沼意次に直訴。吉原を守るための行動だったが「宿場町が栄えるのは、女と博打があること、宿場町が潰れると国益に関わる」として、取り合ってもらえなかった。

それどころか意次に「人を呼ぶ工夫が足りぬのではないか？ お前は何かしているのか？ 客を呼ぶ工夫を」と叱咤されてしまい、蔦重は吉原に客を呼ぶべく、出版業へと乗り出すことになる。

月日を経て、松平定信がかつての蔦重の要望通りに、岡場所の取り締まりを強化するのだから、何とも皮肉だ。定信は50カ所以上の岡場所を取り払っている。その結果、岡場所から吉原に遊女たちが移ってくることになり、吉原はかつての高級感を損なうことになった。

定信に代わって老中首座となった「太鼓持ち」

今回の放送では、松平定信が11代将軍の徳川家斉や父の一橋治済らの陰謀で失脚させられた。財政再建のために身を粉にした定信が屈辱に震える姿は、やや気の毒だった。だが、倹約を強いられてきた庶民が、定信の退場を歓迎する気持ちもよく分かる。

定信の失脚後、深川・本所・音羽・根津・三田などの江戸周辺の岡場所は復活するが、天保12（1841）年からの「天保の改革」によって、本格的に廃絶へと向かうことになる。

就任6年目にして老中辞職へと追い込まれることとなった定信。その失脚劇の中心となったのは、定信の右腕として「寛政の改革」に加わった老中格の本多忠籌（ほんだ ただかず）だったと言われている。

定信がまだ白河藩主だった頃から運命を共にした2人だが、蝦夷地の開発を巡って意見が対立するなど、互いに思うところがあったのだろう。忠籌が一橋治済の賛同を得たうえで、「独裁的な傾向が強い定信を、将軍補佐と老中の双方から解任すべし」と老中の評議にかけて、定信を表舞台から立ち去らせることになった。

霊巌寺（東京都江東区）にある松平定信の墓（写真：a_text／イメージマート）

定信の後に、数人が老中首座を務めることになるが、将軍の家斉のお気に入りとして重宝されたのが沼津藩主の水野忠成で、いわゆる「太鼓持ち」である。

ぜいたく好きの家斉を戒めるどころか、自身も賄賂を受け取った忠成は、定信とは全く違うタイプだった。忠成が家斉に好きにさせた結果、幕府の財政はまた悪化の一途をたどり、庶民の生活を苦しめることになる。

「松平定信さえいなくなれば、生活はよくなるはず……」と考えていた人々の期待は、裏切られることになりそうだ。

次回は「空飛ぶ源内」。耕書堂で働きたいという男・貞一（ていいち）が現れる。後に『東海道中膝栗毛』を書く十返舎一九（じっぺんしゃ いっく）の登場だ。

