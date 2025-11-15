日本はアメリカの「従属国」であるという衝撃の現実…じつは多くの日本人が目を背ける「勢力圏」という国際政治のタブー

浮かび上がる21世紀の「勢力圏」

高市首相が、就任直後の時期にアメリカのトランプ大統領を歓待し、高い支持率を獲得した。横須賀の米軍基地をトランプ大統領とともに訪問したうえで、弾けるような笑顔でトランプ大統領を見上げながら、飛び跳ねたりまでして見せた姿は、日本国内のみならず、世界各国に強い印象を与えた。

大多数の日本国民は、高市首相の姿を好感したので、高い支持率が出たのだと思われる。国力を疲弊させている日本では、米国との関係の堅持が生命線だ。ここ数十年にわたり、米国との良好な関係を築ければ、長期政権になり、そうでなければ短命に終わる、というパターンが続いている。先行きに不安を持つ日本国民が、米国との良好な関係の維持に、安心感を見出すということだろう。高市首相も、そのことをよく知っており、高揚した雰囲気で、トランプ大統領を歓待した。

もっとも共同声明も出さない異例の徹底したイメージ重視の歓待でもあった。現時点での日本国民の評価は、いずれにせよ「高市首相はよく頑張っている」といった努力賞的なものであろう。

高関税の引き下げに伴う5500憶ドルの米国向け投資の約束のみならず、防衛費を大幅に増額したうえで大規模な米国製品の買い付けも行うことが自明視されている。突き放して言えば、米国に「朝貢」していると思われても仕方がない政策だけが話し合われた、と言って過言ではない。日本が徹底してアメリカに追随していく決意を固めていることが、強く印象づけられた。

世界は、アメリカの「一極支配」の時代から、「多極化」の時代へと向かっている。ただし、アメリカは、「多極化」の時代でも、非常に有力な大国の一つとしては、生き残るだろう。アメリカは、世界で唯一の覇権国としての「一極」ではなくても、複数の地域覇権国の中の「多極」の中の「一極」としては、残存するだろう。

むしろ本当に国際社会における存在感を低落させているのは、日本や欧州諸国などのアメリカの同盟諸国である。これらの諸国は、アメリカとの軍事同盟を基盤にして、生き残っていくしかない。

非対称な力あるいは精神的な関係を前提にした日米関係を基軸にして、日本はどのような外交で、どのような国際社会を生きていくのか。カギとなるは「勢力圏（spheres of influence）」という概念であろう。

19世紀までの勢力均衡の国際秩序

の国連憲章が「主権平等」の原則を謳う現代世界において、「勢力圏」の概念は、ある種のタブーだ。だが過去の世界においても、「勢力圏」そのものが法律用語となったことはない。「勢力圏」は、一貫して、非制度的な概念である。

それでもかつては「勢力圏」が必ずしもタブー視されるほどまでではなく、むしろ日常的に語られていたのは、大国の間での「勢力均衡（balance of power）」が働いていることが自明視されていたからだろう。

第二次世界大戦以前の時代は、複数の大国が影響力を競っていた。アメリカは相対的に有力な大国であっても、世界的な覇権国ではなかった。植民地を多数抱える帝国が乱立していた。一元的な国際秩序というよりも、複数の大国間の「勢力均衡」の維持こそが、世界戦争を防ぎ、国際社会を維持していくための仕組みであると信じられていた。

そのような19世紀までの世界では、大国と呼べる力を持つ国家の存在、その大国が支配する領域の存在と、その大国が圧倒的な影響力を持つ地域の存在のそれぞれを、的確に認識することが、非常に大切であった。なぜならその認識を間違えると、勢力均衡の計算もおかしくなり、破綻してしまうからだ。

大国の存在、大国が支配する領域の存在の認定は、簡単だ。だが、大国が圧倒的な影響力を持つ地域の存在の認定は、難しい。そこで「勢力圏」をめぐる議論が華やかになる。

アメリカ「一極支配」を前提にした「グローバル化」の流れが減退し、「多極化」する世界に向かっていく流れが強まると、「勢力均衡」の考え方が持つ重要性が非常に高まる。その計算を間違えると、大国間の激しい（核）戦争が勃発してしまう。そこで現代世界においても、「勢力圏」思想が、現実を反映したものになりつつあるのかが、大きな話題となってきた。アメリカなどでは、雑誌『Foreign Affairs』などで、頻繁に「勢力圏」概念が議論される時代となった。

「歴史の終わり」と「文明の衝突」

冷戦時代の世界は、「二極」であった点で、「多極化」した世界とは、すでに異なる性格を持っていた。二つの超大国がにらみ合う中で、それそれの陣営が独自の隔絶した世界を持っていた。二つの超大国の二つの「勢力圏」が、世界をほぼ二分していた時代であったと言える。ただし、二分化の様子が明確ではなかったアジアやアフリカの地域では、「勢力圏」をめぐる争いが多発した。

それでも自由主義と共産主義を標榜する二つの超大国が対峙する時代に、「勢力圏」の概念は、後景に退いた。自陣営の中で帝国主義を禁止したからだ。名目的には、二つの超大国は「主権平等」を尊重し、思想的な結束が、自国を盟主とする陣営の基盤であることを強調した。

ただし実際には、自由主義陣営と、共産主義陣営が、それぞれアメリカとソ連を盟主とする「勢力圏」の反映としての性格を持つことも、自明であった。

冷戦が終焉して、共産主義陣営が崩壊すると、自由主義陣営の「一極」だけが残ったと考えられた。しかもその「一極」である自由主義陣営は、強烈な求心力を発揮して、拡大し続けていると考えられた。冷戦終焉を、「自由民主主義の勝利」としての「歴史の終わり」と捉えたフランシス・フクヤマに代表される考え方である。

これに対してイデオロギー闘争の時代が終わっても、古くからの共同体の社会的紐帯を重視する「文明」がより重要になったりするだけで、人間集団間の衝突がなくなり、人類が「一つ」になることはない、と論じたのが、サミュエル・ハンチントンに代表される「文明の衝突」論の考え方だ。

冷戦終焉後の世界では、常に「歴史の終わり」を標榜するグローバリズムの普遍主義的な運動と、「文明の衝突」と親和性を持つ「多極化する世界」の運動が、摩擦を繰り広げてきた。「歴史の終わり」の陣営は、世界を「善」と「悪」、あるいは「歴史の終わり」に従う勢力と抵抗する勢力の二元的世界観を標榜し、「世界的なテロとの戦い」や「民主主義諸国vs権威主義諸国」などの世界観を標榜してきた。

もちろんそこでは「善」である「民主主義」陣営が、必ず勝利するシナリオが信じられる。最近では、ロシア・ウクライナ戦争で、この図式が明確に適用され、「ウクライナは勝たなければならない」が強調された。いわば、ウクライナが勝たなければ、歴史が終わらなくなる、ということだ。ウクライナを支援しない国は全て、歴史の流れに背を向けた野蛮国となる。

だが「文明の衝突」の見方を採用するならば、ロシア・ウクライナ戦争は、二つの「文明」あるいは「勢力圏」の境界線をめぐる争いである。ロシアに対する制裁に参加しているのは、アメリカの軍事同盟諸国だけだ。大多数の諸国では、あえて「勢力圏」抗争に首を突っ込むのでなければ、関わりを避けたほうがいい、という発想が働いている。

これらの対立する二つの世界観のどちらが正しいかは、まだ決していないが、普遍主義を掲げながら「ウクライナは勝たなければいけない」を強調し過ぎたウクライナ支援諸国の陣営は、不利だ。なぜなら、達成困難な目標を掲げてしまったら、その瞬間、失敗が必至となるからだ。

結局、トランプ大統領の登場以降、アメリカの覇権に服する欧州諸国や日本では、「ウクライナは勝たなければならない」主義が急速に下火になってきた。「停戦に反対しているのはロシアだ」のキャンペーンだけが残っている。日本の識者の間でも、過去の言説との整合性を語ることは、タブーとなっている。

ロシア・ウクライナ戦争の終結の姿を見定めるのは、まだ難しい。だがいずれにせよ、ウクライナがロシア占領地の全てを解放して、「勝利」の瞬間を達成するのは、現実には不可能と言える。もう少しソフトランディングもありえたが、そうはならなかった。

「ウクライナは勝たなければならない」という外部支援者たちの声に押されて、多くの人命を失い、難民の大流出を通じて人口を大激減させ、国土を疲弊させながらも、支援国に依存し続ける形で、戦争継続国家を維持しているウクライナの「復興」の道のりは、険しい。欧米諸国や日本の自由主義陣営のグローバル化の普遍主義の運動の見通しは、極めて厳しい、ということである。

「勢力圏」の進展

実態として、世界は「勢力圏」の進展の方向で動いている。ロシアのウクライナ全面侵攻は、欧米諸国や日本に大きな危機意識を抱かせた。しかし世界の大多数を占める非欧米諸国にとっては、それはNATO陣営とロシアの間の「勢力圏」の争いの話としてしか映らなかった。

欧州の主流派の政治家たちは、もしウクライナが負ければ、ロシアはNATO構成諸国にも侵攻し、欧州全域を手中にしようとする、と力説している。しかしこれまでのロシアの対外軍事介入を見ると、ウクライナ、モルドバ、ジョージアなど、旧ソ連構成諸国に限定されている。唯一の例外が、シリアでアサド政権の要請にこたえて甚大な空爆を行った事例だが、独自の判断に基づく軍事介入とは性格を異にする。

ロシアは、「近い外国」という概念を持ち、旧ソ連圏に代表される国境線を共有する諸国との関係は、特別視している。いわば「勢力圏」の考え方を根強く持っている。もちろんその「勢力圏」の具体的な線引きについては、常に争いがある。だが、旧ソ連圏はロシアの「勢力圏」だ、という理解があること自体は、否定しがたい事実だ。

「ウクライナは勝たなければならない」と力説するのは一つの主張だ。だが、ロシアに存在する「勢力圏」概念の存在そのものを否定して、「プーチンは欧州全域を支配するつもりだ」といった言説を流布する態度に明け暮れるのは、必ずしも正しくはない。

ウクライナは、ロシアの侵略に抗して、自衛権を行使している。それは正当な行為だ。ところがそれだけでは足りないからといって、いたずらに「ウクライナは勝たなければならない」と主張し続け、「ロシアは欧州全域を支配しようとしている」といった根拠のない主張を振り回す態度は、現実から乖離している。

トランプ大統領の姿勢

現代世界で「勢力圏」の概念を持っているのは、ロシアのプーチン大統領だけで、ロシア以外の国の事例に「勢力圏」概念をあてはめるのは、正しくない、と強く主張する国際政治学者らもいる。

おそらくは、日本がアメリカの「勢力圏」に属していると考えてはいけない、という含意が、そうした主張の背景にはある。

だが第二次世界大戦以後の歴代のアメリカ大統領が、自国の力に大きく依存する諸国を、あえて従属国と呼ばず、同盟国と呼んできたのは、それぞれの国の中に共産主義者をはじめとする反米主義的勢力があることを熟知していたからだ。同盟国内の反米主義の機運を高めることは、もちろん賢くはない。そこでアメリカは、外交的なリップサービスを行う術を覚えてきた。

だが、実際の政策となると、アメリカが、同盟国に自国の政策への従順を強く求めることは、周知の事実である。もちろん時には反発する国もあったが、非常に稀であり、フランスなどの一部の国に限られたことだった。80年にわたって自国内に5万人以上の規模の米軍を駐留させ続けている日本が、大枠でのアメリカの意向に反したことなどはない。

日本が経済大国になったと言われた時期には、例外的にアメリカとの関係が緊張した。しかし現在では、日本の経済力は劇的に減退している。GDPで言えば、アメリカの7分の1だ。圧倒的な軍事力の格差と、人口、天然資源などの重要要素を兼ね合わせて見た時の彼我の国力の差は歴然としている。

日本の識者らがどれだけ躍起になって否定しても、客観的に見て、日本がアメリカの従属的な立場にある国であることは、一目瞭然である。

今までのアメリカの大統領は、リップサービスは忘れなかった。しかしトランプ大統領の態度は、むき出しだ。日本を可愛がってくれるのも、85兆円規模の巨額の米国向けの投資を約束し、巨額の米国製武器の購入計画を披露したりすればこそだ。お金の話がなければ、何も前に進まない。

これに対して、トランプ大統領は、ロシアや中国とは、異なる関係を見出している。いわば独自の「勢力圏」を持つ覇権国同士の関係を、それらの諸国の指導者との間に見出そうとしている。時には牽制もするが、「親分」同士のそれぞれの取り分の調整を協議する関係を見出そうともする。これらの大国間関係は、「勢力圏」を持つ地域覇権国同士の関係であり、覇権国と従属国との間の関係とは全く異なっているのが、現実だ。

中国の一帯一路：両生類の勢力圏

「勢力圏」を話題にしてもいけないとなると、たとえば日本が強く意識する中国の対外行動の様子なども、描写できなくなってくる。中国は、沿岸国としての性格と、内陸国としての性格を併せ持つ「両生類」国家として、ユーラシア大陸の外周部分にそって影響力を高める「一帯一路」の政策を進めてきている。中国ならではの「勢力圏」の拡張方法である。

この動きに対して、「中国という新興国の台頭」を、国際秩序の守り神の「普遍的な覇権国」であるアメリカとともに封じ込める、といった政策的見方をとる識者の方々も、日本では少なくない。残念ながら、非現実的でなければ、時代遅れのものの見方である。

「勢力圏」の存在を認め合いながら、それでも確執が残る、帰属が曖昧な地域をめぐる政策の調整に専心する方向に、現代世界は動いている。もちろん国際法の原則を捻じ曲げてはいけない、という配慮も働いてはいる。

しかし、いたずらに「勢力圏」が存在する現実から目を背け続けていたら、国際法の運用の仕方一つをとっても、夢想的な状態に陥るだけだ。

「勢力圏」と付き合っていくということ

「勢力圏」概念を語ることをタブーにしない、ということは、世界を完全に綺麗に分割し、他の覇権国が存在する他の「勢力圏」の地域には一歩も近寄らない、ということを、意味しない。異なる「勢力圏」同士の相互交流は存在しうるし、互恵的な経済活動の発展もありうる。ただ、そうした活動も、「勢力圏」の概念から見た文脈を無視した形では、円滑には進まないだろう、ということである。

また、「勢力圏」の範囲の変更は一切起こらない、ということはない。むしろ絶えず修正が行われている。ただ変化を捉えるにしても、英米系地政学理論のみならず、多様な大陸系地政学理論の議論にも注意を払いながら、国際情勢を見ていく態度が必要だ。

上述のように、日本では、国際法の原則を遵守したいあまり、というよりも、日本がアメリカに従属している現実を語りたくない心理があるがゆえに、「勢力圏」の考え方をタブー視したい風土が根深く存在している。しかしそれは国際情勢を見る目を曇らせる態度である。

ゼレンスキー大統領の判断を誤らせた「ウクライナは勝たなければならない」主義の罪深さ