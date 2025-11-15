「最高だった。これだけ多くの…」J３から駆け上がった26歳が豊田で見た景色は格別。森保J生き残りへ「もっともっと刈り取れる」

「最高だった。これだけ多くの…」J３から駆け上がった26歳が豊田で見た景色は格別。森保J生き残りへ「もっともっと刈り取れる」