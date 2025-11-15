「最高だった。これだけ多くの…」J３から駆け上がった26歳が豊田で見た景色は格別。森保J生き残りへ「もっともっと刈り取れる」
日本代表が11月14日、国際親善試合でガーナ代表と対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律がゴールを奪い、２−０で快勝した。
この日の舞台は、豊田スタジアム。愛知県豊田市出身の安藤智哉は75分から出場し、地元凱旋を果たした。
J３の今治でプロデビューし、J２の大分を経て、今季からJ１の福岡に在籍する26歳のDFにとって、同地でプレーするのはキャリア初（今季のアウェー名古屋戦は最終節）だ。アディショナルタイムを含めて約20分、少年時代はスタンドから見ていた憧れのピッチについに立った。
観衆は４万人。家族も見守るなかで３キャップ目を刻んだ安藤は、喜びを噛みしめた。
「最高だった。素晴らしいスタジアムで、これだけ多くのサポーターも入っていたので。景色も良かったし、雰囲気もあったので、途中からだったけどピッチに出れて良かった」
森保ジャパンでの生き残り、スタメン奪取に向けて課題は自覚している。
「まだまだ球際のところだったり、もっともっと（ボールを）刈り取れるところがある。そういったところをピッチで表現しないといけない。フェアに奪い切る、奪ったボールを前に繋ぐのは課題だと思う。それだけじゃなくて、守備のウイングバックとの関係性だったり、ボランチへのコーチングだったり、まだまだレベルアップしていかないといけないことが多い」
J３から出発した豊田のスターは、まだまだ階段を駆け上がる。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
