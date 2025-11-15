西軍は後陽成天皇による「即時停戦」の勅命を無視…公家の日記に記された、関ヶ原直前の京の混乱

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈「家康と戦うことにした」…関ヶ原の戦い前夜、西軍決起の際に毛利輝元が真田昌幸へ訴えていたこと〉に引き続き、西軍の作戦方針会議や、当時の公家の日記から見る上方の様子を詳しく見ていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

西軍の作戦方針会議

8月の初めに、三奉行のうちの前田玄以が、病気で倒れて動けなくなった。これ以降、玄以は家康が上方へ戻ってくるころまで動くことができず、クーデターによって成立した新政権と朝廷の連絡は滞った。

後陽成天皇は前田玄以の病状が深刻であることを心配し、8月5日に勧修寺晴豊（権大納言）を玄以のもとへ下した。その1ヵ月後の9月5日には、玄以の病状がいよいよ重篤である旨、朝廷の書記官・壬生（みぶ）朝芳を通じて智仁親王へ報告された（『お湯殿の上の日記』）。

吉川広家は、増田長盛の指示にしたがって伊勢へ出陣することとなった。8月4日、広家は国元（出雲）にいる6人の家臣に、上方の状況を説明した。

吉川広家から家臣らへの書状

瀬田の普請が終わり、伊勢へ出陣するようにとの指示が来たので、4人の毛利家家臣を引き連れて向かうつもりです。8月いっぱいは伊勢に逗留します。未確認情報ですが、東国では真田昌幸・宇都宮国綱（下野宇都宮18万石を改易となり宇喜多秀家のもとに蟄居していた）・日光山の門徒そのほかが反家康の立場を明確にし、家康はそれに気をとられているそうです。さらに情報が入ったら知らせます。北国の前田利長殿は家康に味方しています。利長殿は母親を人質に出しているのでしかたがないことで、これも想定内です。くわしいことは使者が説明します。なお、家康はこちらへは攻めあがってこないという説明を受けていますが、どうなることでしょう。

8月6日、増田長盛と長束正家の主導により大坂で談合が行われ、東国および北国方面への今後の作戦方針が定められた。東国への先手に任じられたのは、毛利秀元と吉川広家であった。宇喜多秀家と小早川秀秋が、北国への援軍に向かうこととなった。加藤清正には、すみやかに上方へ人数を送り、東国への先手へ加わるようにとの要請がなされた。加藤家の大坂留守居役・大木兼好（かねよし）から清正側近への報告は以下のとおりである。

大木兼好から加藤清正側近への書状

つつしんで申し上げます。

一、関東の様子については使者が口上で説明しますので、この書状にはくわしく書きません。

一、8月6日の朝、大坂城で談合が行われました。家康様が西上してきた場合、宇喜多秀家殿に先手をするよう命令が（秀頼後見である毛利輝元から）下されましたが、伏見で多くの人数を失ったので、5日から10日のうちには準備をすることができないとのお返事でした。また、小早川秀秋殿にも同じように先手をするよう命令が下されましたが、こちらも人数を失ったのでできないとのお返事でした。そのため毛利秀元殿と吉川広家殿（8月4日に伊勢方面へ向かっていてこの場にはいない）が一番手を請け負うこととなりました。

一、前田利長殿が出陣し、小松（丹羽長重の居城）の御幸塚に抑えの人数5000をおき、大聖寺を攻略しました。山口宗永（大聖寺6万石の領主）は自害なされたと、8月6日、大坂に知らせが来ました。

一、北国への加勢として、小川祐忠・上田重安・寺西是成が8月5日に大坂を出発しました。前田勢の軍事行動は強力であるため、諸城から援軍要請が来ており、宇喜多秀家殿と小早川秀秋殿は近々その方面へ向かうこととなりました。

一、丹後方面では、長岡幽斎が田辺を堅固に守っておられます。後陽成天皇の勅使が増田長盛の家臣とともに和談交渉に向かいましたが、なかなか成立しません。攻撃側はこの方面に過分に人数を出し、休息させています。さらに早川長政殿・片桐且元殿・石川光元殿が加勢に向かわれるとのことです。

兼好の書状は奉行衆に検閲されることを前提に書かれているため、家康の動向についてはいっさい書かれていないが、上方の情勢と大坂での談合の内容についてはおおむね事実であると考えられる。当然のことながら、奉行衆は西軍の挙兵に批判的な立場をとる者たちを前線に向かわせ、その勢力を削ごうとしていたのであろう。

公家の日記にみる上方の状況

8月上旬までに、西軍は上方を制圧した。それ以降の京都周辺の状況について、西洞院時慶（にしのとういんときよし）の日記から、関係する記述を抜き出してみよう（カッコ内は筆者の注釈）。

8月10日 西軍の諸将が東へ向かって出陣した。京極高次は大津を明け渡して、堅田にいるそうだ。

8月12日 北政所より祈祷の依頼を受け、北政所・豊臣秀頼・毛利輝元・増田長盛・前田玄以ら5人へ平野社の祓札を進上した。

（北政所は、この時点では西軍寄りの立場であったと思われる）

8月13日 大坂にとらわれた東軍諸将の人質を、近衛信尹（のぶただ）（家康と親しい公家、元左大臣）が取り返そうとしているという風聞があった。そのことを相談するため、広橋兼勝（権大納言）が訪ねてきた。

（近衛信尹はこの時点で東軍寄りとみなされていたようだ）

8月15日 近衛信尹は如雪道澄とともに後陽成天皇のもとへ参内した。後陽成天皇は、広橋兼勝と勧修寺光豊（参議）を大坂へ下し、上方における戦闘行為を即時停止するよう勅命を下した。

8月17日 近衛信尹のもとを訪ね、大坂と徳川家康公との和談交渉について相談した。豊国社へ神楽が奉納された。

8月18日 豊国社の祭礼が通常どおり行われた。

（豊国社の祭礼は年2回、4月18日と8月18日に行われる。このときは通例どおり京極高次が秀頼の名代として参詣した）

8月21日 尾張1国はもとのあるじである織田常真に返されることとなった。

（これは福島正則の改易を意味する。大坂では増田長盛が毛利輝元と相談し、知行の再分配をはじめていた）

後陽成天皇は、田辺攻めの和談交渉のため、中院通勝（なかのいんみちかつ）・富小路秀直（とみのこうじひでなお）を大坂へつかわした。

（先述のとおり、後陽成天皇は上方における即時停戦を命じていたが、西軍はこの勅命を無視した）

＊

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

【つづきを読む】徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか