トランスジェンダー女性である中川未悠さん（30）が主演し、トランスジェンダー男性である飯塚花笑（かしょう）監督（35）が手がけた映画『ブルーボーイ事件』。役と同じアイデンティティーの“当事者”を俳優として起用する意味とは何なのか、監督と主演の2人にインタビューしました。

映画『ブルーボーイ事件』は、1960年代、東京オリンピックと大阪万博に沸く日本が舞台。売春の取り締まりが強化される中、性別適合手術（当時の呼称は性転換手術）を受けた通称“ブルーボーイ”を街から一掃するため、検察が手術医を逮捕します。その違法性をめぐる裁判には、手術を受けたトランスジェンダー女性が証人として出廷し、この出来事は“ブルーボーイ事件”と呼ばれました。今作は、その史実が基になっている映画です。

今月5日には、渋谷区と青山学院大学が試写会を開催し、鑑賞後には飯塚監督と中川さんが学生たちの前に登壇しました。飯塚監督は、撮影前に中川さんと交わした会話について「私自身もトランスジェンダー男性であり、中川さんも（トランスジェンダー女性）当事者であるというところで、中川さんご自身の経験されたことや思いというのを託していただきたいと話した」と振り返りました。

■中川未悠「私も性別適合手術を受けている当事者」 “ブルーボーイ事件”との出会い

――映画制作のきっかけは何でしょうか？

飯塚監督：元々、“ブルーボーイ事件”という事件名自体は物心ついたときから知ってはいたんですね。（映画の）題材探しをしていて、改めて“ブルーボーイ事件”とは何なんだろうと考える機会がありまして、トランスジェンダー女性が当時裁判に出廷されていてそこで証言されている、という裁判記録と出会ったときに、かつて先人たちがそうやって生きていらっしゃったということ自体にすごく衝撃を受けて。そこからこの映画ができないか、と調べ始めたというのが、事の発端ですね。

――中川さんは“ブルーボーイ事件”を知ったときにどう思いましたか？

中川：私も性別適合手術を受けている当事者なので、当時もし私が生きていたらきっと、もっと過酷でもっとつらい思いをしていたのかなと思うと、すごく胸が痛くなる事件だなと思いました。

■「非当事者で描くということの違和感がものすごく強かった」 当事者起用の背景

本作では主人公・サチを演じた中川さんだけでなく、イズミ・セクシーさん（42）や中村 中さん（40）など、当事者がキャスティングされています。中川さんは、演技初挑戦ながら主演に抜てきされました。

――当事者の起用にこだわった理由は何でしょうか？

飯塚監督：今回に関しては史実で、実際にいらっしゃった方々の物語なので、これを非当事者で描くということの違和感がものすごく強かったんですね。（近年の）映画業界的にも背中の後押しがある状態なので、このタイミングでしっかりと当事者キャスティングすることは念頭に掲げていました。

――中川さんは今作が演技初挑戦ですが、オーディションに参加された理由は何ですか？

中川：8年ほど前にドキュメンタリー映画を撮っているんですけど（※性別適合手術を受けるまでを記録したドキュメンタリー映画『女になる』（2017年））そのときから自分にしかできないことって何なんだろうなとか、誰かの希望や光になってくれたらいいなって思っていたので、お芝居は未経験だったんですけど、何か自分の中でできることがあればいいなと思って。

――飯塚監督が中川さんを選んだ決め手は何ですか？

飯塚監督：実際、オーディション自体は40名程度エントリーいただいて参加してもらいました。決め手となったのは、実際に法廷の中で証言するシーンを演じていただいて、このシーンをできるかどうかが一つ肝になってくるなと思っていまして。実際に中川さんに演じていただいて、中川さんご自身が人生で感じられてきたことと、サチのセリフとして書かれていることが見事に融合して、セリフに書かれている以上のサブテキスト・厚みが見えてきて。これは間違いなく映像に撮れば素晴らしい作品になるという確信が持てたのが決め手ですね。

――中川さんはサチを演じてみていかがでしたか？

中川：主人公をさせてもらうという（プレッシャーの）大きさもありました。特に裁判の証言のシーンは、すごくみなさんが大事に作られてきて「大切なシーンだよ」って監督も何十回、何百回も言われたような気がするくらいおっしゃっていた。“このシーンは絶対に失敗できない”みたいな気持ちだったんですけど、変にプレッシャーに感じて固まってしまうよりかは、ということで結構周りの俳優さんやスタッフのみなさんが、すごく心もほぐしてくださったので、ちょっとリラックスして臨めたかなと思います。

■中川未悠「“生きていて良かったな”って」

――当事者をキャスティングする意味や意義をどのように考えていますか？

飯塚監督：今後、いろんな俳優がキャスティングされるような選択肢があってほしいなと思うんですね。例えば、クラスメート30人いたら1人ぐらいトランスジェンダーの子がいてもいいわけですし。そういったキャスティングが結果、映画やドラマの表現に登場することによって勇気をもらう子どもたちは間違いなくいるので、そういったキャスティングの多様性も今後進めていきたいと思うんですね。

単純に身の回りを見渡してみても、俳優になるということに限らず、そもそも職業の選択肢が狭められてきてしまったという社会背景はあると思っているんです。僕が学生時代に就職活動をしていた時期に、トランスジェンダー女性の友人たちが何人も「あなたみたいな人は採用できません。あなたたちは水商売の世界しか生きる場所はないと思います」みたいなことを明言されてしまった、というのもかなり目の当たりにしてきて。全くそんなことはないので、どの分野でも私たち活躍していけますし、同じ人間なので。そういった意味で、俳優という職業も一つ選択肢の中にあるというのが、とても重要かなと思いますね。

――中川さんもこういった機会があったから挑戦できた部分はありますよね

中川：私自身も挑戦したことにすごく意味があったなと思いまして、今年30歳になったんですけど、いくつになっても挑戦する気持ちって大切だなって改めて感じさせられました。人生生きていく中で、これは今やらなくてもいいかなとか、これは後回しにしちゃおうとか、ついついそういった場面はあるんですけど、一歩勇気を踏み出した先には素晴らしい世界が待っていたなぁって。『ブルーボーイ事件』を通じてたくさんの方に出会って、これからもっとたくさんの方に見ていただけるということで、本当に大げさに聞こえるかもしれないですけど、“生きていて良かったな”って本当に思います。

飯塚監督：ちょっと泣いちゃうんで…。

中川：泣かないで（笑）。

飯塚監督：勇気を持って飛び込んでくださって、本当にプレッシャーがあったと思うんですよね。ベテランの俳優もいますし、プロのスタッフに急に囲まれて、カメラが近くにあるところで演技しなきゃいけないのを乗り越えられたのは素晴らしいことだなと思いますし、よくぞ頑張ってくださいましたって心境ですね。