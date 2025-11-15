「鬼滅の刃」「呪術廻戦」「チェンソーマン」が韓国で大ブームとなるその陰で、韓国映画に降りかかる「来年は飢餓」という不吉な展望

日本アニメーションの突風

「The First Slam Dunk」と「スズメの戸締まり」がダブルヒットを果たした2023年以後、韓国映画興業界の人気コンテンツとなった日本アニメーションだが、今秋に再び大きな旋風を巻き起こしている。興行の主役は韓国の若者たちに「キ・ジュ・トップ」（キ：鬼滅の刃、ジュ：呪術廻戦、トップ〈鋸〉：チェンソーマン）という愛称で呼ばれる少年アニメの3人気作品で、長期低迷に陥っている韓国映画興行界の「救世主」の役割をしっかりと果たしている。

8月22日に韓国で公開された「劇場版〜鬼滅の刃・無限城編」が公開から79日目の11月9日、559万3000人余りの累計観客数を動員し、558万9000人余りの「スズメの戸締まり」を越えて韓国で最も成功した日本アニメーションとして位置づけられた。「無限城編」は今年最高興行記録を持っている韓国映画「ゾンビ娘」（563万6000人余り）に続き、2025年興行ランキングの2位となった。

一方、9月24日に公開した「劇場版〜チェンソーマン・レゼ編」は49日目に累計観客数が300万人を越えた。「ホラー物で大衆性に劣る」と観客の動員には疑問符があったが、若い観客の圧倒的な支持で歴代日本アニメーション興行ランキング4位に上がった。同時に今年封切りされたポン・ジュノ監督の「ミッキー17」とパク・チャヌク監督の「どうしようもない」を抑え、2025年興行ランキング6位にランクされている。 他にも23位に「劇場版〜進撃の巨人ザ・ラストアタック編」(94万9000人余り)、29位に「劇場版〜名探偵コナン-・隻眼の残像」(73万8000人余り)など、計4編の日本アニメーションが韓国の「2025年ボックスオフィスTOP30」に名を連ねている。

これらはいずれもTVA（テレビアニメシリーズ）の劇場版で、少し前までは「オタク用コンテンツ」とされ、韓国の劇場に掛かりにくいジャンルだった。だから、「日本のTVAの劇場版は50万なら大成功」という認識が強かった。それが、コロナパンデミックを基点にOTTが急激に普及したおかげで誰もが日本のTVAを楽しめるようになり、TVAの劇場版も韓国の大衆文化全般に影響を及ぼす核心IPとして浮上した。「ノージャパン運動」が猛威を振るった21年に公開されて222万人を動員した「劇場版〜鬼滅の刃・無限列車編」を皮切りに、23年には「The First Slam Dunk」が478万人という興行新記録を立て、さらに今年、再び韓国映画館街で日本TVAの突風を起こしているのだ。

急騰する版権価格

TVAの劇場版が人気を集めると、版権価格も天井知らずに急騰している。過去には3万〜4万ドル程度だったTVAの劇場版の版権は、いつのまにか平均10万ドル以上になったという。知人の映画関係者は次のように説明する。

「ここ数年、韓国映画館街ではコアなファンダムを持つ日本アニメーションが確実なリターンが保証される安全IP（知的財産）として浮上しているため、版権価格が急騰している。グローバル的な人気が立証された『鬼滅の刃』は、これから発売されるシリーズまで全部合わせて版権料が800万ドル程度だと知っている」

一方、日本アニメの興行突風の中で、韓国映画業界では「韓国映画も多様なジャンルの映画を製作できる風土が用意されなければならない」と自省の声が出ている。韓国映画界は、誰もが好きな‘普遍的なジャンル’に‘人気俳優’が出演する映画でなければ、投資を受けにくい状況となっている。そのため、製作者たちは過去の成功公式をそのまま踏襲するありふれた内容に、莫大な制作費をつぎ込んで華やかな映画を作り出すが、韓国の観客たちはすでにこんな映画に飽きてしまったというのだ。大規模なブロックバスター映画一辺倒から抜け出し、多様な感性と好みを満足させる多彩なジャンルの映画がたくさん出てこなければならないという指摘だ。

OTT（動画配信サービス）の普及、映画チケットの値上げなどで、家で映画を見ることが当たり前になっている日本のアニメーションは「劇場で見なければならない」という観客の評価を得ている。韓国でヒットした日本アニメーションの共通点は、IMAX、4DX、ドルビーシネマなど「特別館」を中心とした観覧熱気が熱いという点だ。「鬼滅の刃・無限城編」は特別館観覧比重が全体の13%、「チェンソーマン・レゼ編」は16%を占めている。一般上映館より5000〜1万ウォン以上高い特別館を訪れる観客が多い理由は、日本アニメの魅力ともいえる爆発的なサウンドとスペクタクルなアクションをもっと生々しく楽しみたいという欲求のためだ。

韓国映画に見たい作品がない

韓国の若い男性たちが愛用するインターネットコミュニティ「FM KOREA」には最近の日本アニメーションの上映に対する次のような投稿文が上がっている。

「結局、チェンソーマンや鬼滅が証明しているのだ。観客が減ったのではなく、見たい映画がないから映画館に行かなかったんだと。」

「適当に作っても見てもらえる時期はもう過ぎたということを認めなければならない」

「チェンソーマンが特別なのはアクションとサウンドにある。最近の映画館のトレンドを見ると、ストーリーは2番手で、アクションとサウンドで観客を揺るがすのに重要になった」

「ネットフリックスの人気作が映画化されて興行したものだと思う。ネットフリックスじゃなかったら、それぞれ100万も行けなかっただろう」

「もう映画館の大衆化は終わり、マニア化が進行中のようだ」

日本のアニメーションの突風の裏で、韓国映画は最悪の時期を送っている。興行不振による投資萎縮で製作本数が急減するという「3重苦」を体験し、10月末基準で映画館での韓国作品の観客占有率は47.9%を記録し、久々に50%以下に落ちた。しかも、コロナ時期に公開できず倉庫に眠っていた映画が今年全て消化され、来年はさらに厳しい韓国映画の飢饉が到来するだろうという不吉な展望が出ている。

