華奢なプロポーションに釘付け！韓国レーシングモデル、季節外れのスイムウェア姿に「魅力的」の声【PHOTO】

韓国の人気レーシングモデル、チョ・イニョンのスイムウェアSHOTがファンを虜にしている。

【写真】チョ・イニョン、二度見必至の“ピタっと”ゴルフウェア

チョ・イニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「写真1枚を撮ろうと氷点下体験…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、青空の広がる屋外でプールサイドに佇むチョ・イニョンが写っている。デザインの入った純白のスイムウェアに身を包み、カメラに目線を逸らしながらも魅力あふれるポージングを披露している。

レーシングモデルとして活躍するだけあって、スラリとした高身長のプロポーションで人々の目を引いたチョ・イニョン。投稿を目にしたファンからは、「ビューティフル」「お美しすぎます」「スタイルが素晴らしい」「魅力的だ…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イニョンInstagram）

なお、チョ・イニョンは1990年6月29日生まれの35歳。172cmの長身を誇るレーシングモデル（レースクイーン）で、韓国のさまざまなモータースポーツ大会に登場し、度々ファンの注目を集めている。「2023韓国レーシングモデル・アウォーズ」で大賞を受賞した実力者だ。