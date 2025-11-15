¡ÖÉ´Æü¤ÈÌµ¸Â¤ÎÌë¡×½ñÉ¾¡¡½Ð»º¤ä°é»ù¤Ø¤Î»ëÀþ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤³¤È¾®Àâ²È¤ÎÌî¸¶¤Ï¡¢40Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¡¢7¥«·îÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç·Ð²á¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¡¢ÀÚÇ÷Áá»º¤Î¾õÂÖ¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3¥«·î¤È¤¤¤¦Æþ±¡À¸³è¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÈà½÷¤¬ÈÝ±þ¡Ê¤¤¤ä¤ª¤¦¡Ë¤Ê¤¯Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â¤¬¾®Àâ¤òµ¯Æ°¤·¡¢Êª¸ì¤òÊ£Àþ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡£Æþ±¡¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÎÌî¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¼«¿È¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤Â¾¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¡£¤·¤«¤âÈà½÷¤Ï¤½¤Î¿ÈÂÎ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡£ÂÛ»ù¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂÔ¤Ä¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼õÆ°Åª¤Ë²á¤´¤¹¤Û¤«¤Ê¤¤É´Æü´Ö¡¢¤½¤ì¤¬Ìî¸¶¤ÎÀ¸¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤ÎÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÀÖ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤â¡¢Èà½÷¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Ìî¸¶¤Ë¼¡¡¹¤È¸¸ÁÛ¤Î¸÷·Ê¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¿å¤ä½÷¤ÎÈ±¤Ê¤É¤Î°Ì´¤á¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢Ç½¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼º¤Ã¤¿ÃæÀ¤¤ÎàÈÉ½÷¡Ê¤Ï¤ó¤¸¤ç¡Ëá¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¸½Âå¤ÎµþÅÔ¤ËÀ¸¤¤ëÌî¸¶¤Ë¹çÎ®¤·¡¢ÁÓ¼º¤Îµ¤ÇÛ¤òÀä¤¨¤º´µ¯¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¤ÈÂ¾¼Ô¡¢²áµî¤È¸½ºß¤¬¸ß¤¤¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤ä¤¬¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤È¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ö¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤È¤â¸òºø¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ¸ÂÎ¤Ï¡¢Ìî¸¶¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎ¸³¤ÈÇ½¤È¤¤¤¦Ê¸²½Åª¤Êµ²±¤ò¼«ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢Æü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤ÈÅ¯³ØÅª¤ÊÆ¶»¡¤òÆ±»þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¿ï½ê¤ËßÚÎö¡Ê¤µ¤¯¤ì¤Ä¡Ë¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Ìî¸¶¤ÈàÈÉ½÷á¤¬Î¾¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÉñ¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êª¸ì¼«ÂÎ¤âÄ¾ÀþÅª¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢Ê£¿ô¤Î»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÀä¤¨¤º´¬¤¹þ¤à¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬±²¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î±²¤«¤é¡¢½÷À¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤µ¤Þ¤Ï°µ´¬¤Ç¤¢¤ë¡£½Ð»º¤È°é»ù¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¸«¤ëÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤Ë¤Ï¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤Ë¤¶¤¡¦¤æ¤¤¡¡1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡¢ËÝÌõ²È¡¢¶áµ¦Âç½Ú¶µ¼ø¡£¡Ø¶À¤Î¤Ê¤«¤Î¥¢¥¸¥¢¡Ù¤Ç·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¿·¿Í¾Þ¡£