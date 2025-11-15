子の学校でうちわ必要→母「自担うちわでよければ…」展開に11万いいね「正しい使い方w」「一体感」【ママリ】

長男に学校にうちわを持っていきたいと言われ、推しのうちわを渡した結果に11万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ミソ(@_miso_shiru_3)さんの投稿です。連日の暑さの中、お子さんが通う学校で、なにか暑さ対策を模索しているという方もいるのではないでしょうか。





投稿者・ミソさんはある日、長男に「暑いから学校にうちわを持っていきたい」と相談されます。自担のうちわでよければ…と推しのうちわを渡し、「大丈夫かな…」と思っていたところ爆笑の結果が！「楽しそう」と、その光景を想像して笑ってしまうエピソードです。

長男に暑いから学校にうちわを持っていきたいが何かないかと聞かれたもんで、自担のうちわでよければ…と推しのうちわを渡したんだけど、大丈夫かな…と思ってたら、教室内で嵐やキスマイ、スノーマン、なにわ男子のうちわ(みんな母親から借りた)が使われているらしく、馴染んでるよって言われてウケた

なんと、他にも母親から借りた自担のうちわが、教室内で使われているそう。息子から「馴染んでるよ」と言われたミソさん。教室はさながらコンサート会場のようだったかもしれません。



この投稿には「連帯感と一体感はLIVE会場さながらですね😁」「「バーンして♡」で当てられてたら笑う」といったコメントが寄せられていました。



先生から見た光景を想像するだけで、フフッと笑顔になれるすてきな投稿でした。

生後2か月のわが子大泣き⇒夫「な～にどうしたの」続く言葉に9千いいね

蟹エ船🫀🦕2m(@CRAB_BEAM_)さんの投稿です。子どもが生まれると、毎日大忙しですよね。適度な息抜きや楽しみはできていますか？またパートナーは協力的でしょうか？冗談を言ったり、わが子に振り回されたりしつつ、一緒に乗り越えていけたらいいですよね。



わが子を必死にあやす夫のおもしろエピソードをご紹介します。

こないだ𝑏𝑎𝑏𝑦大泣きに対応してた夫が「な～にどうしたの💦赤ちゃん返りしちゃったの？」って言ってて面白かった



＿人人人人人人人＿

＞生後2ヶ月＜

￣ＹＹＹＹＹＹY￣

生後2か月の赤ちゃんに、「赤ちゃん返り」という言葉を選んだ夫は、なかなかおもしろい人なのでは？返るもなにも…という状態の赤ちゃんへかけた言葉に、蟹エ船🫀🦕2mさんもきっと笑ってしまったはずです。



この投稿に「当分赤ちゃんだ」「旦那さん面白い」などのリプライが寄せられました。育児は1人だと息がつまってしまうときがありますが、こうやって夫婦で協力して乗り越えると、楽しみや喜びの部分が増えそうですよね。夫婦の日常にほっこりする投稿でした。

息子の頭上にとまったのは？ミラクルな写真に11万いいね

aki(@aki_goodspeed)さんの奇跡のような1枚の写真です。動物を映す写真は、アングルを決めたりタイミングを見計らったりして撮影するのが難しいですよね。



今回、akiさんが息子の写真を撮ったところ、すべてのタイミングがばっちり合う奇跡のような写真に仕上がりました。その写真とは？

なんか、平和な一枚撮れた🕊️

太陽の光がカモメの向こうから力強く照らしていて、神々しささえ感じる写真です。雲のない青空の下に立つ息子の頭上には、太陽の光を浴びたカモメがスンと立っている…まるで後光が射しているようにも見えますね。



この投稿には「輝かしい未来が待っていそう」「こういう神様いるような気がする」「センスの光る1枚」などのリプライが寄せられていました。この写真を撮影した静岡県・浜名湖佐久米は、カモメと電車を一緒に撮影できる有名なスポットだといいます。ほのぼのとした平和な空気が伝わってくる、素敵な写真でした。

