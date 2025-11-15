「覆面パトカー」の見分け方は？ 「クラウン」だけじゃない「意外な車種」も⁉ 一般車両とどこが違うのかを解説

覆面パトカーといえば「クラウン」はもう古い!? 見分け方を解説

幹線道路や高速道路などで、主に交通違反を取り締まる「覆面パトカー」。一般的に覆面パトカーといえばトヨタ「クラウン」のイメージ強いと思いますが、近年はその車種も多様化しています。

交通違反をしているわけではないけど、できれば覆面パトカーの見分け方を知りたいという人もいるでしょう。

【画像】「えっ…!?」 これが「覆面パトカーの見分け方」です！ 画像で見る（30枚以上）

覆面パトカーと一般車両は、どのような点が異なるのでしょうか。

今や覆面パトカーは「クラウン」だけじゃない!?（画像はイメージ／photoAC）

覆面パトカーは、主に以下の通り3つの種類・役割があります。

・事件捜査で利用する「捜査用車」

・皇室や政府関係者などの警護で利用する「警護車」

・交通違反の取り締まりを行う「交通取締用四輪車」

事件捜査で利用する「捜査用車」は、事件発生時に現場に駆けつける際や、張り込みなどを行うときに活躍します。セダンやミニバンなどが多く、一目で覆面パトカーだと分かる人は少ないでしょう。

稀に、事件を起こした犯人を追跡する際に、赤色灯を付けてサイレンを鳴らす「緊急走行」を行うことがあるため、見かけたことがある人もいるかもしれません。

皇室や政府関係者などの警護で利用する「警護車」は、要人が乗っている車両の前後を走行しており、黒色の大型セダンがオーソドックスです。

1台ではなく数台で警護することが多く、黒色セダンということもあり威圧感があります。ニュースなどで見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。

交通違反の取り締まりを行う「交通取締用四輪車」は、速度違反などの交通違反を取り締まる役割を担っています。覆面パトカーのなかで一番目にする機会が多いのは、この交通取締用四輪車でしょう。

交通取締用四輪車は、トヨタ「クラウン」が定番です。しかし、近年は車種が多様化しており、見分けが難しくなっています。

ただし、いくつかの見分けるポイントがあるので、覚えておいて損はないでしょう。

1つ目は、車内に乗っている警察官で見分ける方法です。

交通取締用の覆面パトカーの警察官は制服を着用しているため、車内の様子を確認すれば一目で覆面パトカーだと判断できます。ヘルメットを着用しているケースもあり、車内でヘルメットを着用するのは警察官くらいなので、見分けるポイントになるでしょう。

覆面パトカーは走り方に特徴があり、高速道路などでは基本的に左車線を法定速度内で走行。車線変更する際はウインカーを「3秒前」に出し、車線変更が完了するまでしっかり点灯させています。

メリハリがある安全な運転をする傾向にあるため、走り方で覆面パトカーだと気づく人もいるかもしれません。

外観で見分けるポイントもあります。覆面パトカーは基本的にボディが綺麗に保たれており、無機質である場合が多い点が特徴です。

ルーフ形状にも注目で、交通取締用の覆面パトカーには赤色灯を格納する、「反転式警光灯」が装備されています。そのため、よく見ると収納部に四角い切れ込みが確認できます。

また、後部座席やリアウィンドウが、濃い目のスモークフィルムで覆われている場合は、覆面パトカーの可能性あり。これは、車内の電光掲示板や人影を隠すために貼っていると考えられます。

そのほか、覆面パトカーには、助手席に乗車している警察官が後方確認を行うために、通常のルームミラーだけではなく補助ミラーを追加して、「2段式ルームミラー」が設置されているケースも少なからずあります。

なお、ボディカラーはブラックやシルバー、ホワイトが多いですが、現在は車種だけではなくボディカラーも多様化しているので、ボディカラーだけで見分けるのは難しいでしょう。

では、近年の覆面パトカーはどのような車種や色なのでしょうか。

現在も、トヨタ「クラウン」や日産「スカイライン」は覆面パトカーの定番です。しかし、近年は警察本部ごとに導入されている「ご当地覆面パトカー」も増加傾向で注目されています。

たとえば、警視庁ではトヨタ「マークX ＋Mスーパーチャージャー」を採用。最高出力360PSという高出力で、優れた加速性、瞬発力が特徴です。

警視庁はトヨタ「カムリ（WS）」も配備しており、TRD製のエアロを装着しているため、一目では覆面パトカーとは分からないでしょう。

埼玉県警では、“青い悪魔”の異名を持つスバル「WRX S4」が導入されています。優れた走行性能で高いパフォーマンスを発揮する「WRX S4」は、これまでの覆面パトカーのイメージとは異なるでしょう。

このほかにも、ネット上では複数の車種の覆面パトカーの目撃情報が上がっています。

近年は、SUVが人気となっているため、街中などで自然に紛れるためにSUVの覆面パトカーを採用するケースも増えてくるかもしれません。実際、すでに新潟県警では日産「エクストレイル」やスバル「レガシィアウトバック」が配備されています。

※ ※ ※

ここまで解説してきたように、覆面パトカーの見分け方や車種を覚えておいて損はないですが、何よりも交通ルールを守り、安全運転を心掛けることが大切です。

いきなり覆面パトカーらしきクルマが現れたとしても焦らないように、日頃から警察に取り締まりを受けない安全な運転をしていきましょう。