ア・リーグのＭＶＰはＡ・ジャッジ外野手が２年連続３度目の受賞となり、ヤンキース史上最多に並んだ。昨年の満票と違って今季は１位票で４票、２０ポイントの差で、捕手＆両打ち選手としては史上最多の６０本塁打を放ち、１２５打点と合わせてリーグ２冠に輝きチームを２４年ぶりの地区優勝に導いたマリナーズのＣ・ローリーを振り切った。

ローリーはＭＬＢ選手会が発表した選手間投票による「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」（ＭＶＰ）に選出されていただけに、首をひねるファンがいたかもしれない。

マリナーズの本拠シアトル・タイムズ紙のマイク・ボーウェル記者がマリナーズファンの心情を代弁するかのようなコラムを１３日（日本時間１４日）、同紙電子版に掲載した。

それによるとジャッジの「（私の役割は）カル（ローリー）がやらなければならなかったこととは違う。あれだけの試合でキャッチャーを務め、キャッチャーとして体や膝を酷使するなんてね。でも、僕はチームメートのベストを引き出すために自分の役割を果たそうとしているだけだ」を引用。

その上で、同記者はローリー投手陣を支えた彼の能力をどう測ればいいのか？ローガン・ギルバート、ジョージ・カービー、ブライス・ミラーらの負傷にも耐え、ローテーションを安定させたのか？投手ミーティングに出席し、ゲームプランを暗記。ア・リーグ最多の１０７２イニングをパスボールなしで捕球したのか？ほぼ毎晩１５０球も受けながら。

ローリーは現地１３日、「確かに、スイッチヒッターとして２つのスイングをこなしながら、それに伴う仕事量と投手陣の調整をするのは大変。（自分は）まず第一に、守備が常に最優先です。大変なことはありますが、それが私の好きな仕事です」と話していたという。

「ＭＶＰ、最も価値のある選手」とは、攻撃面での分析で数値化できる以上の意味を持つべき。彼は大きなバットを振り回し、両打席でコンスタントに振り抜き、４か月連続で２桁ホームランを記録。彼が出場した８８勝のうち、打率・２８５、出塁率・４０９、長打率・７６７、本塁打４７本、打点９９。７１敗の仕合では打率・２００、出塁率・２９４、長打率・３７４、１３本塁打、２６打点だった。つまりローリーが得点を重ねれば、シアトルが勝利したのだ。

ジャッジはア・リーグ最高の攻撃選手だった。しかし、シアトルで忘れられないシーズンを送ったローリーがＭＶＰにふさわしい理由は、見て、聞いて、そして感じられたはずだ。