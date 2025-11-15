ツイッター裁判官「岡口基一」の罷免は最高裁の汚点となった

目の上のタンコブだった存在

SNSへの投稿を理由として、2024年4月3日に国会の弾劾裁判所で裁判官を罷免された岡口基一（きいち）氏が、その内幕を『裁判官はなぜ葬られたか』（講談社刊、税別1800円）に書いた。この弾劾裁判を強行して議員の質の低さを露呈した国会も、司法権の独立にしがみついて裁判官個人を排除した裁判所も、ともに三権分立を根幹から脅かすことになった異常な裁判である。

岡口氏には、ツイッター（現X）のプロフィル写真に白ブリーフ一丁の姿を載せたことで知られるが、これは彼へのネガティブ・キャンペーンに使われてしまった。裁判での争点の構造を分解して弁護士から圧倒的な支持を得た名著『要件事実マニュアル』などを世に送り、司法試験の受験生の必読文献となった有名な判事であり、「情報弱者」が多い裁判官ムラでは珍しく情報発信に熱心だった。

裁判官を政治的に中立で清廉潔白な「雲上人」にしたい最高裁からみれば、目の上のタンコブ的な存在だったことは容易に想像がつく。

罷免は戦後8人目だが、過去の事例と比べ、公開判例にリンクを張って、遺族に抗議されたというだけで法曹資格を喪失する罷免という「極刑」に処した理由は、法曹界の閉鎖性を知らない一般人には難解である。

それを解き明かす岡口氏の文章は、よく「要件整理」されていて、判決の奇怪さと日本の司法制度の奇形ぶりを暴いてみせる。弾劾裁判所という余人にはうかがえぬサンクチュアリーを、被告台に立たされた当事者が解説するのだから、ドキュメンタリーとして秀逸なのは当然だろう。

しかし日本の司法の本質を露呈させたこの弾劾裁判は、結論先にありきだったため、審理を尽くしたとはいえず、論点も上滑りしている。岡口氏は世論を誘導したマスメディアの責任にも触れているが、事件の発端を報じた記事の一つ「『ツイート判事』が暴いた判例削除ルール」（FACTA2018年2月号）のライター（高瀬文人）とデスク（阿部重夫）の2人で改めて検証することにし、岡口氏本人にインタビューした。インタビューは10月28日、岡口氏が勤務する伊藤塾で行われた。

「防戦一方だった」

「三権分立が簡単に乗り越えられてしまい、裁判官が罷免されてしまった。司法権があまりにも弱いこと（が問題）ですよ。国民の“知る権利”が第一のはずなのに、“知ることが社会にとって重要だ”という認識がこの国には定着していない。……平和憲法は自分たちの作ったものではないから……」

地下の質素な応接室で、岡口基一氏はこう語り始めた。国会の「裁判官弾劾裁判所」から罷免判決を受けて1年半。やや詰まった、せかせかした口調の小声。自らの正当性を滔々と語るのだろうという先入観があったので、意外であった。

『裁判官はなぜ葬られたのか』を読んで、一番気になっていたことを聞いた。

──岡口さんは、弾劾裁判を受けながら、「こんなはずじゃなかった」と思っていたのでは？

岡口 ただ、唖然としていました。世間からは、私はずっと戦いを挑んできたように見られていますが、実はそうではないのです。理不尽なことが起き続けて、“防戦一方だった”というのが正直なところです。

おかしいと思うのである。

問題の書き込みは2つ。

（1） 2017年12月、ツイッターに、裁判所ホームページ「裁判例情報」の判決文のURLを示し、「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男 そんな男に、無惨にも殺されてしまった17歳の女性」と書き込んだ。

（2） 2018年5月、ツイッターに、同じく判決文のURLを示して「公園に放置された犬を保護したら、元の飼い主が名乗り出て『返して下さい』 え？ あなた？ この犬を捨てたんでしょ？ 3か月も放置しながら……裁判の結果は……」と書き込んだ。

国会に設置された弾劾裁判所は、このうち(1)の書き込みを裁判官弾劾法2条2項の「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」だと認定し、岡口氏を失職させたのだ。

確かに（1）の表現は、痛ましい事件の被害者への配慮を欠いた書き方だ。しかし、事実ではある。普通はもっと落ち着いた書き方だが、法律を扱う大学の法学部や法科大学院（ロースクール）で学んだ者、そして法律実務家ならば、わりあい素直に読める。例えば、このように考えるだろう。

・刑法181条の不同意わいせつ等致死傷罪を適用すべきか、だが、首を絞める行為自体は生命の危険に直結するのだから、死刑が視野に入る、より重い199条の殺人罪を適用してもよいのではないか。（実際には現金を盗んだので強盗殺人罪、強盗強姦未遂罪が適用、無期懲役が確定している）

・犯行は複数の罪（例えば、住居侵入罪も加わるだろう）にまたがっているが、その際「罪の数」をどう考えるか。

法律実務家や法を学ぶ者は、具体的な事件を法的な争点に抽象化して考える訓練をしている。その判決の判断は妥当なのか、将来、似たような事件が起こった場合、何か問題はないか、など「未来」のために考えるのだ。

それは（2）の事件も同じだ。岡口氏の過去からの発信を見ると、そういった限られた層への発信だと考えられる。岡口氏を弾劾裁判に訴えた裁判官訴追委員会が言うように「性的好奇心に訴えかけて、興味本位で刑事事件判決を閲読するものを誘引する意図」だなどと、書き手も受け手も感じていないのである。そこに遺族の誤解があったような気がする。

事件は最高裁の自作自演か

──この事件の意味を、どう考えますか。

岡口 SNS投稿などの複数の表現行為は、弾劾裁判所の審理の結果、いずれも遺族らを傷つけようという意図的なものではなく、結果として遺族らが傷ついたものがいくつかあったにすぎないことが明らかとなり、その旨が判決にも記載されたにもかかわらず、その程度のことで、裁判官が簡単に罷免になった。弾劾裁判は審理も判決もずさんで、三権分立の見地から重大な問題です。

他の裁判官に与える委縮効果の問題もありますし、また、誰かが傷ついたというだけの理由で不利益処分を科したものですから、表現の自由の見地からも大問題です。

岡口基一氏は東大法学部在学中に司法試験に合格、1994年、判事補に任官した。主に民事裁判を担当してきた岡口氏は福岡地裁、水戸地裁、大阪高裁、東京高裁、仙台高裁と転任、裁判官キャリアとしては順調である。評判もよかった。ある裁判所書記官は、「理想の上司」と評価する。

94年といえば、「ウインドウズ95」発売前夜で、法律事務のコンピュータ化黎明期。岡口氏は裁判書類の書式や書面作成、表計算の自作マクロを次々とネットで無料公開し、「岡口マクロ」として名を馳せた。

ウェブ時代に入り、先駆けてホームページを開設。日記形式で司法・判決情報などを提供し始める。当時、裁判の判決が判例専門雑誌や法律雑誌に載るのは速くて数週間〜数ヵ月後、しかも数が限られた。最新の判決文を手に入れるには、担当弁護士にコピーを融通してもらうしかない時代、岡口氏の発信はネット感度の高い弁護士たちに重宝がられた。

裁判所がHPを開設、判決文を公開し始めたのは、21世紀に入ってしばらくのことだ。岡口氏の、ややくせのある発信スタイルは、インターネット第一世代を担った大学研究者などの文化、「情報の民主化」に感度の高い「おせっかいおじさん」そのものであるように見えるのだが。

──ツイッターの書き込みを罷免にまで持っていくのは、最高裁事務総局を頂点とする裁判所が自作自演で「岡口排除」のために国会に罷免させたとも見えますが。

岡口 国会の訴追委員会にも弾劾裁判所にも事務局があって、裁判官が出向しています。でも、最高裁が直接的に弾劾裁判所に影響を与えたわけではありませんが、間接的には大きく影響を与えています。最高裁も、結果として遺族らが傷ついたといった程度のSNS投稿を理由に、二度も私を戒告処分にしているからです。

罷免ありきの判決

──しかしこの本でご指摘のように、弾劾裁判の判決は、事実認定と法的判断がまるで食い違った奇妙な内容ですよね。事実認定はほぼ岡口さん側に軍配を挙げて、最後の法的判断で「非行だ」とひっくり返している。どうしても「罷免」という結論が先にありきだったのでは？

岡口 ええ、朝日新聞の記者が調べてくれて、裁判員（衆参国会議員14人）が最初に結論だけ無記名投票で決めていたそうです。内情が分かってありがたかったんですけど、現にそういう流れでした。

「判決要旨」（とはいっても44ページある）を読むと、かなり丁寧に事実認定がなされている。（1）（2）の事件のそれぞれの発言群を一つ一つ検討し、併せて「裁判官が司法府内部や行政府、立法府などの国家権力に対し、批判的見地から物を申すことについて萎縮するような状況を招くことのないよう細心の注意を払うべきである。」とまで言っている。この弾劾裁判が将来に影を落とさないように、そんな配慮がなされている、とまで感じられる。

しかし、判決の最後で、（1）について、岡口氏が「遺族からの抗議等を受けても、真の反省や改善がなく長期に渡って同様の表現行為（ネットの書き込みのこと）を繰り返してきた」ことが、表現の自由として裁判官に許容される限度を逸脱し、「非行」は「国民の信託に背反する」、だから「非行」が「著しい」……。こうして岡口判事は罷免された。

──「国民の信託」に背反するという理由付け、とても抽象的で何の定義もないですね。

岡口 国民の信託という要件は、そもそも法令（裁判官弾劾法）の条文に一言も書いてありません。条文には「非行が著しい場合は罷免する」と書いてあるけれども、それを「国民の負託」に反すると読み替えています。法律の条文を勝手に変えて、当てはめる。それはしてはいけないことです。

このような判決の論理構成からは、「将来には累を及ぼさないようにするが、岡口は仕留める」という意図すら読み取れる。なぜなのか。岡口氏の背後の壁いっぱいに作りつけられている書棚には、ここ40年ほどに刊行された法律学習書や法と社会を扱った本がぎっしり詰まっている。その中には、岡口氏が書いた『要件事実マニュアル』（ぎょうせい）シリーズもあった。

東京高裁長官「ツイッターやめろ」部下「やめません」→ブチ切れ事件の顛末