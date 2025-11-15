芸能人など著名人には立っているだけで目を惹きつけると言われる人たちがいる。そこだけ光っているように見えるとか、オーラが違うという形容をされることが多い。最近では、東京・港区を訪れた「赤西軍団」が放っていたと報じられている。臨床心理士の岡村美奈さんが、オーラをめぐる科学的な検証について紹介する。

【写真】ヒゲ長っ！仙人っぽい山田孝之

＊ ＊ ＊

10月31日、東京都港区のビルの地下にある会員制バーから、周囲にオーラを放つ男たちが次々に姿を現した。出てきたのはシンガーソングライターで俳優の赤西仁（41歳）、俳優・小栗旬（42歳）、俳優・山田孝之（42歳）。店の出入り口から、スタイルも顔も抜群のイケメンがぞろぞろ出てきたら、さぞかしオーラがすごかったことだろう。

彼らは界隈では「赤西軍団」と称される同世代の仲の良い芸能人らが集まったグループのメンバーだ。一時期は六本木などでの派手な遊びっぷりが話題になった軍団には、他に歌手で俳優の錦戸亮、俳優の山下智久や城田優などがいるという。この日はフジテレビの動画配信サービス・FODで有料配信された番組のイベントだったと、NEWSポストセブンが『深夜の港区に”とんでもないヒゲの山田孝之”が…イベント打ち上げで小栗旬、三浦翔平らに囲まれた意外が「最年少女性」の存在《「赤西軍団」の一部が終結》』とのタイトルの記事でその夜の出来事を報じた。

番組が開催したのはハロウィンイベントで、出演者も観客も全員がコスプレで参加。盛り上がったイベントを後にした関係者らは、打ち上げのため港区内の会員制バーに移動。打ち上げ終了後の深夜、店の出入り口に次々と現れたメンバーたちは、顔を隠す素振りもなくオーラを放っていたという。それぞれが強い個性を持つ彼らだけに、深夜の路上で一団となっていた時のオーラはさらに強烈だったことだろう。

売れっ子アイドルや有名芸能人、一流アスリートやカリスマ経営者らには、人を惹きつける「オーラ」があるといわれる。一般人とは何かが違うと感じさせるそれは、目が離せなくなるような独特の存在感、人目を引く輝きなどといわれてきたもので、人や動物などから放出されるエネルギー体だという説もある。ある研究によると、人間には「チャクラ」とよばれる7つのエネルギーの出入り口に対応する7層の「ヒューマンオーラ」があるそうで、「気の場」ともいわれるこのエネルギーの場は身体の周囲約107cmに広がっているという。

107cmというとけっこう広いスペースだ。オーラを科学的に研究している研究者によると、「人間一人ひとりを取り囲むように存在するエネルギーフィールド」だといい、それは人に近づかれても不快に感じない範囲や距離である”パーソナルスペース”のうち、相手との距離が45〜120cmの「個体距離」に入る。相手との距離が友人知人などと会話を楽しむときの距離で、手を伸ばせば相手に触れられる距離にオーラが広がっていることになる。

別の研究者によると「オーラ仮想的な場であり、多色で明るい放射状の光が後光もしくは繭のように生体を取り囲んでいる」という。色や輝きは感情が持つエネルギーや肉体的なパワーによるエネルギーによって異なるようだが、7つある層でそれぞれ異なる色を放つらしい。第一層は明るい青から灰色で、第3層は黄色、第6層はパステルカラーや白く強く輝く色、第7層はきらめくような黄金の光だとされる。オーラの色など占いレベルの話だと思われがちだが、その研究者によると色は存在し人によってその色や強さは違うらしい。といっても自分の目で色は見えない。他人が発しているだろうオーラを感覚で感じ取っているということだ。

VRやデジタルテクノロジーによる身体経験を伝送、拡張、想像する身体性メディアを研究している慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）の南沢孝太教授は、Transcendental Avatarという研究を行い、自分の情動を客観的に見ることで新しい瞑想体験ができるVRを開発している。それによると、ヘッドマウントディスプレイを装着すると、外部カメラで捉えられた自分の周囲にオーラのようなものが見えるという。技術の進化とともに、知りたいと思えば自分のオーラが何色でエネルギーの強さがどれくらいのものなのか、わかるようになる時がくるかもしれない。

赤西軍団のメンバーたちが放っていたオーラは何色だったのだろうか。小栗さんのオーラはきらめいていたのか、”とんでもないひげ”が話題の山田さんは何色だったのか。それらが重なり合い、交じり合った時、一団となったオーラはどんな色と輝きを見せていたのだろう。目が離せなくなるようなその瞬間に出くわしたかったものだ。