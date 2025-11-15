1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、2冠になったあとのアパパネについてお届けする。

【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師

菊花賞に出走したアパパネの子アマキヒは11着。「調教師生活最後の年に初の牡馬クラシック制覇」とはならなかったけれど、こういう場に連れて行ってくれたことに感謝したい。本当によくなるのは来年以降なのだろう。

11月16日のエリザベス女王杯にも、桜花賞馬ステレンボッシュを出走させる。この馬の曾祖母はウインドインハーヘア、そう、アマキヒの父親ブラックタイドやディープインパクトなどのお母さん。その娘たちはレイデオロやアーバンシック、レガレイラなどを送り出しており、まさに華麗なる一族。ステレンボッシュも全体のフレームが伸びやかで皮膚が薄くとても雰囲気のある馬だ。ここのところの成績が今ひとつだが、体調は上向きなので期待している。

2010年の牝馬クラシック2冠を達成したアパパネの思い出に戻ろう。

オークスで同着優勝した後もずっと美浦にいたのだが、暑さにもへこたれないで飼い葉食いも落ちないから夏の間にどんどん成長してしまった。秋華賞トライアル、ローズステークスの時はオークスから24キロ増！ さすがにレース前のインタビューでも強気な発言はできなかったけれど、ここまでGI3勝だから当然人気にはなる。単勝2.1倍で4着、ファンには申し訳なかった。

しかしこの一叩きで馬はグンとよくなったし、本番ではオークスを勝っているという自信があった。貫禄十分のレース運びで三冠を達成！

これなら、古馬相手のエリザベス女王杯も行けるだろうと思ったけれど、イギリスからやってきたスノーフェアリーの3着。この後香港カップで牡馬相手に勝ったような馬なので、これはしょうがないなあ。

アパパネの4歳春はヴィクトリアマイルに照準を合わせた。前年の覇者で天皇賞（秋）も勝ち、ジャパンカップも1着で入線した1歳年上のブエナビスタが単勝1.5倍の1番人気。アパパネは前哨戦のマイラーズカップが4着だったこともあって4.1倍。ブエナビスタはもう5歳なので、勝つならここしかないと思って仕上げた。マサヨシ（蛯名正義騎手）も、負けてもいいから来るなら来いというような気迫でスタート、最後は詰め寄られて、なんとか残ったというところだけど、よく堪えてくれた。これがGI5勝目、そして彼女にとって最後の勝利となった。

この秋はエリザベス女王杯でまたもスノーフェアリーの3着、翌年のヴィクトリアマイルでもコンマ4秒差の5着に頑張ってくれた。どこが悪いというわけではないのだが、シャープさが影を潜めマイルドな印象になってきた。性格的にも若い頃は周りにチヤホヤされていたからか、獣医さんや装蹄師さんなどには反抗したりして、気に食わないことがあると機嫌が悪かったのが、あれっというぐらい穏やかになってきた。

年をとるにつれてお母さんになる準備をしていたのだろう。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2025年11月21日号