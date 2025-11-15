東京高裁長官「ツイッターやめろ」部下「やめません」→ブチ切れ事件の顛末

SNSへの投稿を理由として、2024年4月3日に国会の弾劾裁判所で裁判官を罷免された岡口基一（きいち）氏が、その内幕を『裁判官はなぜ葬られたか』（講談社刊、税別1800円）に書いた。この弾劾裁判を強行して議員の質の低さを露呈した国会も、司法権の独立にしがみついて裁判官個人を排除した裁判所も、ともに三権分立を根幹から脅かすことになった異常な裁判である。前篇に引き続き、岡口氏の話を聞こう。

岡口氏の何が嫌がられたか

弾劾裁判の判決の論理構成からは、「将来には累を及ぼさないようにするが、岡口は仕留める」という意図すら読み取れる。なぜなのか。岡口氏の背後の壁いっぱいに作りつけられている書棚には、ここ40年ほどに刊行された法律学習書や法と社会を扱った本がぎっしり詰まっている。その中には、岡口氏が書いた『要件事実マニュアル』（ぎょうせい）シリーズもあった。

──朝ドラ「虎に翼」の題材にもなった、1969年から20年以上続いた青法協（青年法律家協会）のパージなど、理不尽な処遇は枚挙にいとまがない。裁判所には排除の論理が働いているんですね。岡口さんの何が嫌がられたのかを考えましたか。

岡口 私が『要件事実マニュアル』を出しちゃったこと、あれが非常に良くなかったんですね。裁判官の世界では、部長（合議部の裁判長・部総括）とかになってから本は書くものなんだと。それを若くして書いちゃったんで。最初から「ムラ」のルールに違反したのです。それから、ツイッターも論外でしたね。東京高裁で上司から「ツイッターをやめろ」と言われて、私が「やめません」と言ったので、さすがに……。

──「瞬間湯沸かし器」の林道晴東京高裁長官がキレたんですね。彼が最高裁判事入りを狙っていた時期だから、火に油を注いだ（2019年、最高裁判事に就任）。そのために三権分立を揺るがすような裁判官罷免を国会にやらせることになったともみえますね。

岡口 林さんとしても、内部の秩序をきちっと守れる人間だというところを、アピールしなきゃいけない時期だったんですよね。

判例は誰のものか

──個々の裁判官は独立して司法権を行使すると日本国憲法76条に規定されていますが、人間としての裁判官は、実はお互い横をよく見ていて、嫉妬感情が強いなと感じることがあります。『要件事実マニュアル』は、民事裁判を分解し、根拠となる法律構成を指摘する「裁判官の頭の中」を公にし、閉鎖的な「ムラ」を解放した革命的な本だと捉えることもできます。

岡口 裁判所内部ではバッシングが凄かったです。一回も読んだことのない人が「あれは間違いだらけだから読まないほうがいい」と触れ回っているのが聞こえたりもしました。

司法修習所の教官も、裁判長も、「自分たちが教えて初めてわかることの答えが、すでにあるというのが許せない」と言う。裁判所は口伝でノウハウを伝える社会だと。それをマニュアル化すると、教官や裁判長の権威がなくなる。やっぱり情報を独占することで、権威は守られるものですから。

記事の前篇で、岡口氏のツイッターへの書き込みの意図について考えたが、最後に、「判決文は誰のものか」という、より本質的な問題を提示したい。そもそも、岡口弾劾裁判「事件」はありえないものではないか、という問題提起である。

──岡口さんの弾劾裁判は、公開された判例に遺族が感情を害したというのが事の発端ですが、判例とは、いったい誰のものなのでしょうか。

岡口 もちろん、国民のものです。

──ならば、裁判所が恣意的に公開・非公開を決めてはいけないもので、少なくとも基準は明示しなければならない。『FACTA』2018年2月号で報じた岡口分限裁判の記事では、最高裁事務総局による「事務連絡」、2017年2月17日付の「下級裁判所判例集に掲載する裁判例の掲載基準等について」をスクープしました。

それによれば、岡口さんがリンクを張った（1）の判決文は公開不可のケースに当たる。つまり東京高裁は誤って公開した自らのミスをほっかむりして、岡口氏に責任転嫁した。そうでなければ「瞬間湯沸かし器」の最高裁入りはありえなかったのではないか。弁護団では議論しませんでしたか。

岡口 弁護団は、議論の拡散を避けたんです。いろいろ言っても、どうせ国会議員の弾劾裁判員には分からないだろうと。争点を分かりやすいところに絞ったのです。

「知らしむべからず」の体質

──性犯罪や残虐な手口の判例がことごとく非公開だと、例えば最近も厳罰化の改正が続く刑法など判例の積み重ねができず問題です。また、神戸連続児童殺傷事件（いわゆる「酒鬼薔薇」事件）など著名事件の裁判記録が破棄され、前例のない事件に司法がどう向き合ったかという手がかりも残されないという事件も発覚しました。

遺族感情の尊重は大事ですが、絶対視すると、前例という情報プールを失って公正な裁判を期せなくなりかねません。

岡口 判例を公開する際には裁判所で仮名処理をするのですが、大変な作業で、職員も面倒がるのです。「上に言われるから」って仕方なくやっている。東京はまだ公開しているほうで、地方の裁判所はほとんど判決文を出していないんですよ。

──それもまた「知らしむべからず」の体質ですね。AIでやればいいのでは。

裁判の判決はもちろん当事者のものだが、同時に日本国憲法82条は裁判公開の原則を定めており、判決を書面にした判決文もそれに含まれるとされている。

判例法の国、アメリカでは全ての判決文が公開され、引用のマーキング「サイテーション」が古くから整備され、どんな判決文でも検索が可能だ。また、判決のタイトルは「◯◯v.s.××」と実名表記になっている。判決文は公のもので、公開された判決文の蓄積が後からの法的判断のしるべとなり、社会の法的安定性につながるという考え方が徹底している。

翻って日本では、判決文が裁判所HPの「裁判例情報」で公開されるようになって20年ほど、その初期には、当事者の抗議によって、公開された判決文を裁判所が勝手に削除してしまう事件もあり、『FACTA』で報じたこともある。

もちろん、判決文を扱うに当たって当事者や被害者への配慮は必要だ。しかし、それを議論すること、その前提として「社会にこういう問題がある」ことを知らしめるためにも、判決文の公開は原則的に守られなければならないのではないか。

──もうひとつ、弾劾裁判の弁護団の方針で解せないのは、岡口さんを発達障害として鑑定書まで提出したことです。裁判所の問題が、被告人の精神鑑定にすり替わっては、プラスにならないのでは？

岡口 本にも書きましたが、この裁判は、途中から、素人国会議員による何でもありの世界になってきました。こちらとしても、普通にやっていたら到底勝てないということでの苦肉の策でした。

孤立する裁判官たち

──この罷免事件以降、裁判官はどうなっていくのでしょう。「もの言えば唇寒し」で、気骨ある人がどんどんいなくなっていく気がします。「市民的自由」から裁判官を切り離して、裁判に専念せよということなんでしょうか。

岡口 裁判官を孤立化させていくんですね。昔は結構、飲み会が多かったんですけど、コロナ以降バラバラになった感があります。青法協関係の人たちが、裁判所の中に集団を作ることを狙った「日本裁判官ネットワーク」も成功しませんでした。

ドイツには裁判官の労働組合があり、裁判官は市民のひとりとして政治的発言をすることが認められています。しかし、日本では戦前と同じように。現場の裁判官が支配されています。LINEが、裁判官の横の連帯を作り出すツールになるのではないかと期待したこともあったのですが、なかなかそううまくはいかなかったです。

──何のための司法改革だったんでしょう。国民が参加する裁判員制度などを導入したけれど、裁判官が孤立化して閉じこもるのなら矛盾しています。

岡口 裁判官は、今後もとても弱く、孤立した状況が続きそうです。最近は、早々と辞めてしまう裁判官も増えています。

──岡口さんの本には、仙台高裁で職務停止命令を受けたことで、福島原発訴訟で国の責任を認める判決を書き始めていたのが中止になったと本に書かれていますが、これを意図的な停止命令と感じませんでしたか。

岡口 いえ、それは無関係だと思います。私がいた部では、原発事故の国の責任を認める高裁判決を書いたのですが、それは私の弾劾裁判中に最高裁によって覆されてしまいました。

他にもこの弾劾裁判の「問題」はいくらでもある。裁判官に言論の自由はあるかなど、読者はさまざまなヒントを得るだろう。司法の根幹を考えるケーススタディーとして恰好の本である。

ツイッター裁判官「岡口基一」の罷免は最高裁の汚点となった