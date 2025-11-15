全国で頻発する地震、確実に来る巨大地震を前に、杉本彩が指摘「ペットは自分で避難はできない」

2011年3月11日の東日本大震災、2024年1月1日の能登半島地震……、地震大国と言われる日本は、全国各地で常に地震の脅威にさらされている。今月に入ってからは9日以降に三陸沖で地震が頻発し、一時津波警報も発令された。他にも、鹿児島やトカラ列島周辺、千葉県東方沖、北関東でも頻発し、南海トラフ地震の範囲内と想定される日向灘などを震源とする地震も起きている。9月には、政府の地震調査委員会が南海トラフ巨大地震に対して、今後30年以内の発生確率を「80％程度」から「60〜90％程度以上」に改めたばかりでもある。

また、地震だけでなく、豪雨、土砂災害もたびたび起きている。近年、私たちが暮らす日本では、大げさではなく「どこで災害が起きてもおかしくない」という状況が続いている。そんな中、私たちの災害意識を高めておくことは必要だ。しかし、人はどこかで災害が起きると「備えておかねば」と関心を寄せるが、しばらくたつと忘れてしまい、実際に災害が起きたときに「あのとき、備えておけば」と後悔することが多い。

特に、課題となるのは、大切な家族である犬や猫などの「ペットとの避難」だ。一般社団法人ペットフード協会の2024年「全国犬猫飼育実態調査」(※１）によると、犬の飼育数は約679万頭、猫の飼育頭数は約915万頭で、合計すると1594万頭にも及ぶ。15歳未満の人口が2024年では約1400万人なので、子どもたちの数よりもペットの飼育数の方が多いという現実がある。それだけ多くの人がペットと暮らしているというのに、自分ごととして考えている人は少ない。果たして、あなたはいざという災害時に守る準備はできているだろうか。

「ペットは、単なる“飼育動物”ではありません。私たちの心を支え、日々を共に生きるかけがえのない家族であり、その命を守れるのは、行政でもボランティアでもなく、飼い主である私たちだけです。災害はいつ起こるかわからない。だからこそ、平常時からペット防災について考え、行動しておくことが何よりも大切だと思います」

と話すのは動物福祉向上に関する普及啓発活動を積極的に行っている『公益財団法人動物環境・福祉協会Eva』の主宰でもある俳優の杉本彩さんだ。杉本さんは、過去の災害で行き場を失った動物たちの現状や避難所の状況などを数多くヒヤリングしてききている。その中で見えてきた課題について、今回寄稿いただいた。

※１：一般社団法人ペットフード協会「2024年 data 統計・資料全国犬猫飼育実態調査」

災害にあったときペットとどう行動するか？

東日本大震災では、犬と一緒に近くの学校に避難したものの、外の柱につないでいたために、犬だけが津波に流されてしまった、という悲しい出来事もたくさんあった。

また、東日本大震災後、福島第一原子力発電所の半径20km圏内の住民に避難指示が出され、双葉町は「警戒区域」に指定された。「2、3日で戻れるだろう」……、そう思った人々は、動物たちをそのまま家に置いていった。しかし、家に戻れたのはそれから40日後。首輪をしたまま息絶え、ミイラのようになった犬もそこかしこにいた。

環境省は、災害時には「ペットの同行避難」を推奨している。同行避難とは、災害発生時にペットと一緒に危険な場所から安全な場所へ避難すること。つまり、「避難行動そのもの」を指す。

一方で、「同伴避難」とは、避難所などでペットを飼い主が飼養管理することを指す。避難所の室内や屋外で、飼い主とペットが一緒にいられる状態を意味する。

ただし、注意が必要だ。「同伴避難＝避難所の同室で一緒に過ごせる」わけではない。全国的にみても、ペットと同じ室内に避難できる避難所はごくわずかで、同室でない場合、例えば屋外であれば、自転車置き場や物置、校舎の軒下など、屋内であれば体育館の倉庫、階段の踊り場、渡り廊下などでの飼養となるケースが多いのが現実だ。

そのため、まずは住んでいる自治体がペット同行避難に対応しているか、また同伴避難が可能かを事前に確認しておくことが大切である。「うちの地域はペットと一緒に行ける避難所がある」と思い込まず、実際に問い合わせておくことが、命を守る第一歩となる。

事前に飼い主が準備しておくべきこと

日頃の準備として、日常の中に「防災」を取り入れることを考えておきたい。「ペット防災」と聞くと特別な準備が必要だと思われがちだが、実は日常の中でできる備えがたくさんある。

まずは、健康管理としつけ。ノミやダニ、フィラリアなどの寄生虫予防、ワクチン接種、不妊・去勢手術を施し、体を清潔に保つ。これらは感染症の拡大を防ぐことにもつながる。

特に不妊・去勢手術は、平常時だけでなく災害時や避難所生活においても極めて重要である。避難所では、限られたスペースの中で多くの動物が一時的に同居することがある。未手術の犬や猫は、ストレスや環境の変化によって発情行動が起こりやすくなり、ケンカやマーキング、鳴き声などのトラブルの原因となる。さらに、望まぬ繁殖が起こる可能性もあり、避難先で新たな命が産まれてしまえば、飼い主にも周囲にも大きな負担が生じる。

不妊・去勢手術をしておくことで、こうしたトラブルを防ぎ、動物自身の心身の安定にもつながる。ホルモンバランスが安定することで攻撃性やストレス反応が軽減し、限られた環境下でも落ち着いて過ごせるようになる。つまり、不妊・去勢手術は「命を守る備え」であると同時に、避難所での共生を円滑にする社会的マナーでもあるのだ。

また、避難所でのトラブルが少なければ、動物が苦手な人やアレルギーを持つ人にも受け入れられやすくなる。それは、結果的にペットと飼い主双方の「居場所」を守ることにもつながる。

避難所では多くの人とペットが限られた空間で過ごすことになるため、「無駄吠えをしない」「決まった場所で排泄できる」「ケージやキャリーに慣れている」がとても重要となる。これらのしつけができていれば、避難時のストレスを軽減し、他の避難者とのトラブルも防ぐことができる。

さらに、迷子対策も忘れてはいけない。災害時、ペットがパニックを起こして逃げ出すケースは少なくない。東日本大震災では、多くの飼い猫が首輪もマイクロチップもつけておらず、帰る家を失い、飼い主のもとに戻れなかった悲しい事例が多数報告された。マイクロチップの装着と、最新の登録情報の確認をしておきたい。

ペット用の防災グッズの準備も必要

避難時には、備蓄と持ち出し袋の用意も必須だ。人と同じように、ペットにも避難時に必要なものがある。少なくとも5日分、できれば7日分のフードなどの備蓄を目安に用意してほしい。

【ペット用の避難用品や備蓄品の確保】

•キャリーバッグやケージ

•首輪、伸びないリード

•フード、水、療法食、薬

•ペットシーツ、トイレ用品、処理袋

•タオル、ブラシ、食器、新聞紙やブルーシート

•飼い主とペットの情報をまとめた「ペット防災手帳」

ペット防災手帳は、ペットの特徴やマイクロチップ番号、既往症、かかりつけ動物病院などを記録できる便利なものだ。自治体によっては独自に発行しているところもあり、自治体のホームページなどでダウンロードできることもあるのでぜひ確認してほしい（自治体以外でも動物保険会社やペット関連の企業のサイトでもペット防災手帳が無料でダウンロードできるところは多いのでネットで検索してみるとよいだろう）。

また、ときどき質問を受けるのが、多頭飼育の家庭の避難についてだ。複数の犬や猫と暮らしている場合、すべてのペットを同時に安全に避難させることは、想像以上に困難だ。避難所には収容できる数に限りがあり、他の避難者への配慮も求められる。したがって、多頭飼育家庭は特に、自助の力を高めておく必要がある。

災害時に預けられる親戚や友人、動物病院などを複数確保しておくこと。一時預かりやシェルターの情報を平時から調べておくことも大切だ。「避難所へ行けないかもしれない」という現実を想定し、自宅で安全に過ごすための備えを整えておくことも、自助の一環である。災害時、ペットの命を守る責任は、最終的には飼い主自身にある。どれほど行政が支援しても、日ごろの備えがなければ守りきれない。

しかし同時に、自治体の取り組みも重要になる。地域の防災計画にペット同行避難が含まれているか、避難所でのルールや受け入れ態勢がどうなっているかを確認しておきたい。もしまだ整備されていない場合は、地域住民として声を上げ、改善を求めていくことも必要だ。ペット防災は、個人だけでなく地域全体で取り組むべき課題である。動物が苦手な人やアレルギーを持つ人への配慮を忘れず、共に安心して避難できる環境づくりを目指したい。

災害は、決して遠い出来事ではない。いざという時、そばにいる小さな命を守れるのは、私たち飼い主だけなのだ。平常時のしつけ、健康管理、備蓄、情報の確認。それら一つひとつが、ペットの命をつなぐ確かな力となる。

「備えあれば憂いなし」

ペットと共に生きるとは、どんな状況でもその命を守り抜くという決意を持つこと。共に生き抜くための覚悟を、今こそ私たちは問われている。

