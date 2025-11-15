より身近なミニ・クーパー

ビー・エム・ダブリューは、ミニ・クーパーのラインナップに『ミニ・クーパーCセレクト』、『ミニ・クーパー5ドアCセレクト』を追加し、11月11日より販売を開始した。

【画像】ジャパンモビリティショー2025で日本初公開された、ミニ・ポール・スミス・エディション 全88枚

『Cセレクト』は、装備を厳選することでより身近な価格を実現したモデルで、『ミニ・クーパーC』・『ミニ・クーパー5ドアC』からそれぞれ37万円プライスダウンされている。



ミニ・クーパー5ドアCセレクト BMW

『ミニ・クーパーCセレクト』の価格は365万円、『ミニ・クーパー5ドアCセレクト』は377万円となり、12年下旬からの納車を予定している。

『Cセレクト』の厳選された装備

『ミニ・クーパーCセレクト』、『ミニ・クーパー5ドアCセレクト』は、ドライビング・アシスタントやパーキング・アシスタントなどの運転支援や駐車支援システム、音声アシスタント、スマートフォン・インテグレーション、AR機能付きミニ・ナビゲーション・システム、ミニ・コネクティッド、ワイヤレスチャージングなどの便利機能を標準装備するほか、基本となる装備を厳選することで、より身近でバリューの高いモデルとなっている。



ミニ・クーパーCセレクト BMW