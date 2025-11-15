【37万円安！】ミニ・クーパー & 5ドアに厳選装備で身近な価格の『Cセレクト』登場
より身近なミニ・クーパー
ビー・エム・ダブリューは、ミニ・クーパーのラインナップに『ミニ・クーパーCセレクト』、『ミニ・クーパー5ドアCセレクト』を追加し、11月11日より販売を開始した。
『Cセレクト』は、装備を厳選することでより身近な価格を実現したモデルで、『ミニ・クーパーC』・『ミニ・クーパー5ドアC』からそれぞれ37万円プライスダウンされている。
ミニ・クーパー5ドアCセレクト BMW
『ミニ・クーパーCセレクト』の価格は365万円、『ミニ・クーパー5ドアCセレクト』は377万円となり、12年下旬からの納車を予定している。
『Cセレクト』の厳選された装備
『ミニ・クーパーCセレクト』、『ミニ・クーパー5ドアCセレクト』は、ドライビング・アシスタントやパーキング・アシスタントなどの運転支援や駐車支援システム、音声アシスタント、スマートフォン・インテグレーション、AR機能付きミニ・ナビゲーション・システム、ミニ・コネクティッド、ワイヤレスチャージングなどの便利機能を標準装備するほか、基本となる装備を厳選することで、より身近でバリューの高いモデルとなっている。
ミニ・クーパーCセレクト BMW