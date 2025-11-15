アフリカ３６か国から１４３６人、ウクライナ侵略でロシア側の戦闘員に…背景には高い失業率

【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】ケニア外務省は１２日、ロシアのウクライナ侵略に、ケニア国民２００人以上がロシア側の戦闘員として参戦していると発表した。

ウクライナも７日、アフリカ３６か国から少なくとも１４３６人が参戦しているとの分析を示しており、多くが報酬の金銭目的でロシアの誘いに応じているとみられる。

ケニア外務省によると、ロシアに渡った親族の消息を尋ねる問い合わせが多数寄せられ、政府が調査していた。在ロシア・ケニア大使館には、負傷者や身動きが取れなくなった国民の情報も伝えられている。ロイター通信によると、参戦者の一部は、旅費やビザ代、宿泊代など１万８０００ドル（約２８０万円）を約束されて渡航したという。

ウクライナのアンドリー・シビハ外相は７日、自身のＳＮＳで、アフリカ人がロシア側として戦う現状に懸念を示した。南アフリカ政府も６日、２０〜３９歳の１７人が、ウクライナ東部ドンバス地方で身動きが取れなくなっており、政府が救出を検討していると発表した。

ウクライナ侵略については、アフリカは中立の立場を取る国が多い。ただ、失業率の高い国は多く、ケニアでは若年層に限れば、３人に２人が失業しているとされる。ロシア側はこうした高失業率の国の若者を狙い、戦闘員に仕立てあげているとみられている。

ロイター通信によると、ネパールやスリランカの若者もロシアに勧誘されて参戦している。