クマによる被害が全国で相次ぐ中、静岡県でも多くの目撃情報が寄せられています。2025年度に入り、県内各地で合わせて101件のクマとみられる目撃情報が寄せられています（10月31日時点、暫定値、県調べ）。

そこで今回、環境省の特定鳥獣（クマ類）保護管理検討会や静岡県のツキノワグマ管理検討会で委員を務める東京農工大学大学院の小池伸介教授にクマの生態やクマに遭遇しないための対策などを聞きました。

ツキノワグマは本来肉食？

Q.静岡県内にいるクマの生態は？

静岡県内に生息しているのは「ツキノワグマ」で、東北地方で話題になっているクマと同じ種類になります。県内の分布域は、南アルプスを中心とする地域と富士山を中心にした地域の森林地帯に広く分布しています。目撃地域＝生息範囲ではない。移動する能力は非常に高いです。数十km四方は移動することができます。ただ、食べ物があれば数kmの範囲で生活できますが、食べ物がないと数十kmの距離を移動できます。

Q.クマは何を食べる？

ツキノワグマは、基本的には植物を中心にした食生活をしていて、春は芽吹いた直後の葉や花、夏からは野生の果実だったりハチとかアリといった昆虫、秋になるとドングリやクリ、果実を食べるというように、ほぼ9割、植物を食べる食生活をしています。

クマは食肉目で、祖先はライオンやトラと同じ仲間ですので、内臓は肉食に適応した形をしています。そのため、森の中で動物性の食物が手に入るのなら食べたいというのが彼らの率直なところだと思います。

ただ、日本の森の中で、簡単に動物性の食べ物を入手することはできませんし、ツキノワグマだと生きているシカを捕まえることがほとんどできないので、自然状態では動物性のものはほとんど食べる機会がないというのが実際のところですね。

2025年平地でのクマの目撃が多い要因は2つ

Q.2025年出没が多い要因は？

この時期のクマはすぐ冬眠をするんですけど、冬眠中、飲まず食わずで過ごすのですが、冬眠にはそれなりのエネルギーは必要ですので、その分のエネルギーを秋の間にたくさん食べ蓄えて脂肪として体に蓄え冬眠に向かいます。秋のクマの主食はドングリなのですが、ドングリは凶作と豊作を毎年交互に繰り返すのですが、恐らく今年は全国的に、森の中に何種類かのドングリが軒並み凶作になっていると考えられます。

そうするとクマは、普段行動している範囲では食べ物が十分に確保できないので、行動する範囲を広げていると思われます。

あともうひとつ、40年ぐらいの長いスパンで見た時、クマの生息域が拡大しているんですね。大体、この40年で2倍ぐらいに分布域が拡大しています。

昔は山奥にクマがいて、平地には人が住んでいて、里山では人は耕作をすることで、里山がクマと人を隔てる緩衝地帯の役割を果たしていたんですけれども、今どんどん人が里山から撤退して都市へみんな移動していますね。そうすると徐々に里山や平地へおりてくるようになります。

そこに、2025年のようなドングリの実の生りが非常に悪いという条件が重なって、その変化がダイレクトに目に見えるようになってきたっていうのが2025年なんだと思います。

クマは警戒心が高い動物

Q.なぜクマは人を攻撃する？

従来、クマが人間を攻撃するっていうのは、基本的に防御を目的にした攻撃なんですね。例えば、母クマが子グマを守ろうとして攻撃するとか、人間と鉢合わせしてパニックになって攻撃するとか。まだその検証が十分できてないですが、多くの事例が、やはり防御を目的にした攻撃っていうのが多いと考えられます。

通常の状態であれば襲ってくることはないです。ただ、人がおいしいものを持っているとか、そういった特殊な経験が積み重なっていき、人への警戒心が極度に下がって、何かのきっかけで人を食べることを学んでしまうと、クマの方の意識も変わってくる。クマは賢い動物で過去の経験を元に行動が決まってきます。

ただ、集落の近くの裏山で生まれ育ったクマは、山奥にいるクマに比べると人への警戒心が下がってきてる可能性はあります。今年の東北地方の状況を見ていると、街中で平然と行動しているクマなんかはもう人への警戒心が下がり切ってる可能性はあります。

集落に残されたカキとかクリっていうのも、本来であればクマと接点がないが、人が集落からいなくなることによって、カキの味を覚え、街中にカキ食べに出てくる可能性もあります。放棄果樹っていうのもクマと人との距離を縮めクマの警戒心を下げる要因にはなっていると思います。

昔は狩猟をする人が山に入ってクマを追いかけ回すとか山の管理も盛んに行われていたので、やはりクマはそういうのを見ると、これ以上近付くのは嫌だなっていうのが、緊張関係を築く上ではあったと思うんですね。だから、逆に人間がクマを恐れて山に入らなくなることで、緊張関係が緩むことにつながるので、過度に恐れて山に入らないっていうのは逆に良くないと思います。実際、今年街中では多くの事故が起きていますが、山菜採りの人や林業をされている人の事故の件数は例年通りなんですよ。

Q.目撃件数が増えたってことは、個体数も増えた？

実はまだ日本でクマの正確な数は出ていないんですけれども、ここ50年とかで見た時に、山奥の環境が劇的に変わってるかっていうと、最近はゴルフ場やスキー場の開発がたくさん起きてる訳ではない。そう考えると、長期的に徐々に右肩上がりでクマの数は増えていると考えるのが自然だと思います。

Q.静岡県内でもクマに襲われることはあるのか？

確かに2025年は目立ちますし、昨年は近畿地方でも同じこと起きているということで、遠い所で起きているように感じるんですが、静岡でもこの40年で分布は広がってきているんですね。さらに単発的ですが、伊豆半島にクマが入ってきている。そう考えると、現時点では静岡の街中に来ていないんだけれども、いつ起きてもおかしくないですね。

ただ、クマは冬眠するので、あと1か月～1か月半ぐらいすると、このクマの問題はだんだん終息していくと思います。

一方、長期的に考えると、静岡でもやはり里山や集落からの人の撤退は起きていて、カキとかクリの放置も起きているっていうことを考えると、東北ほどではないかもしれないが、「まさかこんな所にクマが…」っていうようなことが起きる可能性はあります。

今後、冬眠しない個体が増える可能性も

Q.静岡のクマも冬眠する？

はい。日本にいるクマは全国どこでも冬眠します。各地域の気候や個体によって期間の差はあるが、静岡にいるクマも冬眠します。

ただ、冬眠は寒いからするのではなくて、エサがない時期をどうやってやり過ごすかという中で編み出された戦略なんですね。そのため、集落の中にカキがたくさんあったりすると、いつまでもクマからすると食べられるんですよね。動物園のクマが冬眠しないのがその理由です。このクマが人里に来てエサを食べる現在の状況が続けば、冬眠が遅れたりしなくなったりするクマが出る可能性はありますね。もちろん、静岡のクマも例外ではありません。

Q.クマに遭遇しないためには？

クマは聴覚も嗅覚も非常に良いので、やっぱり山に入る場合は、鈴やラジオを持ったり声を出して手を叩いたりしてこちらの存在をアピールしていくことが大事。そうすれば、クマの方が先に人間の存在に気付いて立ち去ってくれますので、常にこちらの存在をアピールし続けるということが大事ですね。

もう一つは、やはり人間の活動域にクマを出さないように気を付けるということが大事。よく言われるのが、集落の中にあるもう今は人がいなくて食べないようなカキとかクリとかは、動物からすると非常に魅力的な存在ですので、早く収穫しちゃうかもう食べないのであれば木を切ってしまうことも必要です。

Q.静岡は山と里の境目に果樹園が多いですが？

静岡ではミカン畑だったりとかも、以前は何も対策していなくても良かったかもしれないが、やはりもう熊が来るかもしれない。ちゃんと電気柵を張るなどの対策をして動物を近づけない食べさせないようにしていくことが必要ですね。

静岡のクマは減らすべきか？保護すべきか？

Q.静岡のクマは減らすべきか？保護すべきか？

まず、生物学的に出る理想の個体数、人間社会が許容できる限界の個体数があります。現状、静岡では、人間とクマの間の軋轢が大きくないことを考えると、現状は問題ない。しかし、この先、被害がさらに出て社会として許容できなくなってくると、「数が多いよね、広がり過ぎだよね」っていう議論になってくる訳です。

現在、静岡県ではクマの個体数や生態を調査していて、クマの個体数の管理についての議論がやっと始まるかなというところです。保護すべき場所、駆除してもいい場所、要はゾーニング、棲み分けをこれから考えていく必要がある。人間にとってもクマにとっても生活しやすい環境に変えていくことが重要だと思う。

現状を知るのは大切

Q.一般の県民はこの問題にどう対応すればよい？

まず、現状、静岡のどこで目撃されているのか、どこにいるのかを知ることが大切。「ここにクマはいないから大丈夫。俺のところは大丈夫」という認識を持っている人も多いと思うが、もうその状況は変わってきています。住民の方が自分事として知ることが大事ですね。自治体任せにすることが一番良くないですね。

Q.では、自治体には何を求めるべきか？

静岡に関しては、これまで県がクマに関してはやってきたことは、狩猟自粛ぐらい。その状況の中で、県はいま、管理計画を立てこの先5年間でクマの状態をどうしていくか、クマに関する被害をどう低減していくかを考えている最中です。今までやっていなかったことを始めようとしている。今まで生息していないと考えられてきた伊豆でも目撃情報が出てきているなか、非常に大きな一歩だと思います。

一方で、これは静岡だけの問題ではないが、東北も含め全国でこれほど大きな問題になっているのに、なかなか解決法を見出せない理由の一つとして、行政に専門的な知識を持った職員がほとんどいないっていうのが大きな問題なんですね。多くのところは、例えば林業職とかで採用された人がクマの担当になると、当然野生動物の知識はないので、頑張っていただくんですけども、3年ぐらいで異動してしまい、また知識のない職員が担当になる。県庁に専門的な人がいないってことは当然市町村にもいないんですよ。現場で問題が起きても適切な対応が分からないんですよね。そのため、各地で対策が後手に回ってしまっていると思います。

そういう意味では、ぜひ各地に野生動物管理の専門職員を配置して、もう少しきめ細かな対応をしていくべきです。また、研究機関や地元の大学を巻き込んで科学的な管理を行うとかも大切で、やはり今までと同じように管理計画を立てるだけじゃなくて、もう一歩踏み込んだ体制や対応をとることを考えてもいいのかなとは思います。

本来なら毎回事故が起きるたびにじっくり検証する必要があるのですが、やはりこれだけ事故が多くなってしまうと、その検証を行っている余裕がないというのが、現場の方々の率直なところだと思いますね。

Q.クマと遭遇した時のことを考えることも大切？

多くのメディアは最初から「遭遇したらどうすればよいですか？」と聞いてくるけど、正直こっちはうんざりする。大前提として、遭わないように対策をすることが大切。鈴をつけたり気になる果実を早めに収穫しておくこととか。

ただそれでも、やっぱり遭遇してしまうことはあるんですよね。例えば、鈴を持っていても、雨の日とかは音が伝わりにくくて、どうしても鉢合わせしてしまうことがあるので、その時のために遭遇した時にどうするかってことを事前にイメージトレーニングできてるかどうかは大きいと思います。