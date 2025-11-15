中島啓太は「69」マークで17位に浮上 マキロイは3差2位で週末へ
＜DPワールド ツアー選手権 2日目◇14日◇ジュメイラ・ゴルフエステーツ アースC（アラブ首長国連邦）◇7706ヤード・パー72＞DPワールドツアー最終戦の第2ラウンドが終了した。
ポイントランキング（レース・トゥ・ドバイ）上位50人が出場するエリートフィールド。日本勢で唯一参戦する中島啓太は、22位からスタート。6バーディ・3ボギーの「69」で回り、トータル5アンダー・17位タイに浮上した。トータル12アンダーまで伸ばしたニコライ・ホイガード（デンマーク）が単独首位。4季連続7度目の年間王者がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル9アンダー・2位タイ。同順位にシェーン・ローリー（アイルランド）、 ジャスティン・ローズ（イングランド）らもつけた。米ツアー年間王者のトミー・フリートウッド（イングランド）は、トータル8アンダー・7位タイだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
