タレント安西ひろこ（46）が15日までにインスタグラムを更新。

20年以上ぶりにギャルメークを公開した。

「20年以上ぶりに『ギャルメイク』『ギャルファッション』で撮影しました！！ 11月14日 今日発売のDIME1月号 『昭和・平成・令和ヒット商品クロニクル』特集で2000年代 ギャルファッションを完全再現」と書き出し、ギャルメークとギャルファッションに身を包んだ写真をアップ。ミニスカにファーコートを合わせ、誌面の表紙も公開。

「久しぶりにつけまつげとブラックアイラインやブラックのマスカラしました！！ 懐かしいの中に 新しいを感じた すごく楽しい撮影でした やっぱりギャルメイクやファッションって永遠 だなぁ」としみじみつづった。

安西の投稿に対し「ずーっと変わらない」「ギャルのひろちゃんもやっぱりかわいい」「さっすがです ギャルの神」などと書き込まれていた。

安西は96年にグラビアアイドルとしてデビュー。98年度のフジテレビビジュアルクイーン。当時、女子高生の間では、カリスマ的な人気を誇っていた。現在は平成ギャルタレントの肩書も持ち合わせている。