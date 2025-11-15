サツマイモのシチュー【材料】（4人分）サツマイモ 1本玉ネギ 1個ニンジン 1/2本カリフラワー 1/2~1株ブロッコリー 1/2株ベーコン 4枚<ホワイトソース>バター 40g小麦粉 大さじ 3牛乳 300ml<スープ>固形スープの素 2個白ワイン 100ml水 300mlローリエ 2枚サラダ油 大さじ 1バター 10g塩コショウ 少々【下準備】1、サツマイモは皮をむいて1〜1.5cmの輪切り、さらに半分に切って水に放つ。2、玉ネギは縦半分に切り、食べやすい大きさのくし切りにする。3、ニンジンは皮をむいて食べやすい大きさの乱切りにする。4、カリフラワー、ブロッコリーは小房に分け、ブロッコリーは熱湯でゆでザルに上げる。5、ベーコンは幅1cmに切る。【作り方】1、＜ホワイトソース＞を作る。鍋にバター40gを焦がさない様に中火で溶かし、小麦粉を加えて木ベラで混ぜる。粉っぽさがなくなり、泡が細かくなるまで、焦がさないように炒める。2、冷たい牛乳を一気に加えて火を少し強め、泡立て器でダマにならない様によく混ぜ合わせる。少しトロミがついてきたら、塩コショウして少し火を弱め、トロリとするまで時々混ぜながら煮詰める。3、フライパンにサラダ油、バター10gを中火で熱し、ベーコンから脂が出てくるまで炒め、サツマイモ、玉ネギ、ニンジン、カリフラワーをザッと炒め、＜スープ＞の材料を加え、強火にする。4、煮立ってきたらアクを取って、火を少し弱めフライパンの蓋をして10〜15分煮る。(2)の＜ホワイトソース＞を加え、5〜6分煮込み、ブロッコリーを加える。塩コショウで味を調え、器に注ぎ分ける。