この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。

■これまでのあらすじ

ワンオペ育児に疲れきった妻は、夫のスマホに届いた女性「サオリ」からのメッセージを見てしまう。職場の同僚が弁護士を紹介してくれると言うが、離婚を前提に動くことへの迷いが妻を縛る。



心労が顔に出てる…？

心労は体にも…入院する事態にやっと現れた夫夫に裏切られてる。でも別れたいのかもわからない。宙ぶらりんな日々の心労からみるみる顔色が悪くなっていく妻。両親は「大丈夫？」と驚いたようにするのに、肝心の夫だけは何も言わない…。妻がどれだけ疲れていても、倒れそうでも、見えていないのか、それとも見ようとしないのか。ついに胃潰瘍で入院することになってしまいました。遅れてお見舞いにやってきた夫はどこか気まずそうに、心労の原因を”パート”に求めようとします。そんなわけないって、自分でもどこでか気付いてるんじゃ…？



企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)

『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)

