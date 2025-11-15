

新型「プレリュード」をデザインの面から探ってみた（写真：三木宏章）

24年ぶりの復活となった本田技研工業（ホンダ）のスペシャリティカー「プレリュード」が、まずまずのスタートを切った。

発売から約1カ月後の10月7日に公表された累計受注台数は、月間販売計画の約8倍となる約2400台にのぼる。

毎月、コンスタントに約1.5万台を販売する軽乗用車の「N-BOX」とは、比べるべくもない数字であるが、2ドア／3ドアのスポーツタイプに絞ると、もっとも数が出ているマツダ「ロードスター（RFを含む）」でも1000台に届かない。

デビュー直後で受注が集まったという見方もあるだろう。その点も否定はしないけれど、プロモーションが良くなければ、スタートから失速していた可能性もある。

「復活」が目的ではなかった開発の背景

筆者は発表前の事前説明会に参加し、9月4日の東京都内での発表会後には、短時間の試乗もできた。ついでに言えば、2代目は親と同居していた若いころ家にあり、何度も運転したことがある。



1982年に登場した2代目「プレリュード」（写真：本田技研工業）

ここでは、そうした一連の経験をもとに新型プレリュードのデザインについて書いていくが、まず触れておきたいのは、当初はプレリュードを復活させようというプロジェクトではなかったことだ。

世界的に2ドアのスポーツモデルが少なくなり、ホンダでも「NSX」や「S660」が販売終了となる中、販売台数を気にせず、“操る喜び”が味わえるクルマを作らなければ、という気持ちから始まったという。

ただし、ハードなスポーツモデルとしては「シビック・タイプR」がすでにあり、尖ったモデルではなく、気持ちよさやときめきを感じるようなスポーツカーを目指したとのことだ。



チューニングカーのようなパフォーマンスを持つ「シビック・タイプR」（写真：本田技研工業）

そこで思いついたのが、大空を滑空するグライダーで、そこから「UNLIMITED GLIDE」というグランドコンセプトを決めていく過程で、プレリュードの名前を起用することになったという。

そのころは、テレビCMについてもグライダーのようなイメージで、新色のホワイトパールのクルマを紹介する予定だったと、発表会で関係者が教えてくれた。

しかし、役員会議でこの案はダメ出しをもらったそうで、代わりに出されたのは、映画『地下室のメロディー』のテーマ曲をBGMに、赤いプレリュードが走るシーンを重ねるというもの。つまり、大ヒットした3代目のリバイバルだった。



この赤いボディカラーは「フレームレッド」という（写真：三木宏章）

もちろん映像は新たに作り直されたが、「これが今度のプレリュード」というセリフは同じ。

よく見ると、初代〜3代目の歴代プレリュードがチラッと友情出演しているうえに、街角の看板はかつてプレリュードを販売していた店名（VERNO）を連想させる「Verno」となっており、プレリュードとベルノ店が誕生した年の数字も掲げられている。

600万円超の価格に見る本当のターゲット

開発では、ヘリテージ性にとらわれすぎないよう気をつけたとのことで、ターゲットユーザーについては、昔のプレリュードを知るX世代のほか、 若いZ世代も想定したという。しかし、600万円を超える価格は、若者は手を出しにくい。

ホンダでは、購入だけでなくレンタルも用意することで、多様な接点を展開していくとしていたが、価格を含めて考えたとき、メインターゲットはやはり、かつてプレリュードに憧れた世代だと認識し、戦略を見直したのかもしれない。



1987年に登場した3代目「プレリュード」もデートカーとしてよく売れた（写真：本田技研工業）

最近はクルマに限らず、さまざまなプロダクトやサービスで、最初につまずくとその後の挽回が難しい傾向がある。それを考えればインパクトは大きいほうがいいし、メインターゲットが当時を知る世代であることを考えれば、『地下室のメロディー』を再起用したのは正しい選択だと思う。

ただ、スタート地点がかつてのプレリュードとは違うこともあって、新型のフォルムもまた、これまでのプレリュードとは異なる。

エクステリアデザインは、グランドコンセプトでも掲げたグライダーの高揚感をイメージしたもの。戦闘機っぽくなく、華美でもない、機能の進化を感じさせるフォルムを目指したそうだ。



サイドから見ると特徴的なルーフラインがよくわかる（写真：三木宏章）

フロントウインドウを立ち気味として、リアに向けてスムーズに流していくシルエットは、グライダーの機体をイメージ。前後ともウインドウを寝かせるより、勢いが出る造形になるという。

加えて、近年のホンダ車は視界のよさにこだわっていることも、フロントウインドウを極端に寝かせなかった理由のひとつにある。

かつてのプレリュードのアイデンティティだった低いノーズは、現在は歩行者保護などの要件があるため難しいものの、その中で伸びやかなフォルムを目指した。



厚みが必要な中でも低く・長く見せようとするデザインを構築（写真：三木宏章）

ボディサイドに、はっきりしたキャラクターラインはサイドシル以外にないものの、ノーズからリアデッキに向けて駆け上がるラインと、後輪からノーズに向けて伸びるラインがX字型に隠されている。この2つの流れで、ダイナミックな雰囲気をプラスしたそうだ。

フロントマスクとリアエンドは、どちらも一文字のグラフィックとすることでワイド感を演出。加えて前後フェンダーも張り出させることで、かつてのプレリュードの特徴だったワイド＆ローの安定したスタンスを、別の形で表現したという。

「青×白」のシートは当時のオマージュ？

クーペらしい前後に長いドアを開けると、ブラックのベースにブルーとホワイトを織り交ぜた、最近のクルマではあまり見ないインテリアにまず目を奪われる。

青い空を滑空する白いグライダーをイメージしたというが、筆者の家にあった2代目も白いボディにブルーのインテリアだったので、プレリュードらしいと思った。



内装色は写真の「ブルー×ホワイト」のほか「ブルー×ブラック」も用意（写真：三木宏章）

ちなみにブルーは、フロント・アンダーグリル中央のアクセントや、ブレーキキャリパーなど、エクステリアにも起用している。「スポーツカー＝赤」というイメージが強い中で、爽やかな色使いだ。

水平基調で低めのインパネも、2代目や3代目のプレリュードを思わせる。しかも、フロントフード両端に峰のような盛り上がりがあるので、運転席からも車幅感覚がつかみやすい。



インパネやコンソール、ステアリングホイールにも青いステッチが入る（写真：三木宏章）

シビックやアコードでは全幅にわたっていたメッシュのアクセントは、エアコンルーバー部分のみとして、上質に見せようという配慮も伝わってくる。

縦長のヘッドレストを組み込んだハイバックタイプの前席は、最近のクルマとしては着座位置が低めで、スポーティなクルマであることが走る前から実感できる。

しかも、運転席と助手席でシート形状を変えている。

運転席はホールド性を重視して、サイドサポートの部分にワイヤーを入れて高くしているのに対し、助手席シートは乗り降りや乗り心地を大切にした結果、ふっかりした形状としたという。

かつてプレリュードは、「デートカー」と呼ばれたこともあるが、助手席へのこだわりは、その雰囲気を今に受け継いでいこうという、作り手の心配りを感じた。

後席は、身長170cmの筆者も座れるスペースを持つが、頭上がリアウインドウの真下にあり、横方向もタイトだ。



4人乗りではなく「2＋2」であることがわかる（写真：三木宏章）

でも、これが2ドアや3ドアのクーペのよさであると、今もルノー「アヴァンタイム」という3ドアクーペに乗り続ける筆者は思う。

本来なら4〜5人乗れるスペースなのに、ドアが2枚で、前席の2人を優先した空間を提供する。そんなパッケージングが、贅沢に思えるからだ。

とはいえ、そう考える人は欧米でも少数派になりつつあるようで、現在は5ドアで背の高いクーペSUVが幅を利かせており、対照的に2/3ドアのトラディショナルなクーペは数を減らしている。だからこそ、プレリュードが2枚ドアで復活したことは価値がある。



「プレリュード」として初めてハッチゲートを備える（写真：三木宏章）

その後ろの荷室は、プレリュードとしては初めて、ハッチゲートでアクセスすることになった。開発時は剛性を取るか、機能を取るか、議論があったそうだが、多用途性にも配慮してハッチバックを選んだそうだ。

ホンダは「シビック」や「アコード」で早い時期からハッチバックを提案してきたブランドなので、個人的には違和感はない。

2代目プレリュードに通じる世界観

走りについても少し触れておくと、シビック・タイプRのそれを130mm縮めたプラットフォームとは思えないほど、快適性能と運動性能の高次元両立が印象的だった。

それでいてハイブリッドシステムに装備された「ホンダS+シフト」は、パドルを使わなくてもステップ変速を駆使した加減速を行い、気持ちを盛り上げてくれる。



上質な雰囲気の中で走りの歓びが味わえるキャラクターは、若き日に触れた2代目プレリュードに通じるものがあった。

この世界観はやはり、『地下室のメロディー』のBGMとともに始まる、あのCMを知っている世代にこそ響くのではないだろうか。

（森口 将之 ： モビリティジャーナリスト）