¡Öº£Æü¤Ï¥Ñ¥ÑÊÛÅö¤ÎÆü¡ª¡×¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡È¥¢¥¤¥Ç¥¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡É¼êºî¤êÊÛÅö¡¡¡Ö»Â¿·¡×¡Öº£ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ê57¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÄ«¤«¤é¼êºî¤ê¤·¤¿¡È¥Ñ¥ÑÊÛÅö¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¤Ï¥Ñ¥ÑÊÛÅö¤ÎÆü¡ª¡×3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡È¥¢¥¤¥Ç¥¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡É¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¤Ä¤ó¤¯¡é
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÂç¤¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ«¤«¤éåºÎï¤Ë´¬¤´¬¤¤·¤Æ¤é¤ì¤ó¤Á¤å¤¦¤Î¤Ã¡ª¾Ð ¤Ê¤Î¤Ç¾è¤»¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤µ¡ª¡×¤È¡¢¥é¥¤¥¹¤ËÍñ¾Æ¤¤¬¾è¤»¤é¤ì¤¿¡É¥ª¥à¥é¥¤¥¹É÷¡É¤ÎÎÁÍý¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´ÈÓ¤òßÖ¤á¤ÆÌ£¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡Á¤Î¡¢¤¤¤Ä¤âÄ¹ÃË¤¬¡ØÆùÆù¡Ù¸À¤¦¤Î¤Ç¥Ç¥«¤á¥«¥Ã¥È¤ÇßÖ¤á¤Æ¹çÂÎ!!¤½¤·¤Æ¥ª¥ó¥¶Íñ¾Æ¤¤Ç´°À®!!¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë±¦Ã¼¤Î¤ªÊÛÅö¤ÎÍñ¤ÏÍñÉ÷¤ÎÍñ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÅÛ¤Ç¤¹¡£¤¨¤¨¤ä¤í¡ª¡×¤ÈÍñ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¼¡½÷¡Ê14¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ä¤ó¤¯¡é¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤Ë¡¢¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÊÛÅöºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö»Â¿· ¥³¥ì¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ëÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ º£ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤Ã¡×¡Ö¥½¡¼¥¹¤¬´ØÀ¾¿Í¤Ä¤ó¤¯¡é¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡¢2006Ç¯6·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£08Ç¯4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤È½÷»ù¡Ê17¡Ë¡¢11Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
