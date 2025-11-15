

お得すぎる大戸屋のモーニングは、炭火焼きの魚朝食に、ドリンクバーがついて税込600円（筆者撮影）

【写真】こ、これで税込600円……!? 破格すぎる「大戸屋」朝定食のメニューをチェック！

『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。



第141回、ご紹介するのは、かの有名な和食チェーン「大戸屋」です。

飲食チェーンが密かにしのぎを削っているジャンル「モーニング」。午前中の集客が弱い時間帯の売り上げを強化すべく、朝の数時間だけ提供される限定メニューの数々は、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。

今週ご紹介するのは、和食チェーン「大戸屋」の朝定食です。数々のチェーン店モーニングを食べ歩いてきた筆者ですが、財布も胃袋も嬉しすぎて、「すわ、大戸屋が最強か!?」と、思わずにんまり。

総店舗数が434店舗（国内310店舗・海外124店舗／2025年3月31日時点）あるにもかかわらず、提供しているのは全国でわずか数店舗のみ。当記事にて実施店舗一覧を掲載していますので、興味のある方は、チェックしてみてください。

大戸屋の朝ごはんはドリンクバー付きで600円

大戸屋のモーニングメニューの提供時間は開店から朝の10時まで。開店時間は店舗によってまちまちで、今回利用した店舗は朝7時30分のオープンでした。



炭火焼きの魚定食は日替わりで、しまほっけ、さば、あじを提供。種類は選べません（筆者撮影）



魚が苦手な方には、唐揚げ朝定食もあります（筆者撮影）

朝の時間帯にオーダーできるメニューは2種類のみ。

・魚の朝定食

・唐揚げの朝定食

どちらもドリンクバー付き600円（税込、以下同）で、魚の定食は日替わりで「しまほっけ」「さば」「あじ」のいずれかの焼き魚が登場します。

メニュー内容と価格が違う店舗があり、以前当コラムで紹介した店舗では、焼き魚と唐揚げがついた定食が800円で提供されていました。

全8品、わずか600円とは思えない充実度



大戸屋の朝ごはん「しまほっけ炭火焼きの朝定食」。ドリンクバー付きで600円（筆者撮影）

朝定食の内容も小鉢が大充実。

・ごはん（白米もしくは五穀ご飯）

・焼き魚

・ひじきの煮物

・生卵

・大根おろし

・焼き海苔

・漬け物

・みそ汁

昨今の外食チェーンの値上げラッシュで、牛丼チェーンの焼き魚定食ものきなみ価格が上昇。2025年11月現在、「松屋」の“炙り”焼鮭朝定食が700円、「吉野家」の焼き鮭が付いた特朝定食が630円、「すき家」の焼鮭たまかけ朝食が540円。



ごはんの友が5品も付いた、昔ながらの和朝食です（筆者撮影）

同価格帯の中でも、大戸屋の朝定食は品数の多さとバランスの良さが際立ちます。 魚に加え、ひじき・卵・大根おろし・海苔と、家庭の食卓をそのまま再現したような構成で、コストパフォーマンスは圧倒的。

つまり大戸屋の、ドリンクバーまで付いて600円という価格は、破格です。もはや「利益度外視のサービス」と言っても過言ではありません。

メインの焼き魚は、炭火焼きで香ばしく



ぷりぷりのしまほっけ。程よい塩気で脂ノリも良く、ごはんがすすむ（筆者撮影）

メインの焼き魚は、厨房で1枚ずつ炭火で焼かれています。遠赤外線効果で外はカリッと、身はふっくら。この日の魚は「しまほっけ」だったのですが、肉厚で弾力のある身と脂のノリが絶妙。箸を入れると湯気とともに香ばしい香りが立ちのぼります。



見よ！この肉厚さ。居酒屋では単品で600円以上もザラなので、朝から得した気分（筆者撮影）

加えて、大戸屋は「店内でちゃんと仕込みを行い、一品一品ご注文いただいてから、ちゃんと、お店でこしらえることを、ずっと大切にしています」というポリシーを掲げており、セントラルキッチン方式ではなく店舗調理を基本としていることが公式情報からも確認できます。

そのため、焼き魚も仕込みから焼き上げまで店内で行われており、“出来立ての味”が楽しめるのです。

大根おろしと五穀ご飯にも大戸屋のこだわりアリ



小鉢にてんこ盛りの大根おろし。擦りたてで食感はふわふわ、味の輪郭はしっかり（筆者撮影）

付け合わせの大根おろしは、提供直前に擦りおろすのが大戸屋流。水分を切りすぎず、雪のようにふわふわで軽やか。おろしたての大根おろしは、ピリリとした辛味が立つので、1口目はほっけに乗せて、しょうゆなしでパクリ。この爽やかな辛味が、脂の旨味をサッパリと引き締めてくれます。



もちもち香ばしい五穀ご飯は、炭火焼きのほっけとの相性も抜群。大根おろしを添えてさっぱりといただきます（筆者撮影）

さらに、白米を追加料金なしで五穀ご飯に変更可能。五穀ご飯は雑穀たっぷりで、国産もち麦とスーパー大麦「バーリーマックス」をベースに、とうもろこし、黒米、黒ごまをバランスよくブレンド。もち麦のもっちり感と黒米のプチプチ感、そして雑穀ならではの香ばしい風味が口の中にじんわり広がります。

そのまま食べてもおいしいし、シンプルな焼き魚やひじきとの相性も抜群。食物繊維が豊富な点も嬉しいところ。栄養価も向上し、しっかり噛むので満腹感も得られます。

充実のドリンクバーでゆったりひと息



大戸屋のドリンクバー。コーヒーメーカーに紅茶バー、ドリンクサーバーが2台とファミレスと比較しても遜色なし（筆者撮影）

他の和食チェーンの朝定食との最大の差別化は、600円でドリンクバーが付く点。コーヒーマシンに紅茶のティーバッグ、野菜ジュースにメロンソーダにカルピスなど、ざっと10種類以上のラインナップで、ファミレスさながらです。

大戸屋はテーブル席がメインで、テーブルのサイズにも余裕があるため、食後にコーヒーをすすりながら、新聞やスマホを眺めてゆったりとした時間を過ごす。そんな小さな贅沢を味わえます。



コーヒー豆にもこだわりが。レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒー豆を100%使用（筆者撮影）

コーヒー豆は環境保全、社会的責任、経済的持続可能性を配慮して栽培された、レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒー豆100%。抽出精度も高く、カフェチェーン顔負けの味わいです。深煎りで苦さもコクも強いので、ミルクと砂糖をたっぷり入れて飲むのがおすすめです。

朝定食を提供するのは、日本に6店舗のみ



卓上調味料の、オリジナルふりかけ「ごまめしお」もオススメ。ごましおに炒ったクラッシュ大豆が入っていて、癖になるおいしさ（筆者撮影）

残念なことに、大戸屋のモーニングは全店舗で提供しているわけではありません。2025年11月現在、モーニングを実施しているのは6店舗のみ。

・フレッサイン新橋店

・浅草橋店

・外苑前店

・阪急大井町ガーデン店

・池袋東口店

・逗子店

現時点では東京・神奈川の一部店舗に限られます。 今後、提供店舗が拡大していくことを願うばかりですが、この“レア感”もまた魅力のひとつ。もし近隣に実施店舗があるなら、早起きしてでも訪れる価値は十分にあります。

平日でもほっと落ち着く朝のひととき



みそ汁の具はシンプルにわかめとねぎ。季節によってお味噌がかわります（筆者撮影）

「まるで旅館の朝ごはんみたい」という表現は、チェーン店の和朝食を紹介するWEB記事の常套句。ひねくれものの筆者は「そんな大袈裟な」とか「それほどのものかね」と斜に構えて読みがちなのですが、大戸屋のモーニングは、チェーン店でありながら“手作り感”と“出来たて感”を味わうことができ、まさしく旅館の朝ごはんクオリティ。

訪れたのは平日の朝、人はまばらながら、ほどよい活気があります。多くの店舗が路面店ではなく、あえてビルの2階やホテルに併設され、女性客でも入りやすい工夫がされています。



食後はコーヒーで一息。奥の席にはパソコンを開いて作業するビジネスマンの姿も（筆者撮影）

客層はさまざま。同ビル併設のビジネスホテルの朝食券を利用するスーツ姿のビジネスマン、朝のウォーキング途中のミドルシニア夫婦、近隣の問屋街で働いているであろう常連男性などが混在し、落ち着きと賑わいのバランスが絶妙です。

こうして、ゆっくり焼き魚をほおばり、五穀ご飯を噛みしめ、コーヒーで余韻を味わう。平日の忙しい朝でも、ほっとひと息つける、そんな贅沢な朝です。

【もっと読む】「グラスや水が最後まで出てこず」「クレカ決済に10分も」…。日本初上陸の高級ホテル「フェアモント東京」。8500円朝食に"心配"になった朝 では、日本初上陸の高級ホテルのモーニングを、モーニング愛好家の大木奈ハル子さんが訪問。味は申し分なし、しかしサービスは…なモーニングの魅力を詳細に解説しています。

登録すると本連載の最新記事が届きます。《こちら》の「著者フォロー」ボタンから。



画像をクリックすると本連載の過去記事にジャンプします

（大木奈 ハル子 ： ブロガー・ライター）