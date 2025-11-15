

「ポケモン」ファン待望のテーマパークが誕生する（画像：「ポケパーク カントー」公式サイトより）

【写真】「ポケパーク カントー」の内部はこんなイメージ

11月11日、「ポケパーク カントー」の2026年2月5日開業と、11月21日からのチケット抽選販売開始が発表され、Xのトレンド1位を記録するなど同日のトップトピックスとなりました。

その「ポケパーク カントー」は、よみうりランド遊園地内の新施設であり、約2.6ヘクタールの敷地に、森のエリア「ポケモンフォレスト」と街のエリア「カヤツリタウン」で構成。

600匹を超えるポケモンに出会えるほか、アトラクションやグッズ、ショーやパレードなどが楽しめるとあってネット上には歓喜の声が広がっています。

25年はポケモン関連の話題ばかり

ポケモンと言えば、7〜9日には長崎でスマホゲーム「ポケモンGO」の周遊型リアルイベントが42万人を動員したことが発表されたばかり。

速報値によると、プレイヤーが期間中に歩いた合計総距離は地球120周分相当の480万キロメートル以上、捕まえたポケモンは計2700万匹以上というすさまじい数字が明かされました。

国内外の人々が集まり、市内のホテルはほぼ満室になるなど、経済効果は数十億円というビッグプロジェクトだった様子がうかがえます。

また、先月末には家庭用ゲーム機・Nintendo Switchの「Pokémon LEGENDS Z-A」が発売初週だけで580万本を売り上げたことが報じられました。

さらに先月24日には大型専門店「ポケモンセンターカガワ」がオープン。「ポケモンセンター」は今年、「トウホク」「ヒロシマ」「フクオカ」がリニューアルオープンするなど、全国の都市を網羅しつつ店舗をアップデートしている様子がうかがえます。

その他でも現在、ミスタードーナツの「ミスドポケモン2025」、GUの「ポケピースコラボ」、トイザらスの「ポケモンクリスマスキャンペーン」などが次々に報じられるなど、ポケモン関連の話題が目白押し。



今年で8年目を迎えるというミスドとポケモンのコラボ（画像：ミスタードーナツ公式サイトより）

25年はマクドナルドのハッピーセットや、「ポケモン生態図鑑」の品切れも記憶に新しいところですが、なぜポケモンはこれほど人気があるのか。なぜ豊富なキャラクターがそろう中、トップのIP（知的財産）と言われるのか。

ふだんゲームをやらない筆者は、ここ1年あまりでポケモンを知り、遊び、追いかけるようになった初心者ですが、これまでふれてこなかったからこそ実感する、人気の幅や背景などを掘り下げていきます。

「異次元の集客力」を持つリアルイベント

まず象徴的なコンテンツとしてあげたいのが、前述した「ポケモンGO」。スマホ向けの位置情報ゲームアプリとして16年のサービス開始から9年が経過した今なお人気が健在であることに驚かされます。

筆者もポケモンへの入り口は「ポケモンGO」でした。小学校1年生の子どもにせがまれるような形ではじめて以降、毎日の話題として一緒に楽しんでいます。

週末は出かけた先でポケモンをつかまえたり、バトルをしたり、時にはイベントに参加したり。簡単で無課金でも十分楽しめるのに、「ポケモンと出会う、取って集める、育てる、対戦する、交換する」などの多彩な楽しみがあるため、飽きることがありません。

年齢層も園児から高齢者まで幅広いため、個人で楽しむだけでなく、親子や友人同士などでのコミュニケーションツールとしても機能。筆者の周囲には、一緒に歩く中学生の孫と祖父母や、離れた場所で楽しむ遠距離恋愛の男女もいるなど、年齢・性別・居住地などを問わない万能性を感じさせられます。

16年のスタート当時から遊んでいる人にあらためて「ポケモンGO」の魅力を聞くと、「少しずつ新しい機能が追加され、どんどん進化した」「イベントなどで一度やめた人も戻ってきたくなるようになっている」などのポジティブな流動性をあげていました。

そんな既存ユーザーをとどめ、新規ユーザーを生み出す戦略性もあって、「ポケモンGO」は世界150以上の国と地域で展開され、10億ダウンロードを突破しているようです。

前述したリアルイベントは、昨年の仙台が約74億円、福岡が約42億円の経済効果をもたらすなど、各地の自治体から問い合わせを受けているとのこと。ポケモン全体ではなく「ポケモンGO」のイベントであるにもかかわらずこれだけの経済効果をもたらすわけですから、IPの集客力としては異次元の存在と言っていいのかもしれません。



「ポケパーク」で注目される全長約500mの「ポケモンフォレスト」のイメージ（画像：「ポケパーク カントー」公式サイトより）

コラボに強引さを感じない理由

そのIPでポケモンは長年にわたって世界トップをキープしてきました。国内のハローキティ、アンパンマン、スーパーマリオ、ガンダム、ドラゴンボール、ワンピース、国外のミッキーマウス、スターウォーズ、ハリーポッター、スパイダーマンなどを抑えてのトップですから、「いかに収益性の高いIPなのか」がわかるでしょう。

「決してゲームが売れるというだけのIPではない」ことはファン以外の人も気づいているのではないでしょうか。

ボケモンはゲームを軸にしながら、アニメ、映画、カード、イベント、おもちゃや日用品などに至る幅広いビジネスを展開。常にさまざまな分野からまんべんなく稼ぐことでIPとしての優位性を保ってきました。

たとえば、「ポケモンなら何でも楽しんでいる」という人がいれば、「アニメは見たことがない」「カードゲームは知らない」という人も多く、「ゲームはそんなにやらないけどグッズを集めている」という人もいます。

ポケモンにハマる入り口もゲームだけでなく、キャラクターのかわいらしさ、アニメの面白さ、グッズの多彩さなどをあげる人も少なくありません。ゲームやアニメをベースにしつつ、日常で目にするグッズなども含め、人々とのタッチポイントを増やすことで親近感や愛着を得ている様子がうかがえます。

実際、スーパーへ行けばパン、ふりかけ、カレー、ラーメン、スナック、ラムネ、グミなどの食品が売られ、ゲームセンターに行けば「ポケモンフレンダ」やクレーンゲームのぬいぐるみがあり、その他でも文房具や服、おもちゃやカードなど、「どこへ行ってもポケモンがいる」という状態。

ポケモン好きがイオンなどのショッピングモールに行けば退屈することはありません。

家に帰っても、テレビ番組の「ポケットモンスター」「ポケモンとどこいく！？」（テレビ東京系）、YouTubeの「公式チャンネル」「Kids TV」、Netflixの「ポケモンコンシェルジュ」、アプリの「Pokémon Sleep」「Pokémon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）」「Pokémon UNITE」などがあり、もちろん家庭用ゲーム機のさまざまなゲームも楽しめます。

特筆すべきは、ゲームやポケモンたちの特性を生かす形で多くの商品・サービスに対応していること。育成やバトル、キャラクターやビジュアルなどをベースにしたコラボのため、これだけ多くの商品・サービスがあっても強引さを感じさせるものはほとんどありません。

“生涯IP”のようなすごみ

たとえば、睡眠アプリの「Pokémon Sleep」に合わせた“眠り”に関する商品とのコラボは、いつも寝ているカビゴンをモチーフにしつつ、ルームウェア、乳酸飲料、マットレス、アイマスクなどに広げていく自然なものでした。

IPの中でもこれだけ強引さを感じない多彩なコラボは珍しく、ライセンス・タイアップ事業の成熟ぶりを物語っています。

キャラクタービジネスは、昭和・平成の時代から「どんなに人気を得ても継続・定着させるのは困難」などと言われてきました。ポケモンと同時期の1990年代に登場したキャラクターも含めて、「商品が売れなくなり、企業コラボが成立せず、海外で認知されずに縮小されていく」というケースが多くを占めています。

その点、ポケモンは幼児のときに出会い、学生時代はゲームを楽しみ、社会人になっても仲間とつながり、子どもや孫と遊ぶツールになるなど、“生涯IP”のようなすごみすら感じさせられます。

筆者のような子どもを介した後発のファンも多く、小学生の間では「コラボTシャツが売られたら男女を問わず毎日数人がかぶる」のは日常。また、健康のために公園などで歩きながら「ポケモンGO」を楽しむ高齢者に会うこともしばしばあります。

IPとしての底は見えていない

冒頭にあげた「ポケパーク カントー」はそんなポケモンの世界観をリアルに感じられるものであり、IPの圧倒的な強さを象徴するシンボリックなスポットになるのでしょう。国内外から多くの人々が集まるのは間違いなく、これから予約抽選の悲喜こもごもがネット上をにぎわせそうです。



「再現度が高そう！」と話題の「ポケパーク」内の施設（画像：「ポケパーク カントー」公式サイトより

さらに、これまで既存ファンを喜ばせ、新規ファンを生み出すものを提供し続けてきたポケモンなら、来春の「カントー」に続く「ジョウト」「ホウエン」「イッシュ」「ガラル」などの拡張も期待されるところであり、まだまだIPとしての底は見えていません。

冒頭に書きましたが、ポケモン初心者レベルの筆者と子どもはまだまだ知らないことが多く、これからゲームやアニメなどの豊富なアーカイブを楽しむことになりそうです。おそらくそれを楽しむほど、「いかにポケモンが多くの人々に刺さりやすく、変化に富んだものを提供し続けてきたのか」を感じさせられるのでしょう。

（木村 隆志 ： コラムニスト､人間関係コンサルタント､テレビ解説者）