11月15日（土）第105回全国高校ラグビー愛知県大会の決勝が行われる。記念大会の今年は全国大会＝花園へ出場できる。第１地区は中部大春日丘vs西陵。絶対王者と古豪、今年はどんなチームなのかを取材した。

5年ぶりに決勝の舞台に立つ西陵

第76回大会で全国優勝を経験した古豪も、近年は部員減少に直面していた。新入部員が1ケタの年もあり、2021年の新人戦では合同チームも経験した。それでも一昨年、去年は県ベスト4に進出。去年の準決勝では、中部大春日丘を相手に接戦を演じた。

その西陵に、今年20人の新入部員が加わった。去年の3年生の活躍を見て「西陵でラグビーをしたい」と思った部員が多いという。

「監督10％、選手90％」

山田和正監督の指導方法も、時代と共に変化している。グラウンドで見守るのみで、選手へ指示を出すことはほとんどない。

「20年前なら輪の中に入って指導していました。監督90%、選手10%でした。今はほとんど口を出しません。監督10%、選手90%です」

山田監督が「いいキャプテンシーを持っている」と評すキャプテン・田中八雲（3年）を中心に練習メニューを考え、チームを盛り上げている。

3年生はいずれもフォワード。下級生が揃うバックスは、準決勝で躍動した後藤巧翔（2年）がまとめる。

マネージャー含めて「仲良しこよし」

田中キャプテンも「試合での運動量では負けたらいけない。うちはどこよりも動かないといけない」と話すように、日々の練習はハードだ。

山田監督もチームの成長を感じている。



「大会が始まってから、キャプテンを中心としたまとまりが加速度的に上がってきた」

「不安・緊張・ワクワク。この一瞬は、勝ち上がったチームしか味わえないもの。この気持ちを味わわせてくれてありがたい」と、選手に感謝の言葉を口にした山田監督はこう続けた。

「高校生らしく、清々しくやりたい。タックルでもアタックでも、何かを貫けるといい」

マネージャーを含めて39人になった「仲良しこよしのチーム」（山田監督）が、5年ぶりの花園を目指す。

「歴史を変える代」中部大春日丘

13年連続での花園を目指す中部大春日丘。今の3年生について、宮地真監督は去年「歴史を変える代」と表現した。能力の高い選手が集まり、多くの選手が下級生のときから花園でのプレーを経験しているのがことしのチームだ。

大向将也部長も、経験値の高さを認める。



「ただ、大事なところで勝ち切れていない」

2年生中心のチームでシード校として臨んだ昨年末の花園は初戦敗退。新チームとなった春の全国選抜大会でも、ベスト8をかけた試合で1点差で惜敗した。

だからこそ、練習では基本プレーの徹底を意識付けた。



「カッコいいプレーの前には、基本プレーが必ずある。11番や15番がカッコいいトライを決める。その前には、1番2番3番がタックルをして、仲間がボールをつないできている」

新チームは「絶対を作る」

新チーム発足からグラウンドに掲げられた横断幕には「絶対を作る」の文字。

どんなときでも、練習してきた通りのプレーを出せるように、という意味が込められている。

「能力が高く、派手なプレーができる選手たちだからこそ、基本的なプレーが重要になる。これだけ基本、基本と言い続けたのは、今年が初めてかもしれない。自分の役割を理解し、他人のためにがんばるのがラグビーという競技。カッコいいプレーだけでは勝てないんです」

キャプテンでスクラムハーフの荒木奨陽（3年）は、高校生で唯一U-20日本代表に選出され、大学生や社会人の選手と共にプレーした。

「フィジカルもスピードも高校生と全然違って、ついていくのに必死でした」



ニュージーランドの学生との試合もあった。

「すごい身体だった。日本代表の選手も大きかったが、それよりもっと大きかった」



そこで得たものは大きい。



「高校生相手に怖いと思わなくなった。自分が一番だと思えるようになった」

西陵は「リスペクトできるチーム」

西陵との決勝戦に向けて、大向部長も荒木キャプテンも「圧倒して勝たないといけない」と口を揃える。

もちろん相手への敬意があってこそ、だ。フルバックの加藤秀悟（3年）が話す。



「西陵高校とは、去年の準決勝でタフな試合を戦った。3年生のラストイヤーにかける思いがすごかった。地道なプレーがすごい、リスペクトできるチーム」

リスペクトがあるからこそ、全力で臨み、全力で倒す。中部大春日丘の最強世代が、花園をかけた決勝戦に挑む。