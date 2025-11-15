香川県民の「うどん消費動向調査」の2025年結果がまとめられました。百十四経済研究所が調査を行ったものです。

香川県民が一年間にうどんを外食する回数は？

県民1人あたりの「うどん外食」における年間消費額は27,418円となり、前年から146円(0.5%)減少しました。

調査によると、うどんを外食する際の都度の平均支払額は「563.45円」で、前年から「16.70円(3.1%)増加」しました。

地域別では、県西部(中讃・西讃地域)が580.38円と、県東部(高松・東讃地域)の552.59円を上回っています。

一方、年間平均外食回数は「49.51回」と前年の49.60回から微減。年代別では20代が「56.84回」と最も多く、次いで60代が「51.82回」でした。

性別では男性の「61.27回」に対し、女性は「37.55回」と大きな差がみられました。

かけうどんは「250円以上500円未満」なら許容すると73.7%の県民が回答

「かけうどん」の許容値段について、県民の73.7%が「250円以上500円未満」と回答し、平均値は「345円」と前年より13円(3.9%)上昇しました。

年代別では、若年層ほど高い価格を許容する傾向があり、20代と30代では「750円未満」と回答した割合が高くなっています。

一方、60代は「250円未満」の比率が高く、平均許容額も320円と最も低い結果となりました。

この調査は、2025年8月28日から9月2日にかけて、香川県内在住の20～69歳の男女476人を対象にインターネットで実施されました。