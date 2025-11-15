超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #6』が11月14日に配信。「アパレルブランドを立ち上げたフットボーラー」が一流企業から高い評価を受けた。

【映像】「アパレルブランドを立ち上げたフットボーラー」のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

学習院大学経済学部に通う佐藤友樹（さとう・ともき）さんは週6日の練習がある体育会サッカー部で活躍。一方で、海外留学で得た経験と刺激をもとにアパレルブランドを立ち上げ、Tシャツやキャップなど合計100点以上のアイテムを売り上げた。そんな佐藤さんは好奇心を武器にどんなことでも努力ができること、行動力もあることや、多くのことを両立できるとアピールした。

「好奇心はどこから芽生えたのでしょうか？」

桂俊成（株式会社ベクトル 執行役員）：今のアパレルはどういうターゲットに対してどのように宣伝をしていこうと考えていますか？

佐藤：高校生や大学生など、あまりお金に余裕がない層を狙っています。そのために現在はSNSの独自コンテンツを作ろうと思っています。

大内麻衣（株式会社ワコール 人事部 人材・組織開発担当）：体育会サッカー部ですごく忙しい中でもアパレルブランドを立ち上げたり留学されているが、そういう好奇心はどこから芽生えたのでしょうか？

佐藤：正直、好奇心がどこから生まれたかははっきりしませんが、自分が事業を立ち上げようと思ったきっかけは留学にあります。現地でできた事業をしていた友達を純粋に『かっこいいな』と思ってしまって…。

「プレゼンの中で『誰かのために』という『ギバーの精神』が見え隠れした」

企業の採点は、下は4点、上は8点までばらけた。

「7点」をつけたZenken株式会社は「週6日部活をしながら、部活を言い訳に使わず、未来のためにチャレンジしている好奇心を買いました」と評価。

「8点」をつけたロート製薬株式会社は「サッカーという一本筋がありながら、留学したりアパレルやってみたりという動き方が、ロートが目指している『マルチに活躍していく』という像とすごく重なったので素晴らしい」とコメント。

「7点」をつけたベクトルも「プレゼンの中で『誰かのために』という『ギバーの精神』が見え隠れした」と述べた。