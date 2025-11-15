¡Ú´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¡²æ¤¬Æ»14¡Û¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë¿¼Ìë¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤è¡×
¡¡¡Ö½À¡×¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÈá¤·¤¤¼ò¡×¡Ö¤ß¤À¤ìÈ±¡×¤È¡¢µó¤²¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡È¾¼ÏÂ²ÎÍØ³¦¤Î½÷²¦¡ÉÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÆàÎÉ²¬Êþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢TBS·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤Ãç´Ö¡×¤È¤¤¤¦ËÜÅÄµ»¸¦¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë1¼ÒÄó¶¡¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆàÎÉ²¬¤µ¤ó¡¢ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤È»ä¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·àÃÄÌ±·Ý¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢70Ç¯°Ê¾å¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿ÆàÎÉ²¬¤µ¤ó¤È¡Ö¿ùÂ¼½Õ»Ò¤ÎºÆÍè¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¡£´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ã¥¤¤ÊÊý¡£¤ª¼ò¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤Û¤È¤ó¤É¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÀµÜ³°±ñ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤½¤Ð¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ì±þ¥ï¥¤¥ó¤Ê¤ó¤«¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î³Ú¤·¤¤´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡È¤é¤·¤¯¡É¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é3¿Í¤Ç°û¤â¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¶á¤¯¤ÎÅ¹¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¿¼Ìë¤Ç¤É¤³¤â³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÆàÎÉ²¬¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¦¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤ÆÆàÎÉ²¬Å¡¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃæ¤Î1»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ßÄ¾¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤¶¤È¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿1ËÜ¤Î¥Ü¥È¥ë¡£¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Àé¼Ò»¥¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤êÂç¹¥¤¡ªÂç¹¥¤¡ªÂç¹¥¤¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤ï¡£ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤è¡¢ÆàÎÉ²¬¤µ¡Á¤ó¡×¤È¤Í¤À¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ²¬¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼õÏÃ´ï¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤À¡Ä¡×¤È¥É¶ÛÄ¥¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÏÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é
¡¡¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤è¡×
¡¡¤È¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ï¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤Ç¡Ö½Õ½©ÀéÉ±³¨´¬¡×¤È¤¤¤¦¡¢²Î¤È¤ª¼Çµï¤Î¸ø±éÃæ¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥³¥Þ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆàÎÉ²¬¤µ¤ó¤¬¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú²°¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é¶»¶ß¤ò³«¤¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤Û¤É¡¢Í¥¤·¤¯µ¤¤µ¤¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ´ßËÜ¡¡²ÃÀ¤»Ò¡Ê¤¤·¤â¤È¡¦¤«¤è¤³¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£77Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¡¦¤¦¤ó¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖÀã¤Þ¤í¤²¡×¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖHANA¡½BI¡×¡ÖµÆ¼¡Ïº¤Î²Æ¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½ºîÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ¡Ö½Ð¤Æ¤Ã¤¿½÷¡×¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ê¤É¡£