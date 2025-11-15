◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国(15・16日、東京ドーム)

韓国代表との強化試合を目前に控え、前日記者会見が行われました。侍ジャパンからは井端弘和監督と牧秀悟選手が参加。韓国代表からはリュ・ジヒョン監督とパク・ヘミン選手が参加しました。

井端監督は、2026年のWBCを目前に控えての貴重な強化試合であることに言及。ピッチクロックやピッチコム、MLB公式球など、NPBではなじみのないルールについて「2試合でなんとか自分のものにしてほしい」と期待をこめながら、「(WBCでは)そういった野球以外のところを考えず。3月までには対ピッチャー、対バッターに集中できるような準備ができれば」と語りました。さらに「来年の3月、韓国さんはライバルになると思いますので、まずは明日あさっていい試合をしたい」と目前の勝利へ意気込みました。

牧選手は「ルールっていうところでは、まだ不慣れなところがありますし、韓国さんの方が分かっていると思うので。バッターの入りだったりとかピッチャーの間合いだったりを見ながら、学べるものは学んでいい試合にできれば」とコメント。韓国代表の戦い方にも注目していきたい思いを明かします。

会見の中では、韓国代表・リュ監督が思う『日本の注目選手』についても質問があがりました。投手では隅田知一郎投手の名をあげ、野手では牧選手の名前をあげます。

牧選手について「とてもいい印象を持っています」と語ったリュ監督。その理由について「現在、私は韓国の代表チームの監督ですけれども、以前ベースコーチ、そしてヘッドコーチをつとめていました。その時にいつも牧選手は挨拶をしてくれました。実力も素晴らしいですが、人柄も素晴らしいことでとても印象に残っています」と明かしました。まさかの言葉に牧選手は照れたように笑みを浮かべながら顔を背け、リュ監督は笑顔でグッドサインを見せました。

侍ジャパンは15日からの2日間にわたって、東京ドームで韓国代表と対戦します。