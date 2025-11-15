あの手この手で挑む柴犬さんと、迎え撃つ猫さん。喧嘩するほど仲が良い(?)ふたりの可愛らしい攻防の数々に、多くの視聴者さんが笑顔に！

投稿には「何回見ても飽きない(笑)」「可愛いが渋滞してる…」「ダメだ、笑いが止まりませんw」といったコメントが寄せられ、記事執筆時点で112万回再生を記録しています。

【動画：猫に"挑み続ける柴犬"→さまざまな手を使って…まるでコントのような"日々のやり取り"】

強い猫さん

YouTubeチャンネル『Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ』に投稿されたのは、キジトラ猫の「クロ」くんに毎日のように挑み続ける柴犬の「ハナ」ちゃんの姿です。

常日頃から様々な攻防を繰り広げているというふたりですが、どうもクロくんの方が一枚上手なご様子。この日も鼻ツンで反撃を試みるハナちゃんをパンチで牽制し、間合いに入らせないクロくんの姿が。気迫だけでハナちゃんを戦意喪失させてしまう時もあるそうです。

あの手この手で何度でも

そこで別の日、クロくんに対抗する武器としておもちゃのロープを持ち出したハナちゃんでしたが、挑む時だけロープを手放すという謎の行動に。そしてまた別の日には、突撃したハナちゃんにクロくんの強烈な両前足アタックが炸裂しました！

それでもめげず、再び毛づくろい中のクロくんにちょっかいを出したハナちゃん。勝てないとわかると今度こそ武器を激しく振り回し、さすがのクロくんも逃げるしかなかったよう。どのやり取りも面白くて、まるでコントを見ているようです。

本当は仲良し？

時にはクロくんから仕掛けることもあるそうで、それがストーブの争奪戦です。後から来たクロくんがハナちゃんを誘い出し、見事に入れ替わりに成功！当然いつもの攻防も始まったものの、いつの間にかふたりで温まり、かと思いきや再び猫パンチと鼻ツンの応酬が…。

ハナちゃんのしつこさに爪が出てしまうこともあるそうですが、ちゃんと手加減をしているクロくん。この時も結局は隣に並んだそうで、なんだかんだ仲良しな微笑ましいふたりなのでした。

投稿には「どっちも可愛い♡セリフも最高にマッチしててみてて楽しい～」「やってる本人達はどんな気持ちかわからないけど、見てる方はめっちゃ面白い」「仲良し(笑)ホッコリしますね」「クロちゃんの猫パンチ！迫力満点！」「ハナちゃん頑張って！！(笑)」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ』では、ハナちゃんとクロくんの日常の様子が投稿されています。今もなお攻防を続ける可愛いふたりの姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。