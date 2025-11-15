¡Ö²ÈÂ²Áí½Ð¤ÇÄ«5»þ¤«¤éµå½¦¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡È¥É¥é4¹â¹»À¸¡É¤Î»ØÌ¾ÈëÏÃ¡ÄÈ¯Ã¼¤Ï¾®1¤ÎÃ»ºý¡¢À®½¢¤·¤¿Èá´ê
ÆüÂçÆ£Âô¹â¡¦È¾ÅÄÆî½½¤¬11Ç¯Á°¤Ëµ¤·¤¿¡Ö¤×¤í¤ä¤¤å¤¦¤»¤ó¤·¤å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÆüÂçÆ£Âô¹â¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÎÈ¾ÅÄÆî½½¡Ê¤ß¤Ê¤È¡ËÆâÌî¼ê¡£²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤ÀÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏÌ´¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡¢¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï11Ç¯Á°¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿°ìËç¤ÎÃ»ºý¡£°¦¤¹¤ëËö¤Ã»Ò¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¿®¤¸¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤¿°ì²È¤Î¡ÈÈá´ê¡É¤¬À®½¢¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¸ÍÅÄ Í¯Âç¡Ë
¡ÖÂè4½äÁªÂò´õË¾Áª¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡£È¾ÅÄÆî½½¡×
¡¡³Ø¹»¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¡£»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤¹¤°¤Ë´ÆÆÄ¤Ë°§»¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ÖÃæ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦Êþ´ð¤µ¤ó¤ÈÊì¡¦Åµ»Ò¤µ¤ó¡¢»Ð¡¦¼·À±¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤È¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ¤è¤ê¾å°Ì¤Ç¤Î»ØÌ¾¤Ë¡¢Åµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ì¾Á°¤Î²»À¼¤ÏÊ¹¤Æ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¼ÖÃæ¤ÇÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¡¢Êì¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤¬Ìîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï5ºÐ¤Îº¢¡£ÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤Î·Þ¤¨¤¬Íè¤ë15Ê¬Á°¤Ë¼«Âð¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Íè¤ÎÌ´¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¾®1¤Î¼·Í¼¡£Ã»ºý¤Ë¤Ï¡Ö¤×¤í¤ä¤¤å¤¦¤»¤ó¤·¤å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£6ºÐ¤¬ÀÛ¤¤»ú¤ÇÅ·¤Ë´ê¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡£Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢Ì´¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤¡¡¢ËÜµ¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤Á¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤âËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Æ¡£º£Æü¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÌîµå¡¢¼¤á¤¿¤¤¤Ê¡×¡¡È¾ÅÄ¤òµß¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤È¤Ï
¡¡Ì´¤Ø¤ÎÆ»Äø¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®1¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢1Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ÇÅê¼êµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢±¦Éª¤ò¸Î¾ã¡£8¤«·î¤Û¤ÉÏÓ¤ò¿¶¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµå¡¢¼¤á¤¿¤¤¤Ê¡×¡£Èá¤·¤²¤Ê´é¤ÎÂ©»Ò¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤Î°¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸Íø¤ÍÑ¥°¥é¥Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÍø¤ÏÓ¤È¤ÏµÕ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹Æü¡¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¹â¹»Ìîµå´ÑÀï¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢Ìîµå°¦¤ò¤â¤¦°ìÅÙËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤ò·ù¤¤¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð±¦Éª¤¬¼£¤ì¤ÐÉ¬¤ºÄü¤á¤º¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡ÊÅµ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡°ì²È¤Î»Ù¤¨¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï½µ2¡¢3²ó¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ë½Ð¸þ¤¡¢²ÈÂ²Áí½Ð¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼êÅÁ¤¦¤Î¤¬¹±Îã¡£¤½¤ì¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤òÁª¤Ö¤¿¤á¡¢Ä«5»þ¤«¤é¡£¾ÃËÉ»Î¤ÎÉã¤Ï»Å»öÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¿¥Ê¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢Êì¤È»Ð¡¢·»¡¦Âç´ð¤µ¤ó¤Ï»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÅ¾¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢Ì²¤¿¤¤ÌÜ¤ò»¤¤ê¤Ê¤¬¤é½¦¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅµ»Ò¤µ¤ó¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÇµå¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÂÇ·â¤Ï²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¡£
À®½¢¤·¤¿²ÈÂ²¤Î¡ÈÈá´ê¡É¡Ä·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö
¡¡Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¸©Æâ¤Î¶¯¹ë¡¦ÆüÂçÆ£Âô¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£Åµ»Ò¤µ¤ó¤â»Å»ö¤ò¼¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È¹â¹»À¸³è3Ç¯´Ö¤òÁ´¤ÆÂ©»Ò¤ËÊû¤²¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤«²ÈÂ²¤ÎÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£À®Ä¹¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»Ù¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¹»ÄÌ»»24È¯¡¢½ÓÂ¹¥ÂÇ¤Ç¿ÀÆàÀî¶þ»Ø¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¡½¡½¡£»ØÌ¾Ä¾¸å¤ÎÈ¾ÅÄ¤Ï¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Î¾¿Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¶¤¬³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤«¤é¡×
¡¡²ÈÂ²¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡¢ºÆ¤Ó¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÇØÉé¤¤¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¸ÍÅÄ Í¯Âç / Yudai Toda¡Ë