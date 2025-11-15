飼い主さんと一緒に1階に降りたい三毛猫。案内されるままに一緒についていくと…？思わず笑顔になってしまう光景に視聴者から大きな反響がありました。話題となっている投稿は記事執筆時点で15万再生を突破し、「降りていくときのポテポテ感」「本当に可愛いしか言葉が出てこない」といった声があがりました。

【動画：朝、一緒に目を覚ました三毛猫→ついてきてほしい様子で…あまりにも尊い『最高の光景』】

どうしても飼い主さんと一緒に降りたい三毛猫

YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」に投稿されたのは、鮮やかな毛色が特徴の三毛猫「ミケちゃん」の姿。とある日、飼い主さんと一緒に目を覚ましたミケちゃんは、１階に降りたいと飼い主さんを呼びに来ました。

飼い主さんがついてきているのを確認しつつ、階段へ。その後、ミケちゃんの豊満なボディが音を立てて降りていきます。

階段を降りると、なにやらミケちゃんがあることに気付いたそう。よく見たら猫専用の通路がありますが、そこを通ったら飼い主さんが部屋に入れないのを理解しているのか、ドアの前で悩んでいたのだとか。

独り占めしない優しさ

猫専用通路を使うのを断念し、飼い主さんを気遣って（？）廊下を誘導してくれた先には、お気に入りのホットカーペットがありました！

目的地のホットカーペットに到着すると、ミケちゃんは満足そうなドヤ顔。まるで「ここがあったかいから、二度寝しよう？」と誘っているようなのでした。

ミケちゃんが優しいのは、このときだけじゃない

今回の投稿で特別に優しかったのではなく、ミケちゃんは根っから優しい性格なんだそう。いつも飼い主さんへの感謝の気持ちが、他の投稿からも分かります。別の投稿では、飼い主さんに感謝のふみふみ。

このときは、甘えさせてくれたお礼にふみふみしてくれたのだとか。

甘えてくれた上にマッサージ付きなんて、なんてサービス精神旺盛なお店！こんなお店があったら通いたいです！その後、飼い主さんの腕の中ですやすやと一緒に眠るミケちゃん。

ミケちゃんの優しさが溢れ出す投稿には、「階段降りるときのおしりがかわいい」「むちむちコロコロ可愛いねぇ」「最後のぺろぺろも最高」「ぽっちゃり三毛ってほんとうにかわいい」などのコメントが寄せられ、ミケちゃんの優しい姿に癒やされる方が続出しているようです。

YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」では、ほかにもミケちゃんと飼い主さんとの日常や、微笑ましい光景が見ることができます。

ミケちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

