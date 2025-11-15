ガーナ戦の出場メンバー17選手を5段階査定

日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、豊田スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利を収めた。

出場した17選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定する。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）

◇ ◇ ◇

＜GK＞

■早川友基（鹿島アントラーズ）＝★★★☆☆

2試合目の出場も落ち着いてプレー。ピンチは少なかったが、安定したシュートストップに、DFラインの背後のケアも◎

＜DF＞

■鈴木淳之介（コペンハーゲン）＝★★★★☆

押し込む展開となり、ボールを持ち出す自身の良さを遺憾なく発揮。前半26分のピンチもしっかりセメンヨに体を寄せた

■谷口彰悟（シント＝トロイデン）＝★★★★☆

ガーナ監督が1番最初に名前をあげて称えるほど、相手エースを自由にさせなかった。ブラジル戦に続きDFリーダーとして君臨

■渡辺 剛（フェイエノールト）＝★★★★☆

スピード、フィジカルに優れるガーナ選手を相手にしても対人能力の高さを披露。攻撃でも惜しいヘッドを放つなど高パフォーマンスを維持

＜MF＞

■佐野海舟（マインツ）＝★★★★★

自ら奪い、アシストまでつなげた先制点のシーンは圧巻。ガーナ選手の身体能力を上回る“予測力”で幾度もボールを奪った



■田中碧（リーズ）＝★★★☆☆（→後半23分OUT）

縦パスを入れる場面は限られたが、前半13分にはFKからクロスでチャンスを演出した。不運だったとはいえ、相手選手が負傷してしまい、メンタルが心配

■堂安律（フランクフルト）＝★★★★☆（→後半23分OUT）

得意のコースからお待たせ1年5か月ぶり弾。久保との連係で右サイドから好機を演出するプレーは、お馴染みの光景



■中村敬斗（スタッド・ランス）＝★★★☆☆（→後半37分OUT）

代名詞の決定力は発揮されずも、チャンスに顔出す嗅覚は健在。前半40分、久保からのクロスは合わせたかった。アフリカ相手はリーグ・ドゥで鍛えお手のもの

■久保建英（レアル・ソシエダ）＝★★★☆☆（→後半30分OUT）

シュート数こそ0も高精度のセットプレーは本大会でも武器になる予感。堂安生かす役割果たし、アフリカ勢相手のフィジカル勝負も手応えあり

■南野拓実（モナコ）＝★★★★☆（→後半30分OUT）

前半16分の最初のチャンスを冷静に決めて、歴代8位タイとなる26得点目を記録。ヒールあり、ターンありで随所の技術はさすが

■藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ）＝★★★☆☆（←後半23分IN）

広範囲にわたって顔を出し、積極的にボールに触ってリズムを作る。後半28分には惜しいミドルシュートも

■菅原由勢（ブレーメン）＝★★★☆☆（←後半23分IN）

凱旋試合で右サイドを駆け上がった。DFラインの背後へ飛び出すなど積極的なプレーを披露



■北野颯太（ザルツブルク）＝★★☆☆☆（←後半30分IN）

右のシャドーで代表デビューもインパクトは残せず。献身的にプレスをかけるも効果的ではなかった

■安藤智哉（アビスパ福岡）＝★★★☆☆（←後半30分IN）

3バックの左に入り、安定したパフォーマンス。190センチの高さを生かし、CKでは得点を狙った

■佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）＝出場時間短く採点なし（←後半37分IN）

＜FW＞

■上田綺世（フェイエノールト）＝★★★☆☆（→後半30分OUT）

前線でボールを収めるキープ力は圧倒的で、味方を生かすプレーも光る。後半に2度チャンスを迎えたが、珍しく枠をとらえられず

■後藤啓介（シント＝トロイデン）＝★★☆☆☆（←後半30分IN）

20歳の大器が代表デビュー。シュートを打つ場面はなかったが、前線でボールを収める場面も。次はゴールに期待（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）