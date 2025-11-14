株式会社オートバックスセブンは、同社が展開する「オートバックスカーズ」にて、2025年11月11日より株式会社ネクステージとの中古車在庫情報のオンライン連携を開始した。

これにより、全国約400店舗で取り扱う中古車の掲載台数が大幅に拡充。修復歴のない高品質車両が対象で、顧客は多彩な選択肢から理想の一台を選べる体制が整った。また、用品同時購入による割引や取付済み納車サービスも強化され、利便性の高い購入体験を提供している。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）がフランチャイズ展開する車買取・販売の「オートバックスカーズ」は、株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治）と中古車在庫情報のオンライン連携に関する新システムを構築し、11月11日（火）より運用開始いたしました。

■ ネクステージとのシステム連携により、在庫情報をオンラインで共有

■ オートバックスカーズ加盟の約400店舗で販売可能な中古車が大幅増加

このたび、両社の在庫管理システムがオンラインで連携されたことにより、オートバックスカーズ加盟店約400店舗において、ネクステージが保有する高品質な中古車の一部在庫の閲覧・販売が可能となりました。対象となる中古車は、修復歴がなく、展開図で傷などの車両状態が確認できる安心・信頼のラインアップです。

本連携により、オートバックスカーズで取り扱う掲載車両数は大幅に拡充され、より多彩な車種・価格帯から、お客様に最適な一台をご提案できる体制が整いました。

また、オートバックスカーズでは、車両購入時にカー用品を同時購入いただくことで、割引が適用されるほか、タイヤ・ホイール、カーナビゲーション、内外装パーツなどを取付済みの状態で納車するサービスを提供しており、利便性の高い購入体験を実現しています。さらに、各種ローンやリースもご用意しており、お客様のライフスタイルに合わせた柔軟な支払い方法の選択が可能です。

今後もオートバックスカーズでは、在庫車両の拡充と販売体制の強化を通じて、より多くのお客様のニーズに応え、安全・安心な中古車選びをサポートしてまいります。

●株式会社ネクステージ ネクステージは、“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。新車・中古車の販売事業・整備事業・保険代理店事業・自動車買取事業・カーコーティング事業にいたるまで、自動車に関わる全てのサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、お客様の安心・安全なカーライフに寄り添っていきます。 公式ウェブサイト：https://www.nextage.jp/

●オートバックスカーズについて オートバックスカーズは、車買取・販売店として2002年から運営を開始し、全国411店舗（2025年10月1日時点）を展開しています。「正直商売」を事業理念に掲げ、特許取得の車両査定システム「査定Dr.」による、経験や勘に頼らない、正確かつ統一的な車両査定で全国一律の査定価格を実現し、ブランド力向上やサポート体制を構築しています。 公式ウェブサイト： https://www.autobacs.com/static_html/cars/top.html

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

