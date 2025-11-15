

歌舞伎町の区役所通りに立つ黒人のキャッチたち（筆者撮影）

【写真】歌舞伎町にたむろする「黒人キャッチ」たち

「歌舞伎町の路上に立っている黒人たちは一体何者なのか？」

歌舞伎町を訪れたことがある多くの人が抱いているであろう、この疑問。彼らはいつ、どこから、何のために日本へやってきたのか。『ルポ歌舞伎町』（彩図社文庫）を刊行したルポライターの國友公司氏が当事者を取材した。

「歌舞伎町の黒人」はいつどこからやってきたのか

JR新宿駅から徒歩5分に位置する歌舞伎町の「区役所通り」「東通り」、そしてゴールデン街。このエリアには夕方から深夜にかけて路上に20〜30人の黒人が立ち、通行人に対して「ヘイ、ブラザー」などと声をかけながらグータッチを求めている。

彼らの肩書は「キャッチ」だ。声をかけられるままついていくと、大抵は彼らが「インターナショナルクラブ」と称する多国籍キャバクラのような店に連れて行かれる。

また、彼らの中には大麻やコカインといった薬物を売買している者もいる。なお、このキャッチ行為は、ここ新宿区では「客引き行為等の防止に関する条例」に反するため、条例違反にあたる。薬物の売買はいうまでもなく違法行為だ。

『ルポ歌舞伎町』（彩図社文庫）の取材のため、歌舞伎町の通称・ヤクザマンションに住んでいた筆者は、数年前まで区役所通りでキャッチをしていたというナイジェリア人の男性イブラヒム（仮名）と知り合った。

彼は日本人女性と結婚し、すでに25年近く日本で暮らしている。流暢な日本語を話し、今でも歌舞伎町に出入りをしては、困っている同胞たちをその語学力と知識と人脈でバックアップしているという。

イブラヒムによれば、歌舞伎町に黒人が増え始めたのは1990年代後半のことだという。

「歌舞伎町、渋谷、原宿、六本木、上野、いろんなところでヒップホップの洋服を売っていたけど、売れなくなってバーやクラブを開き始めた。キャッチの黒人たちはそういった店に客を紹介してマージンをもらっている人たちだよ。

はじめは仕事を求めて日本に来て、ヤード（主に海外への輸出を目的として自動車の保管や解体、コンテナ詰めなどの作業を行う施設）で働くことが多い。でも、しばらくすれば繁華街にも行くようになるでしょ。歌舞伎町は昔から外国人観光客が多いから、日本語がわからなくても英語さえ話せればキャッチになれる」

歌舞伎町の区役所通り（筆者撮影）

六本木から歌舞伎町へ黒人たちが移動した

外国人観光客に人気の繁華街といえば、歌舞伎町のほかにも六本木が思い当たる。実際、六本木にも同様のインターナショナルクラブが乱立していたが、ある事件を機に2010年代後半からその数は減っていった。

当時、一連の事件を捜査していた警視庁公安部の男性に詳細を聞いた。

「日本政府は20年までに外国人観光客年間2000万人という目標を掲げていたが、15年にはほぼ達成し、19年には3000万人を超えた。この外国人観光客をターゲットに、六本木のインターナショナルクラブで”ドリンクスパイキング”という犯罪が急激に増えた。その手口は、クラブの店員が客のグラスに違法薬物や睡眠薬を混ぜ、昏睡させたうえで金品や所持金を奪うというかなり荒いものだった。

パスポートを盗まれた、財布を盗まれた、クレジットカードを不正に利用されたなど、ひどい状況だった。店にいるのは大体、英語を話すフィリピン人女性。黒幕はナイジェリア、ガーナ、カメルーンの男が多かった。私はドリンクスパイキングを行っている店をリスト化した資料を持っていたが、各国の大使館からその資料を共有するように要請を受けていた」

被害者が軒並み自国の大使館に駆け込み、一気に噂が広まった。そうなれば警察も動かざるをえない。そうして、インターナショナルクラブの経営者やキャッチは六本木に見切りをつけ、歌舞伎町へ移動してきたのである。

「ぼったくりバー」の驚くべきシステム

一方、インターナショナルクラブで働いている女性たちは、黒人ではなくフィリピン人やロシア人であることが多い。稀ではあるが日本人女性が働いていることもある。

数カ月の間、歌舞伎町のインターナショナルクラブで働いていたという日本人女性はこう話す。

「私が働いていた店は、いわゆるぼったくりバーでした。『日本人がいると安心する』という理由で、私はいつも店の前に立たされていました。日給は1万円ですが、それとは別に客が私に入れたドリンク代の20〜30％が上乗せされます。もちろん、そのドリンクもぼったくり価格です」

女性のリクルート方法は、これといって特に決まっていない。自身もインターナショナルクラブに女性たちを紹介していたイブラヒムが話す。

「働いている女性は、みんなその店に普段から遊びに来ている子たち。その友達とかキャッチの友達とか経営者の友達とか。日本人は募集したり面接したり、スカウトを通したりするみたいだけど、そういうのはいらないと思う。国が違っても俺たちは外国人という点で一緒だから仲間でしょ。金に困っているなら友達の店で働く。これでいいじゃん」

歌舞伎町の路上には黒人だけではなく、日本人のキャッチも立っている。彼らの中には、「黒人のキャッチに付いていくと必ずぼったくられるから、やめたほうがいい」とこっそり耳打ちしてくる者もいる。

歌舞伎町の路上に立つ日本人のキャッチたち（筆者撮影）

「俺が普段遊びに行くインターナショナルクラブが、あなたにぼったくりをしないとは限らない。でも、俺が友達としてあなたをその店に紹介すれば、ぼったくりはされない。この店が“ぼったくり”というわけではなく、あくまでキャッチと客、キャッチと店の関係性で決まることだから」（イブラヒム）

言わずもがな、ぼったくりに手を染めず、まっとうな商売をしているインターナショナルクラブも歌舞伎町にはある。

歌舞伎町の黒人たちの在留資格

歌舞伎町の黒人たちの素性は経営側とキャッチで大きく違う。

「店の経営者や幹部などは、日本人女性と結婚して在留資格を得ている者が多い。配偶者ビザさえ取ってしまえば就労に制限はかからず、かなり自由に活動できるようになるから、とにかく日本人の嫁さんを探す」（前述の元警視庁公安部の男性）

また、クラブのセキュリティ役として店舗の前に黒人が立っていることもあるが、こちらも正当な在留資格を得ている。キャッチたちに言わせれば、「できることなら俺だってあの仕事をしたい」そうだ。



黒人のキャッチは外国人観光客にも日本人にも声をかけている（筆者撮影）

「どうしようもないから歌舞伎町に行くしかない」

思いつくのは、観光ビザで来日したままキャッチをしている不法就労か、同ビザの期限が切れた後も引き続き日本にとどまるオーバーステイだが、どんなケースがあるのか。

イブラヒムが話す。

「昔はほぼフリーだったけど、かなり厳しくなってきているからね。でも、不法就労やオーバーステイの黒人もゼロではない。だから、仮放免中（出入国管理庁の収容施設に収容されている人が、健康上の理由などから一時的に身柄の拘束を解かれた状態）の黒人が歌舞伎町にいることだってある。難民申請中の期間を使ってキャッチをしている黒人もいる。

でも、難民申請中なのか、仮放免なのか、特定活動なのか（就労可能な場合もある）、そんなことお互いに言わないし聞かないよ。信頼関係があってお互いに助け合っている仲なら知っているだろうけど、これは俺たちにとっては本当のシークレット情報だから。

仮放免では仕事もできない、銀行口座もつくれない、クレジットカードもつくれない。どうしようもないから歌舞伎町に行くしかないでしょ」

23年の入管法改正により、原則として難民申請中は強制送還が停止されていたが、24年6月施行の改正後、3回目以降の申請者については「相当の理由」がなければ送還が停止されない例外規定が導入された。これにより、母国へ帰らざるをえない歌舞伎町の黒人も出てくることだろう。

歌舞伎町の様相も大きく変わるかもしれない。

（國友 公司 ： ルポライター）