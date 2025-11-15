

筆者は「高市政権の長期政権の可能性」まで感じていた。だが、それは間違いだったという。なぜ経済政策は破綻し、成長戦略も失敗に終わると断言できるのか（写真：ブルームバーグ）

反省して損した。

前回の記事「『歴史的株高』と『高市首相人気』はいつ終わるのか」（11月1日配信）では、｢高市政権はない、破綻する｣｢日経平均5万円は行かない｣などといった予想が外れたことを反省し、「支持率が十分に上がったのだから政権維持に目標を切り替え、主張を中立化して安定した政権運営を目指すなら、長期政権となりうる可能性を認めざるをえない」、といった趣旨の話を書いた。また「今後の経済政策は穏当となり、右翼的な発言ですら影を潜めていくだろう」とも書いた。

間違いだった。

「株も高市首相も、どこまで舞い上がっていくのか？『舞い上がりすぎだ。すぐに落ちる』、と言いたいところだが」などとも書いた。私は反省して、自分の主張の方を中立化してしまったが、しかし、高市首相は、支持率が上がりすぎて、舞い上がってしまい、中立化を忘れてしまった。調子に乗ってしまい、余計な発言を連発した。

なぜ高市首相の発言は余計だったのか

まずは、台湾有事に関連する発言である。これは、完全に勇み足で、言わなくてもいいことを、自分の考えを言いたい欲望に負け、言ってしまった。

中国は猛烈な反発をした。高市発言が正しいとか間違っているとかではなく、日本にとっては、誰も得をしない、あるいはメリットなしに、ただ、中国に敵対するという印象を持たせる（あるいは、日本が攻撃的だ、と主張したい中国内部の一派に都合よく利用される）だけにすぎない。

国内右派の支援を増やせる、ということもない。なぜなら、この発言で喜ぶような人々はすでに高市氏を熱狂的に支持しているからで、むしろ、中間層で高市氏をよく知らずに好感を持ちはじめた人々の票を減らしただけだ。つまり、高市氏が気持ちよく発言したい、という欲望を満たすためだけの発言だったのだ。おそらく、高市ブームと言われるような雰囲気になっていなければ、高市氏も、もっと慎重に発言しただろう。浮ついているのである。

経済政策も同様だ。衆議院の予算委員会で、公明党の議員に、「年間5兆円あったらどうする？」と質問され、「自民党には怒られるかもしれませんけど今だったら例えば食料品の消費税軽減税率をずーっとゼロにするとか、今だったらですよ恒久財源があればですよ」、と言ってしまったのだ。しかも、にやつきながら、嬉しそうに。

こちらは、台湾有事ほどの問題になっていないが、政治的にも、問題にしようと思えばすぐになる。「防衛費を年間5兆円増加させることができるのであれば、それは継続的にやるのだから、財源あるってことですよね？」と言われてしまうからだ。

しかも、自民党という、自らが所属する組織は売り飛ばしている。「高市早苗は、国民のみなさんのために食料品消費税ゼロにしたいんだけど、自民党が許さないので」、と。高市内閣の支持率は80％超のところもあるが、自民党はせいぜい30％台だ。「自分さえよければいいのか」、と自民党からの不満もたまっていき、どこかで手のひら返すことが始まるシナリオを自ら招こうとしている。

高市首相に静かに反乱を始めた金融市場

政治の反乱にはまだ時間的猶予があるかもしれないが、金融市場はすでに静かに高市首相への反乱を始めている。

長期金利は着々と上昇し、10年物国債の金利は一時1.7％を超えた。金利の上昇にもかかわらず、円安が進み、一時1ドル＝155円台をつけた。長期金利上昇と同時の為替下落。これはまさに静かな日本売りにほかならない。

金融市場が静かに動き始めているのは、市場が「やっぱり高市政権は『リフレ政権』であり、しかも、物価高、経済過熱（人手不足）、株価バブルの下で、180度逆方向のリフレ政策に突き進もうとしている」と受け止めているからだ。

これは本サイトで、みずほ銀行のチーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏も指摘しているところである（「高市政権は『リフレ円安』にどこまで付き合えるか」、11月12日配信、有料会員限定）。

唐鎌氏は、いい人だから、「『高市首相とてリフレ政策と心中するつもりはあるまい』（そういった狂信的な識者の声が小さいことを祈るばかりだ）」と高市首相の変節を願っているのだが、彼も本音では気づいているように、変節はない。それどころか、悪化しそうである。

それは、ブレーンの顔ぶれを見れば一目瞭然だ。唐鎌氏は遠慮がちに以下のように指摘しているが（「新設される日本成長戦略本部や経済財政諮問会議の民間議員の顔ぶれを見る限り、少なくとも経済・金融系についてはかなり偏った思想性が鮮明である」「普段から金融緩和や拡張財政の有用性を執拗に説いてきた有識者をこぞって政策議論に招き入れていることも懸念事項である」）、まったくそのとおりである。

経済政策の暴走が止まらなくなる懸念

高市首相の政策変更が起きない理由は3つある。第1に、国会の議論を聞いていると、野党のほとんどの質問は、高市首相にもっと大規模な財政出動を迫ったり、さらなるデマンドプル型のインフレを起こすようにマネーをばらまいたり、そして、消費税などの大減税を迫ったり、と変節どころか、加速させようとするものばかりだ。

財政規律に関して釘を刺したのは、「有志の会」の緒方林太郎議員の、「保守主義とは、財政においては、拡張主義とは逆のはずだ」、という格調高い質問だけだった（彼が無所属というのも暗示的である）。

第2に、高市首相は勉強熱心だが、周りは見えておらず、少なくとも経済政策においては、状況判断を常に間違っている。現時点で180度間違っているのは、この連載でも指摘したとおりである。しかも、ブレーンの思想が偏っていては、彼らを師として熱心に勉強した高市首相の経済政策は「誤りの2乗」になってしまう。

第3に、そのブレーンの存在が大きな障害となるからである。高市首相は、権力を維持するためなら何でもするから、選挙のためなら変節もありうるが、ブレーンたちは違う。

彼らは、自分たちの主張するポジションこそがすべてであり、存在意義であるから（特にこのように偏ったポジションをとっている人々はなおさらだ）、「進め！」という大将の号令には、「オー！」と大将が望む以上のスピードで突き進む（大将に気に入られ、重用されるために）。

しかし、突然逆方向に「引けー！」と言われても、もう引っ込みがつかないのである。引っ込むときは、別のポジションをとっているブレーンと交代するときだから、何としてでも、これまでのポジションをとるべきことを、維持するべきことを大将に説得しようとする。高市首相は、もともと自分で経済を理解しているわけでないから、ブレーンに説得されると、どうしていいかわからなくなるだろう。

安倍政権のアベノミクスとの違いは、当時は、官邸におけるスタッフが、経験豊富でかつ安倍首相に個人的にも忠誠を尽くそうとしたが、今はまったく違うことである。彼らの一部を高市政権は引き継いでいるが、彼らは、形式的にお付き合いしているにすぎず、身を挺して高市首相を止めることなどしない。求められれば動くが、あえて苦言を呈したり、直言をしたりはしないのである。

この3つの理由は、いずれも原始的なことで経済の中身とは関係ない。だが、これらの人間的な他愛もない要因により、高市首相の経済政策の暴走は止まらなくなってしまうだろう。

しかも、この暴走の可能性が、高支持率により助長された。ブレーンたちも、大臣を拝命してやる気になっている同種の経済政策の考えを持っている議員たちも、そしてなにより高市首相本人が、浮かれてしまっているから、もう誰にも止められない。

最後に、成長戦略と言われるものも、惨憺たる結果をもたらすであろうことを解説しておこう。

「成長戦略も失敗に終わる」と言える「10の理由」

高市政権の成長戦略の特徴は、政府による積極的な介入主義ということである。政府が直接投資するか、あるいは率先して企業に追随を求める、という形である。この時点で、必ず失敗することがわかる。本連載でも北海道に本拠を置く半導体企業、ラピダスを評する記事にも書いたとおりだが、10の理由がある。

第1に、民間セクターでできないことが政府にできる、ということは21世紀にはほぼ存在しない。民間にできないので、政府の出番がある理由としては、第1の可能性は、大規模投資で、政府の金が必要だ、ということだが、いまやアメリカでは時価総額100兆円以上の企業が十指にあまるほどになり、そんな企業なら、投資金額だって10兆円ぐらいまでならいける。日本政府には、1つのプロジェクトに10兆円は出せない。規模はむしろ民間企業の方が大きいのである。

第2の可能性は、民間には取れないリスク、あるいは長期的視野が政府にはできることだが、先の見えない世の中だからリスクがあるのであり、そもそも長期的な予測は原理的に無理な時代なのである。政府にできる理由は1つもない。

政府に見える未来とリスクは、民間企業にも見えるはずであり、そのリスクを取らないのは、リスクをとっても利益が得られないと予想されるからであり、無謀に突っ込めば倒産してしまうからである。どれだけ借金が膨らんでも気にしない高市政権なら、倒産しても気にしないかもしれないが。

第3には、まさに、これのミクロ的な話で、戦略としての勝ち筋が民間には見えないのに政府には見える可能性であるが、そんなことはありえない。政府にだけ見えているなら、民間にただ教えてあげればいいのである。

しかし「審議会などで検討する」ということは政府にはわからないから、民間委員に聞いて決めるのであり、ヒアリングで企業に聞いて、彼らに教えてもらって、やっと決められるのである。

第2の、政府の戦略的投資が失敗する理由は、この延長線上にある。つまり、勝ち筋を見極める、その分野に活路があるか見極める目利きが、政府にはいないからである。

なぜ、日本企業が現在の先端技術の競争で成功しないかというと、この目利きに失敗しているか、目利きができる自信がないからであり、政府で目利きをするのであれば、目利きの達人を探してこないといけないのであるが、民間企業にいない以上、日本のどこにもいないのである。

第3に、これと類似しているが、政府がどんなに金（カネ）をつけても、旗を振っても、それを実践する主体は、企業であるが、その企業がいない。つまり、政府が立案した戦略的投資を成功裏に導ける企業、プレーヤーがいないからである。

政府がどんなに力んでも、高市首相が勇ましく吠えても、やるのは企業であり、それができる企業が日本にいないから、戦略的分野は、アメリカと中国の企業に支配されているのである。

日本政府がアルファベット（google）を買収するのであれば、できるかもしれないが、それはできないので、成功するわけがないのである。台湾の半導体製造受託最大手TSMCを熊本に誘致してきたように、政府が金を出して行うことと言えば、勝ち組を呼んでくるのがせいぜいなのである。実戦経験のある軍隊がいないまま、最新兵器を金で買ってきても、戦争には勝てないのと同じである。

選べず、任せられず、撤退も軌道修正も下手な日本

第4に、万が一、伸びる分野がわかっても、どの企業が勝つか、勝ち馬は誰か、それを見極めるのが重要であり、それは政府がいちばん苦手とするところである。とりわけ日本政府、日本社会は、公平主義なので、すべての企業に機会を与えるという立場だから、絶対無理である。アジアのほかの国のように、すべてこの財閥に任せる、この企業に独占を許す、ということができないのだから、見分けられたとしても無理だし、そもそもその目利きはまったくできない。

第5に、このような前提で投資をしてしまうと、途中で、勝ち馬でなかった、勝ち組企業でなかった、勝ち筋でなかった、この分野でなかった、というときに、柔軟に素早く、戦略を乗り換えることが先端分野では最重要であるが、日本全体でこれが苦手であり（職人魂であきらめずしつこく芽が出るまで頑張る）、日本政府においては絶望的である。

前述のように、マクロ経済政策でも、ブレーンが自分のポジション、主張、学派に固執する問題があるが、それ以上に、号令をかけて大臣が動き、官僚を動員し、組織とプロジェクトを立ち上げて、その見通しが悪くなったときに、引き揚げることが、日本政府にできたためしがない。各種の政府ファンドはすべて失敗している。

ファンドを立ち上げただけで満足しているのもあるが、軌道修正がまったくできない、という致命的な欠点が、日本にはあるし、政府にはさらに決定的にある。クールジャパンなど、政府が介入した瞬間に、すべて失敗してしまったが、それでもやめることができず、ファンドは赤字、損失を垂れ流し、恥ずかしいことに、いまだにクールジャパン担当大臣がいるのである。

第6に、これに似ているが、政府介入で、その補助に喜んで飛びついてくるのは、民間セクターでは自力で勝てない、負け組だけである。目利きができない以上、近寄ってくる、積極的に政府に賛同する企業、人、プレーヤーを政府としては歓迎せざるをえないし、今の高市政権のように浮かれているときは、自分の能力を過信して、近寄ってくる奴を見分ける能力が通常時以上に低下する。これでは、大惨敗必至である。

第7に、「17分野」として挙げられているのは、有望分野、今流行っている分野で、日本がかつては有力だったが衰退してきた分野か、日本企業は大きく出遅れている分野である。

つまり、すでに負けている分野で「取り戻せればいいなあ」と指をくわえてみている（いた）分野である。いわば「かつての栄光を取り戻せ」（ラピダスもだ）という、必ず失敗する情緒的な戦略である。また負けてきたのはそれなりの理由がある分野で、政府が金と声をかけたぐらいではどうしようもない分野ばかりである。

第8に、そのうちの多くは、経済安全保障の観点から、といわれているが、それはつまり、日本がその分野から排除されて困っている分野であり、負け組なのである。

今作れないのは、それを作っている中国またはアメリカと同等のものが作れないからであり、完全に負け組なのである。それを自給自足することに成功したとしても、世界的に劣ったものしかできないのである。つまり、その部品を使う日本の最終製品は、世界的に劣った最終製品になるのである。負け組の寄り合い所帯に政府が金を出すのでは、かつそれが先端分野であれば、「ごみ溜め」にしかならない。

第9に、経済安全保障とは、本来、レアアースのような、経営や技術など何もいらない、存在した時点で、戦略的な資源になるものである。半導体はレアアースと違い、関わった人によって価値が変わる。したがって、それを政府が経済安全保障として守ったとしても、価値のあるものにはなりえないのである。

第10に、食料などの必需品で、とにかく自給自足させればいいもの、それと軍事的なもの、造船などを含むもの、それらは、経済安全保障としてやる意味はある。しかし、それは民間経済では採算が取れないから、衰退してきたものであり、政府として、社会的価値観として支援するのはいいが、経済合理性からはペイしないから、政府がやるものであり、経済成長への貢献度はマイナスである。経済合理性のないものに金と人材を突っ込むわけであるから、社会政策としては望ましかったとしても、経済成長戦略としては、むしろ経済成長をマイナスにするものなのである。

日本経済が崩壊しないように自助努力するしかない

まあ、これ以上議論する必要もないが、そもそも、戦略重点分野で17分野もあっては「どこが重点だ、1つか2つだろ」と言いたくなるし、それぞれに大臣が噛んでいては、日本成長戦略会議を見ても、人数が多すぎて議論にならないし、うまくいくはずがない。

われわれにできることと言えば、やはり、高市政権が崩壊するだけでなく、日本経済が崩壊しないように、政府とは無関係に自助努力することぐらいしかないだろう（なお、今回は競馬コーナーはありません）。

