¡ÚÊ¿À®¤ÎÌ¾ÎÏ»ÎÎóÅÁ¡§²í»³¡Û¡ÖÊ¿À®¤Î¿·²øÊª¡×¤È¤·¤Æ¤Î¾×·â¤ÈÂç´Ø´ÙÍî¸å68¾ì½ê¤ÇÌ¥¤»¤¿¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î³èÌö
¥±¥¬¤ÇÅÚÉ¶¿ÍÀ¸¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÇ´¤ê¶¯¤¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿²í»³¡¡photo by Jiji Press
Ï¢ºÜ¡¦Ê¿À®¤ÎÌ¾ÎÏ»ÎÎóÅÁ63¡§²í»³
Ê¿À®¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿¶õÁ°¤ÎÂçÁêËÐ¥Ö¡¼¥à¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¡¢Ï¢ÌÊ¤È»þÂå¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÏ»Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç´Ø¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤ÎÀ¨¤ß¤È¥±¥¬°Ê¹ß¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤ÅÚÉ¶¿ÍÀ¸¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡¢²í»³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ÇÂç´Ø¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ÖÊ¿À®¤Î¿·²øÊª¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¤ï¤º¤«£¸¾ì½ê¤Ç¤½¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤ÆÊ¿Ëë¤Ë´ÙÍî¤·¤¿²í»³¡£¤·¤«¤·¡¢»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ»°Ìò¤ËÉüµ¢¤·Í¥¾¡·èÄêÀï¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¯³èÌö¤·¤¿¡£Ê¿À®»þÂåÃæ´ü¤ÎÅÚÉ¶¤ÇÇÈÍðËü¾æ¤Ë¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÁêËÐ¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ»Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ52¡Ê1977¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÂÎ¤¬Âç¤¤¯¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤ËÍ¥¤ì¡¢¿å¸Í»Ô¤ÎÁêËÐÂç²ñ¤Ç¤ÏÅ¨¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï½ÀÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¿å¸ÍÇÀ¶È¹â¹»ÁêËÐÉô¤ÎÎý½¬¤ËÄÌ¤¤¡¢¤Î¤Á¤ÎÂç´Ø¡¦ÉðÁÐ»³¤ÎÉã¤Ç°ñ¾ë¸©ÁêËÐÏ¢ÌÁÍý»öÄ¹¤ÎÈøÁ¾Àµ¿Í»á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤Î¤Á¤Î´ØÏÆ¡¦¶ÌÇµÅç¡£Ãæ£³»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÁêËÐÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç²í»³¤¬¾¡¤Ã¤ÆÃæ³Ø²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¹â£³»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¶ÌÇµÅç¤ËÇÔ¤ì¡¢¹â¹»²£¹Ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÌÀ¼£Âç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç£±Ç¯»þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢£²Ç¯»þ¤«¤éÁ´¹ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÍÎÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À¶ÌÇµÅç¤¬£²Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¤ÆÆþÌç¤·¤¿¤Î¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢£³Ç¯¤ÇÃæÂà¡£¶¿Î¤¤ÎÀèÇÚ¤ÎÉðÁÐ»³¤¬¤¤¤ë¡¢¸µ²£¹Ë¡¦»°½Å¥Î³¤¤ÎÉðÂ¢ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®10¡Ê1998¡ËÇ¯£··î¾ì½ê¡¢Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤à¤È¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈÖÉÕ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡££²¾ì½êÏ¢Â³£·ÀïÁ´¾¡¤ÇËë²¼Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ´Ø¼è¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢½½Î¾¤Ç¤â12¾¡£³ÇÔ¡¢14¾¡£±ÇÔ¤ÇÏ¢Â³Í¥¾¡¡£Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¶õÁ°Àä¸å¤Î²÷µó¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÀèÇÚ¤ÎÉðÁÐ»³¤â¾å²ó¤ë°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î¿·²øÊª¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¶¥ó¥Ð¥éÈ±¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¿·ÆþËë¤ÎÊ¿À®11¡Ê1999¡ËÇ¯£³·î¾ì½ê¤â£¹¾¡¤·´ºÆ®¾Þ¡£¿·¾®·ë¤ÎÊ¿À®12¡Ê2000¡ËÇ¯£±·î¾ì½ê¤Ï²£¹Ë¡¦½ì¤é¤òÅÝ¤·¤Æ12¾¡¡££³·î¾ì½ê¤Ï¿·´ØÏÆ¤Ç½ì¡¢¼ãÇµ²Ö¤Î£²²£¹Ë¤òÅÝ¤·¡¢Àé½©³Ú¤Ï£²ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Îµ®Æ®ÎÏ¤È£±º¹¤Î£³ÇÔ¤ÇÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Î°ìÈÖ¤Ï¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éµÕÅ¾¤µ¤ì¤ÆÂçµû¤ò°ï¤·¤¿¤¬¡¢11¾¡¤Ç´ºÆ®¾Þ¡££µ·î¾ì½ê¤â11¾¡¤·¤Æ´ºÆ®¾Þ¤Ëµ±¤¡¢¾ì½ê¸å¤Ë22ºÐ¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¡£½éÅÚÉ¶°ÊÍè½êÍ×12¾ì½ê¤ÏË»³¤ÈÊÂ¤ÖÀï¸åºÇÂ®¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÍ¤²¡¤·¤Î°ÒÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ê¤·¤¿¤ê¡¢º¹¤·¤ÆÆ¬¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Þ¤µ¤äÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÇ´¤ê¤âÈ÷¤¨¡¢°ìµ¤¤Ë²£¹Ë¾º¿Ê¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥±¥¬¤Ç°ÅÅ¾¤·¤¿ÁêËÐ¿ÍÀ¸¤âºÆÂç´Ø¤ËÇ÷¤ë³èÌö¡Û
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢½çÄ´¤À¤Ã¤¿ÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤³¤«¤é°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£±¦¸ª¡¢º¸¼ê¼ó¤È¥±¥¬¤¬Â³¤¡¢¥«¥ÉÈÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿Ê¿À®13¡Ê2001¡ËÇ¯£¹·î¾ì½ê¤Ïº¸Â¼ó¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæµÙ¾ì¡£ºß°Ì£¸¾ì½ê¡¢24ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÂç´Ø¤ÎºÂ¤ò³«¤±ÅÏ¤·¤¿¡£Íâ11·î¾ì½ê¤ò¸ø½ýÁ´µÙ¤·¤¿²í»³¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÄË¤á¤Æ¤¤¤¿±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ß¤¤Ã¤¿¡£Ê¿À®14¡Ê2002¡Ë£±·î¾ì½ê¤Ç10¾¡¤¹¤ì¤ÐÂç´ØÉüµ¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²óÉü¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ºÁ´µÙ¡££³¾ì½ê¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£³·î¾ì½ê¡¢ÈÖÉÕ¤ÏÅìÁ°Æ¬£¸ËçÌÜ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤Î¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿½éÆü¡¢Î¾¿Æ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¼ãÁð¿§¤ÎÄù¤á¹þ¤ß¤Ç£³¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¶Ì½ÕÆü¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿²í»³¤Î¼ª¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Á±Û¤·¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÇï¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç¹æµã¤·¤¿²í»³¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤êÄ¾¤·¤Î¤¤¯Ç¯Îð¤À¤«¤é¡¢Áá¤¯Éü³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢ºÆµ¯¤Ë¸þ¤±Êâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º¸¸ª¤òÄË¤á¤ÆµÙ¾ì¤È¤¤¤¦»îÎý¤âÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢Ê¿À®15¡Ê2003¡ËÇ¯£¹·î¾ì½ê¤Ç´ØÏÆ¤ËÉüµ¢¡£Ê¿À®17¡Ê2005¡ËÇ¯11·î¾ì½ê¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¤Ç£³Âç´Ø¤òÇË¤Ã¤Æ10¾¡¤·¡¢£µÇ¯È¾¤Ö¤ê¤Î»°¾Þ¤È¤Ê¤ë´ºÆ®¾Þ¤Ëµ±¤¯¤È¡¢ºÆ¾®·ë¤ÎÊ¿À®18¡Ê2006¡ËÇ¯£³·î¾ì½ê¤Ï10¾¡¡£ºÆ´ØÏÆ¤Î£µ·î¾ì½ê¤Ï¡¢¿·Âç´Ø¡¦ÇòË²¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É£´Âç´Ø¤òÇË¤Ã¤Æ14¾¡¤ÎÂç³èÌö¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤ÏÇòË²¤ËÀã¿«¤µ¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¼ì·®¾Þ¤Èµ»Ç½¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡£··î¾ì½ê¤â10¾¡¤·¡¢£³¾ì½êÏ¢Â³»°Ìò¤Ç·×34¾¡¡£Âç´ØÉüµ¢¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÌµÇ°¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ«ÀÄÎ¶¤«¤é£²¸Ä¤Î¶âÀ±¤òÃ¥¤¤¡¢½½Î¾¤Ë´ÙÍî¤·¤Ê¤¬¤é¾®·ë¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ³Àï¡£°ìµ¤¤ËÂç´Ø¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®25¡Ê2013¡ËÇ¯£³·î¾ì½ê¡¢Ëë²¼´ÙÍî¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ°úÂà¡£Âç´Ø´ÙÍî¸å68¾ì½ê¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ï¡¢º£¤âÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»Ë¾å£±°Ì¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡¡°úÂà¸å¤ÏÇ¯´óÆó»Ò»³¤ò½±Ì¾¤·¡¢Æó»Ò»³Éô²°¤òÁÏÀß¡£ËëÆâ¡¦Ïµ²í¡¢½½Î¾¤ÎÀ¸ÅÄÌÜ¡¢»°ÅÄ¤é¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÁêËÐÉô²°¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ëYouTube¤Ï¿·¤¿¤ÊÁêËÐ¥Õ¥¡¥óÁØ³ÍÆÀ¤Ë¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÌòÀ¸³èÆ±ÍÍ¡¢¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚProfile¡Û²í»³Å¯»Î¡Ê¤ß¤ä¤Ó¤ä¤Þ¡¦¤Æ¤Ä¤·¡Ë¡¿¾¼ÏÂ52¡Ê1977¡ËÇ¯£··î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô½Ð¿È¡¿ËÜÌ¾¡§ÃÝÆâ²í¿Í¡¿½êÂ°¡§ÉðÂ¢ÀîÉô²°¢ªÆ£ÅçÉô²°¡¿¤·¤³Ì¾ÍúÎò¡§ÃÝÆâ¢ª²í»³¡¿½éÅÚÉ¶¡§Ê¿À®10¡Ê1998¡ËÇ¯£··î¾ì½ê¡¿°úÂà¾ì½ê¡§Ê¿À®25¡Ê2013¡ËÇ¯£³·î¾ì½ê¡¿ºÇ¹â°Ì¡§Âç´Ø