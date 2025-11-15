ロカビリー歌手のビリー諸川さん（67）が11月上旬、こよなく愛するエルヴィス・プレスリーの故郷であるアメリカ・テネシー州メンフィスなどを訪問。末期がんと闘いながら、現地の観客の前で渾身のパフォーマンスを披露しました。「決して諦めない」その決意を胸に歌い上げた姿は、多くの人々の心を打ちました。帰国後のインタビューで明かしてくれたビリーさんが伝えたかった思いとは―

ビリーさんは今年6月、大腸がんが見つかり、肝臓と骨盤に転移してのステージ4と判明。血便を放置していたための結果で、治療しなければ余命1年、治療して余命2年で生存率50％と宣告されました。そうした状況のなかビリーさんはロカビリーの“やさしさを持った反骨精神”で、とことん闘う覚悟を決めました。

■「生涯ロカビリー＆エルヴィス」宣言 in メンフィス

病気がわかったときビリーさんの妻・珠貴さんは、正直今回のメンフィス行きは残念だけれども断念せざるを得ないだろうと思ったといいます。

周りの人からは“なぜもっと早く病院へ行かなかったのか”と叱責もあったといいますが、反省はあっても後悔はしないと前向きなビリーさん夫妻。数多くの問題に直面しても、いつも真剣に考えて決断し、選んだ道を全力で走ってきました。

そして今回、ステージ4のがんを患いながらも明るく歌う自分の姿を通して多くの人が元気になってくれればと考え、ビリーさんは渡米を決意したのです。

■エルヴィス生誕90年〜ゆかりの地をめぐる音楽の旅と夫婦の絆

2025年はキング・オブ・ロックンロールと呼ばれるアメリカの歌手、エルヴィス・プレスリーの生誕90年の節目。ビリーさん夫妻は、エルヴィスが最初に録音したサン・スタジオ、通った店でお気に入りだったメニューを食べ、膨大な資料の展示と埋葬された庭のある邸宅・グレイスランドや生家、歩いた道といったマニアックなスポットまで、ゆかりの地をめぐりました。

2人に共通しているのは「会いたい人に今すぐに会いに行き、行きたいところに行って、見たいものを見て、心地よい音を聴き、たくさんの人と笑顔で触れ合い、心の震える体験を…したい事を全部！ 生きるって素晴らしい！」という気持ち。大きな事も小さな事も、いつも一生懸命＆全力投球です。

妻・珠貴さんは「人の命には限りがあって、誰でもいつかは…だからこそ、どう生きるのかといつも自分の心に問いかけます。私の趣味は『ビリー諸川』です（笑） 欲張りだけど、彼のしたい事を全て叶えてあげたい」という思いで夫・ビリーさんを支えています。

■40年の親交・湯川れい子さんから渡米前にエール「日本代表だよ」

渡米する前、40年の付き合いがある音楽評論家で作詞家の湯川れい子さんが、東京・文京区にあるビリーさんの店『Cafe LOVE ME TENDER』を訪れました。

湯川さんは「ビリーの体のことも心配だけど、でも行けるだけすごいですよね。今回ナッシュビルで歌うというから本当にびっくりしちゃって、素晴らしい。ビリーはロックンロールも歌えるし、ロカビリーも歌えるし」と“本場”で歌うことに太鼓判。

ビリーさんが湯川さんと出会ったのは1985年、エルヴィスのファンクラブで歌ったときでした。1988年には湯川さんのプロデュースによりエルヴィスが初めて録音したサン・スタジオで、ジェームス・バートンらエルヴィスのバックを長年務めたミュージシャンたちとアルバムを録音し、翌年『JB SUN SESSION』をリリース。こうして2人は公私にわたり親交を深めてきました。

湯川さんから「あなたって本当に運のいい人ね。ナッシュビルの総領事の前で歌えるってすごいじゃない。日本代表だよ」とエールを送られたビリーさんは、「運も実力のうち！（笑）」。

■がんに負けない、不屈のロカビリー魂「ネバー、ギブアップ！！」

ビリーさんが招かれたのは、テネシー日米協会が主催した『メンフィス日本祭り（MEMPHIS JAPAN FESTIVAL）』。テネシー州との友好と親善を深めるため日本の歴史や文化を紹介し、食なども楽しめる体験型のイベントです。

実は、ビリーさんの店がある文京区とメンフィスはこれまで双方の学生がオンラインで対話するなど、民間レベルの交流を続けてきました。ビリーさんは「生きているうちに姉妹都市実現！」を掲げ、今回の旅は“親善大使”的な役割も担っていました。

ビリーさんはメインステージに上がると「ハロー、メンフィス！」と英語で挨拶。「アイム、67イヤーズオールド、オールド・ロカビリーシンガー」と自己紹介して「アイム、ファイティング、キャンサー、ナウ」と現在がん闘病中であることを告白。「バット、アイ、ネバー、ギブアップ！！」と決して諦めないことを力強く宣言し、会場は温かい歓声と拍手に包まれました。

■同じ境遇の人たちに、生きる勇気と元気を…と願いを込めて

実際がんは、かなりきつい副作用との闘いだそうで、この日も口内炎と指先の痛みに耐えながら、しかしその様子は一切見せずに、約20分間のステージをやり遂げたビリーさん。

ステージ4の末期がん、余命宣告を受けている自分が一生懸命歌うことで、同じような境遇の人たちに生きる勇気と元気を与えたい…。そんな願いを込めて、現地で作ったオリジナル曲『MEMPHIS，GIVE ME THE POWER！』や、エルヴィスもカバーしたフランク・シナトラの名曲『マイ・ウェイ』などを歌い上げました。

■エルヴィスの心を受け継ぎ、小児がんの子どもたちへ寄付金を贈る

また滞在中、小児がんやその他の疾患の治療で知られるセントジュード小児研究病院に、自身の店で有志から募った寄付金300ドルを届けたビリーさん。目録には『Billy Morokawa and Friends』の文字が。

この病院はエルヴィスも多額の寄付をしていたゆかりの場所でもあります。病院の担当者から感謝の気持ちと共に「また来年会いましょう！」と激励の言葉をかけられ、固い握手を交わしました。

■エルヴィス生誕の地テュペロや、ナッシュビルも訪問

ほかにも、ブルース発祥の地のひとつといわれるビールストリートの生演奏のある店や、エルヴィスが生まれた家のあるミシシッピ州テュペロでパフォーマンスを披露し、歌とトークで魅了したビリーさん。最終日にはテネシー州の州都、カントリーミュージックの聖地・ミュージックシティことナッシュビルへ。

在ナッシュビル日本国総領事館を表敬訪問したビリーさんは『ロカビリー日和』をギターの弾き語りで披露。総領事の渡邉慎二さんが“メンフィスと文京区の姉妹都市実現のために協力を惜しまない”と約束。実現へ向けて大きな一歩を踏み出しました。

■「人生一度きり！ 好きなことを！！」 伝えたいメッセージ

帰国後、10回目の抗がん剤治療を受けたビリーさん。68歳の誕生日の前日、11月24日に生誕68年記念ライブ『まだまだ生きちゃうぜぃ！』（東京・銀座TACT）を開催予定。

さらに12月には劇ユニット『TAMA×MONO』（タマかけるモノ）旗揚げ公演『ロカビリーに恋をして〜多摩ニュータウン編』（12月4日〜7日 東京・中野 ザ・ポケット）で主演するため、セリフを覚えながら舞台稽古の真っ最中。「人生一度きり！ 好きなことを！！」と意気込んでいます。

その原動力を聞いてみると「僕の原点にあるのは長嶋茂雄さんの闘病生活です。みんなを元気にするための野球であり、ロカビリーでございます。ステージ4、末期がんでありながらも常にポジティブ。楽しんで好きなことをやっているところを同じがんで苦しんでいる人に見ていただいて、少しでも元気になっていただきたい」。その言葉から、揺るぎない信念が伝わってきました。

来年はハワイにあるエルヴィスゆかりの地を訪れる予定だというビリーさん。ウクレレでみんなと一緒にエルヴィス映画の主題歌でもある『ブルー・ハワイ』を歌うことなどを心の糧に、がんに打ち勝ってのカムバックを誓っています。