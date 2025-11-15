片桐仁、妻の誕生日会で家族“顔出し”集合ショット「すごいＴシャツ!!!」「奥様めっちゃめっちゃ可愛い」
元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁（51）が14日、自身のインスタグラムを更新。50歳になった妻・友紀さんの誕生日を祝う家族集合ショットをアップした。
【写真】「すごいＴシャツ!!!」家族“顔出し”集合ショットを公開した片桐仁
「昨日11/13は、妻友紀の50歳のお誕生日会を開催しました！」「おめでとう!!そしてありがとう!!」と祝福と感謝の言葉を伝えた片桐。「久しぶりに夫婦でテルミンとマトリョミンを演奏！そして、お友達がスゴいTシャツとケーキ、スタンプとお花を作ってくれましたー！来てくれたみんな、手伝ってくれたみんな、ありがとうございました！」とつづった。
家族集合ショットのほか、昆虫を手に笑顔の妻の姿がデザインされたケーキや、妻の顔が画面いっぱいにスタンプされたTシャツ、夫婦で演奏する動画などを投稿した。
この投稿に「家族仲良しっていいですね」「奥様めっちゃめっちゃ可愛いです」「すごいスタンプすごいＴシャツ!!!」といったコメントが寄せられた。
片桐は29歳のときに結婚。2004年7月に長男・太朗さん（21）、11年3月に次男・春太さん（14）が誕生している。
