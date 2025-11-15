白間美瑠“過去最大級の露出”に挑んだ写真集発売
元NMB48の白間美瑠（28）が14日、4冊目となる写真集『MERCI』を発売した。
【書影】色っぽい表情で“悩殺”…白間美瑠写真集『MERCI』書影
今作のロケ地は、“エキゾチックな香り漂うリゾート地”として注目を集めるベトナム・ダナン。異国情緒あふれる街並みや洗練された都市空間など多彩なロケーションを舞台に、「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマに、彼女の2作目を手がけたND CHOW氏と、4年ぶりの再タッグで挑んだ最新作。
真っ白な砂浜が続くミーケービーチや、活気あふれるナイトマーケットなど非日常感あふれるシーンに加え、ラグジュアリーなホテル空間やプールサイドでは大人の女性らしい艶やかな姿を披露。緑深き木々に包まれた自然の中ではリラックスした素顔をのぞかせ、さらに古都ホイアンではランタンの灯りと市場の活気に包まれ、幻想的でロマンティックな雰囲気を映し出している。
また、白間美瑠史上“過去最大級の露出”に挑んだセンセーショナルなカットから、思わず心を奪われるナチュラルな表情までを余すことなく収録。大人の女性として新たな一歩を踏み出した白間の姿が、鮮烈かつ繊細に刻まれた渾身の一冊となっている。
■白間美瑠コメント
4冊目の写真集ということで、また一つ、大切な作品を残せることができて、とても幸せです！
今回の写真集は、10月に誕生日を迎えて28歳になる私の、ナチュラルな大人の魅力が詰まった一冊です。背伸びをして無理をして大人っぽく見せるのではなく、28歳という大人の年齢だからこそ自然にあふれ出る色気や美しさ、そして無邪気さも…、さまざまな表情を楽しんでいただけると思います！
