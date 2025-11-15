“Jカップ超2次元ボディ”伊織いお、圧巻グラビア “結婚”トークも「してもいいくらいな歳ですし、、？笑」
Jカップの“超2次元ボディ”として注目を集める伊織いおが、14日発売の「FRIDAY」（講談社）に登場した。
【写真】圧巻！Jカップボディを大胆にみせた伊織いお
伊織は「Jカップの“超2次元ボディ”」と呼ばれている抜群のスタイルを誇り、特にウエスト55センチという驚異的なプロポーションは、多くのファンを魅了。直近では最新DVD『いおはやっぱりイイオンナ』が発売中で、イベントやメディアを通じてさらに注目を集めている。
掲載にあたって、伊織は「ありがとうございます！単独のグラビアとして掲載していただけて本当に嬉しいです！」とコメント。お気に入りカットについて「たくさんあるのですが、、その中では1番初めに着た”彼シャツ”をきてるシーンですね！実はその時ギターを持ってきてくださってチューニングまでしてくださったんですけど10年くらいブランクがあったので全然弾けず、、悔しくて今またギターをやり始めました笑。そんな意味でお気に入りです笑」と明かした。
さらに「写真的な意味だとオケージョンドレスから脱いでいくシーンのカットがお気に入りです！友人の結婚式から帰宅してーと言うシーンですけどなんか現実味があっていい意味で生々しくていいと思ったからです笑。年齢的にも結婚してもいいくらいな歳ですし、、？笑。でもする予定は本当にないです、、笑・そのあとのお風呂上がりのビールシーンも鉄板ですが個人的にはかなり好きです！あとは夏に撮ったのでスイカをベランダで食べてるシーン、、いやもうありすぎますね！笑」と語っていった。
さらに、自身の活動にも触れ「もちろんグラビア活動してるので今回のFRIDAYさんの掲載もたくさん応援して欲しいです！11/20に掲載記念イベントも開催させていただく予定なのできて欲しい（オンラインもあります）です！さらに来年はコスプレも積極的にやりたいなと思っていてすでに撮影（個人的に）も予定してるのでSNSでアップするの楽しみにしてて欲しいです！」とアピール。
最後は「いつも伊織いおの活動をみて、応援してくださりありがとうございます！2023年ごろから事務所とたくさん話をして応援してくださる皆さまに報いれるように雑誌掲載をたくさんしていただけるように頑張ろう！となりこうしてまた一つ叶うことができました。私が頑張ることが肝心ですけどその頑張りについてきてくださる皆さんいないと結果になりづらいお仕事ですのでこうして活動できているということは着いてきてくださる皆さんのおかげです！本当にありがとうございます！これからもよろしくお願いしますー！」と締めくくった。
